Flávio Bolsonaro emula a su padre y denuncia fraude en la victoria de Lula: "Voy a pedir la anulación de estas elecciones"

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LO ESENCIAL Las claves Flávio Bolsonaro rechaza los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil y anuncia que pedirá la anulación de los comicios tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva por 4,4 millones de votos. El candidato de la ultraderecha argumenta un supuesto fraude motivado por la decisión del magistrado Cristiano Zanin de ampliar dos horas el horario de votación a petición de la campaña de Lula. La prórroga en las urnas se concedió tras denunciarse el sabotaje al transporte público en fortines del Partido de los Trabajadores, lo que generó confusión al haber comenzado ya el conteo en varios colegios. Bolsonaro tilda de "inaceptables e ilegales" las medidas tomadas por el Supremo Tribunal Federal y asegura que recurrirá el resultado ante la Justicia.

Flávio Bolsonaro repite los pasos de su padre condenado, Jair: ser derrotado en las urnas ante Luiz Inácio Lula da Silva e, inmediatamente, achacar el resultado a un fraude electoral.

Así ha reaccionado el candidato ultraderechista a la histórica remontada del líder del Partido de los Trabajadores, faro del izquierdismo en una América que en los últimos años ha virado hacia el lado opuesto.

Bolsonaro, tras conocerse su derrota ante Lula por 4,4 millones de votos, ha rechazado la voluntad del pueblo brasileño en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo y el triunfo de su rival. Y lo ha justificado en la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

"Es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones", ha afirmado el candidato por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una breve declaración a la prensa y en la que ha anunciado que llevará el resultado de las presidenciales ante la Justicia.

Según el candidato opositor, que se quedó con el 48,2% de los votos frente al 51,8% alcanzado por Lula, las elecciones tenían que haber sido anuladas en el momento en que el miembro de la Corte Suprema intervino.

"Lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable", ha insistido el senador, que había sido el candidato más votado en la primera vuelta.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) ha considerado como inaceptable e ilegal la decisión del magistrado Cristiano Zanin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), de aplazar el horario de votación ante una petición de la campaña del jefe de Estado.

Bolsonaro ha recordado que Zanin fue abogado personal de Lula y ha asegurado que, con una sentencia a "petición de un socio suyo, cambió las reglas del juego en medio del juego".

Problemas de transporte

El magistrado acató un recurso de la campaña de Lula, que se quejó de que algunos alcaldes de oposición al Gobierno sabotearon el sistema de transporte público para impedir a los electores desplazarse hasta las urnas en fortines electorales del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

La decisión de Zanin se produjo poco después de que gran parte de las urnas cerraran a las 17.00 hora local (20.00 GMT) como estaba previsto, ya que los responsables por los colegios electorales no fueron informados a tiempo, por lo que el aplazamiento generó una gran confusión.

Varios electores que intentaron votar en el horario extendido no lo consiguieron debido a que los votos de su urna ya habían sido contabilizados e impresos.

Lula da Silva celebra su triunfo en las presidenciales de Brasil. Alexandre Meneghini Reuters

"Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades", ha denunciado Bolsonaro, añadiendo que su equipo nunca podrá saber cuántos votos podría haber obtenido en los colegios electorales en que las urnas no fueron reabiertas para el horario adicional.

"Es inexplicable que la regla del juego haya sido cambiada nuevamente por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal y a petición de un exsocio del magistrado", ha subrayado.

Bolsonaro también ha criticado que los fiscales del PL fueron retirados de los colegios electorales en el momento en que fueron reabiertos para el horario extendido. "Hay mucha cosa que tiene que ser aclarada antes de que Brasil pueda reconocer esa jugarreta. Yo no voy a desistir de Brasil", ha zanjado.

En las elecciones de 2022, Lula se impuso a Bolsonaro padre por un margen más estrecho: 2,1 millones de votos. Pese a anunciar que cumpliría con la Constitución y facilitaría el cambio de gobierno, alentó las protestas que acabaron con el asalto y el saqueo del congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial, en Brasilia.

El TS calificó posteriormente los hechos como un intento de golpe de Estado y Jair Bolsonaro fue condenado por su papel en la trama a 27 años de arresto domiciliario y está inhabilitado para ejercer cargos públicos.