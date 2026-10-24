Lula busca el 'milagro' en las urnas: ningún candidato que ha perdido en la primera vuelta en Brasil remonta en la segunda

En América Latina, solo en un tercio de las 67 segundas vueltas celebradas desde 1978 el candidato rezagado logró revertir el resultado final.

Flávio Bolsonaro llega con ventaja tras haber obtenido el 47,03% de los votos en la primera ronda frente al 45,16% alcanzado por el mandatario progresista.

Lula busca una remontada inédita, ya que desde 1989 ningún candidato que ha perdido la primera vuelta en Brasil ha logrado ganar en la segunda.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

La presidencia de Brasil se decide este 25 de octubre en una segunda vuelta que vuelve a enfrentar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. También pone a prueba la historia electoral del país al medir si el líder progresista logra revertir la ventaja obtenida por la ultraderecha en la primera vuelta, algo inédito en una tradición de casi tres décadas.

El presidente brasileño, que busca la reelección tras completar casi cuatro años en el poder, intentará romper una tendencia que se ha mantenido desde el retorno de los comicios presidenciales directos a Brasil en 1989: el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

A sus 80 años, Lula, con una carrera electoral de más de 37 años, afronta su séptima candidatura presidencial. Llega a la segunda vuelta en desventaja por primera vez tras quedar segundo en la votación del pasado 4 de octubre, con el 45,16% de los votos. El hijo primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro venció con el 47,03%.

De este modo, el país afronta su octava segunda vuelta presidencial en medio de la expectativa por definir si mantendrá la tradición de ratificar en las urnas a quien ganó la primera ronda, una constante histórica que se mantiene totalmente intacta en pocos países de América Latina donde está activo este mecanismo electoral.

Los antecedentes en América

Desde 1978 se han disputado 67 segundas vueltas en unas elecciones presidenciales en América Latina. Solo en 22 comicios, un tercio del total, un candidato que llegó con desventaja en la primera ronda ha logrado revertir el resultado y hacerse con la Presidencia de su país.

Entre las democracias que han tenido que recurrir más a menudo a una segunda vuelta se ubican Ecuador con 12, Guatemala con 10, Brasil y Perú con 8, y Colombia y Chile, con 7. Pero el gigante suramericano es el único entre estas naciones que nunca ha presenciado una remontada entre las dos rondas electorales.

Flávio Bolsonaro hace campaña en Guarulhos, Brasil. REUTERS/Brian Snyder

En cambio, en Ecuador cinco candidatos han logrado revertir su resultado desfavorable, incluido el actual presidente, Daniel Noboa. En 2023 ganó su primera elección tras perder la primera vuelta ante la correísta Luisa González por un margen que parecía insubsanable.

Perú, que celebró una segunda vuelta por primera vez en 1990, ha visto tres remontadas con un apellido que ha vivido las dos caras de la moneda: Fujimori. Alberto Fujimori fue el primero en lograrlo después de perder ese año ante el escritor Mario Vargas Llosa en la primera ronda. 26 años después, en 2016, su hija Keiko por el contrario no logró mantener la ventaja que consiguió ante Pedro Pablo Kuczynski.

Así, los países donde más resultados presidenciales revertidos entre las dos rondas electorales se han presentado son Ecuador, con cinco, Perú y Guatemala, con tres, y Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay, con dos.

El 'club de las remontadas'

Argentina es un caso singular. Con solo dos segundas vueltas celebradas, en ninguna de esas dos ocasiones el líder de la primera ronda logró llegar a la Casa Rosada. En 2015 Mauricio Macri, que cayó en la primera jornada electoral ante Daniel Scioli, se repuso y ganó la Presidencia.

El actual mandatario, Javier Milei, igualó el hito al imponerse a Sergio Massa en 2023 con el 55,65 % de los votos en la cita definitiva en las urnas.

Por su parte, la última vez que se presentó una remontada electoral en Colombia fue en 2014 con Juan Manuel Santos, que logró la reelección en segunda vuelta tras verse superado en la primera por Óscar Iván Zuluaga, replicando así una recuperación que ya había alcanzado Andrés Pastrana en 1998 ante Horacio Serpa.

Chile ha tenido un protagonista de sus dos reversiones sobre las siete segundas vueltas celebradas: el actual presidente, José Antonio Kast. Logró dar un vuelco al resultado en 2025 cuando Jeannette Jara obtuvo la ventaja inicial, pero cuatro años antes, en 2021, no pudo capitalizar la delantera ante Gabriel Boric.

Con precedentes recientes y casos que benefician tanto a la izquierda como a la derecha, Flávio Bolsonaro confía en continuar la tendencia en Brasil para llegar a la Presidencia

Mientras, a Lula ya solo le queda una única carta para hacer historia y ser el primer candidato en el país que consigue revertir en las urnas una derrota entre las dos vueltas de una misma elección.