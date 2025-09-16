Trump elimina a Colombia de la lista de países que combaten al narcotráfico y señala a Petro: "Con él hay récord de cocaína"

La Administración Trump ha eliminado a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber "incumplido manifiestamente", en el último año, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado de EEUU.

Esta decisión afectará a la cooperación para enfrentar a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.



"El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", apunta.

Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó de la lista -por los mismos motivos de “incumplimiento”-a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

Sobre Colombia, el Departamento de Estado de EEUU afirma que considerará quitar al país de la lista si el Gobierno de Petro no "adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como tomar medidas para responsabilizar a quienes se benefician de ella".



El comunicado agrega que los países que no "atiendan sus responsabilidades" se "enfrentarán graves consecuencias".



Aun así, el Departamento de Estado insistió en su misiva que sigue considerando como "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos" la asistencia a Colombia, así como a Bolivia, Venezuela y Birmania.

Una hora antes, Petro había anunciado durante un consejo de ministros que Estados Unidos los descertificaría de la lucha contra el crimen organizado "después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína", afirmó el mandatario colombiano.



La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores.



Hace una semana altos mandos del Ejército y la Policía de Colombia viajaron a Washington D.C. como parte de una estrategia para exponer los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico.

En esa ocasión, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, destacó que en 2024 se incautaron más de 889 toneladas de cocaína.

La reacción de Petro

Como respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado que las Fuerzas Militares de su país dejarán de depender del armamento de Estados Unidos.

"Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional", ha afirmado Petro en un consejo de ministros televisado.

El mandatario agregó que como parte de esa orden, "la Policía dejará de comprar pistolas Glock", como la usada en el reciente asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aunque esa arma en realidad es de fabricación austriaca.

Petro afirma, además, que EEUU elimina a Colombia de esa lista después de que su Gobierno fuera el que más incautaciones de cocaína hizo "de toda la historia". "Todo esto es algo político", denuncia.

"Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí que están vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos porque creen más en la ideología que en la eficacia", añadió.