El Pentágono, dispuesto a informar a Musk de potenciales planes de guerra contra China para evitar más recortes

El Pentágono tiene previsto recibir este viernes al magnate Elon Musk, uno de los asesores más cercanos del presidente Donald Trump, para informarle sobre los planes militares de Estados Unidos en caso de un conflicto con China, según publicó el diario The New York Times.

La inclusión de Musk en esta sesión informativa sobre temas de alta seguridad representaría una ampliación significativa de su ya influyente rol como asesor presidencial y como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entidad que ha impulsado la eliminación de agencias federales y el despido de miles de empleados públicos.

Este encuentro también pone en evidencia posibles conflictos de interés, ya que Musk es director ejecutivo de SpaceX y Tesla, dos empresas con contratos clave con el Pentágono, además de tener importantes intereses financieros en China.

Sin embargo, el presidente Trump desmintió las informaciones y aseguró que no es cierto que el Pentágono haya planeado informar a Musk sobre una hipotética guerra con China. En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump negó rotundamente que el magnate recibiera tal información y calificó de falsa la premisa de que Musk podría filtrar datos clasificados a Pekín. "Las noticias falsas son el enemigo del pueblo, y Elon no está siendo informado de nada sobre China por parte del Departamento de Defensa", escribió Trump, criticando la exclusiva de The New York Times.

El mandatario también atacó al periódico, calificándolo como "uno de los peores y más imprecisos del mundo", y desacreditó a la periodista Maggie Haberman, autora del artículo, en el que se afirmaba que Musk recibiría detalles confidenciales sobre los planes de defensa estadounidense.

The New York Times citó a dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes confirmaron que Musk tendrá una reunión con altos funcionarios del Pentágono este viernes para acceder a planes de guerra contra China. Los planes operativos (O-plans), como se les conoce en la jerga militar, son algunos de los secretos mejor guardados de las Fuerzas Armadas. La divulgación de estos planes podría permitir a un país enemigo reforzar sus defensas y corregir vulnerabilidades, disminuyendo la efectividad de las estrategias estadounidenses.

Según la información publicada, la sesión informativa incluiría entre 20 y 30 diapositivas con detalles sobre cómo Estados Unidos afrontaría un conflicto con China, incluyendo posibles objetivos militares que podrían ser presentados a Trump para que tomara decisiones en caso de guerra.

Poco después de la publicación del artículo, el presidente Trump volvió a reaccionar en Truth Social, insistiendo en que la historia era completamente falsa. "Los medios de noticias falsas están de nuevo, esta vez el fracasado New York Times. Dicen incorrectamente que Elon Musk irá mañana al Pentágono para recibir información sobre una posible 'guerra con China'. ¡Qué ridículo! China ni siquiera será mencionada o discutida. ¡Es una vergüenza que los medios desacreditados inventen tales mentiras!", escribió.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, también reaccionó, confirmando que el Pentágono "se complace en recibir a Elon Musk este viernes", aclarando que el empresario fue invitado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para una visita rutinaria y no para recibir información confidencial sobre planes militares.