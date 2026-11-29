Yahoo Boys detenidos en Abuya con los dispositivos que usan en sus estafas / Un fetiche hecho de una cabeza humana EFCC Nigeria

Yahoo Boys, los extorsionistas que timan a los "blancos" desde Nigeria y se lavan con jabón hecho con mujeres asesinadas

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LO ESENCIAL Las claves Los 'Yahoo Boys' son redes de estafadores en Nigeria que utilizan el chantaje sexual y el fraude en internet para extorsionar a víctimas occidentales. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria calcula que seis de cada diez estudiantes universitarios del país están involucrados en el cibercrimen. El fenómeno ha derivado en la variante 'Yahoo Plus Plus', en la que los delincuentes realizan sacrificios rituales humanos y usan partes de cadáveres para atraer la suerte. Estas redes de extorsión cibernética también operan en España, donde la Policía Nacional ha desarticulado tramas que chantajeaban a hombres con material íntimo.

O. saca su teléfono móvil del bolsillo en mitad de la entrevista. Quiere mostrar las fotografías de mujeres desnudas que envía a sus víctimas para que piquen el anzuelo.

Asegura mientras desliza el dedo por la pantalla que no puede enviar una foto cualquiera. Es un tipo muy inteligente, eso dice, muy astuto, y sabe qué fotografía, mostrando qué postura, debe mandar en el momento justo.

Cuando el hombre (suele ser un hombre) que se encuentra al otro lado de la pantalla ha dicho el número de guarrerías suficiente, O. se quita la careta virtual, se revela como un hombre y procede a chantajear a la víctima.

Si el pago que recibe es suficiente, O. se compromete a no escribir a una inocente esposa de Wisconsin para decirle que su adorado marido y padre de sus hijos, con el que lleva casada veinte años, se pirra por las adolescentes asiáticas. Aunque O. sea en realidad un joven de 25 años que reside en Lagos, Nigeria.

Porque O. es un Yahoo Boy. Un embaucador del amor. Un bandido de la web. Una persona con tantas máscaras como le permite el anonimato de las redes que bucea en busca de víctimas (él los llama "clientes") a las que chantajear para pagarse el alquiler y comprarse caprichos en un país donde las dificultades económicas se suman a una fuerte tradición en lo que respecta a las estafas a distancia.

Una tradición que tiene un número, el 419, que es el artículo del código penal nigeriano que castiga el fraude. Y con ese nombre se conocieron en Nigeria las cartas que, en los años ochenta, con la economía del país en plena caída, empezaron a llegar a buzones de Europa y Estados Unidos.

Estas cartas recogían toda clase de historias estrafalarias: un funcionario necesitaba sacar del país una fortuna bloqueada, un príncipe había heredado millones que no podía cobrar…

Solo hacía falta que el destinatario adelantara una pequeña cantidad de dinero para gestionar los trámites. Ocurría algún imprevisto y tocaba pagar otra pequeña cantidad, y otra más, hasta que la víctima comprendía que el dinero prometido no llegaría nunca.

Existe incluso un caso documentado en 1920, donde un tal P. Crentsil escribió a un contacto en la actual Ghana para ofrecerle sus poderes mágicos a cambio de un pago, y firmó la carta como "Profesor de Maravillas". Cuando la policía colonial le acusó de fraude, el juez le dejó libre por falta de pruebas, y él presumió de que su juju le había salvado.

Del buzón al email

No sería hasta finales de los noventa y principios de los dos mil que los cibercafés comenzaron a abrir en Nigeria y la juventud del país se encontró con una forma de acceso a Internet asequible para la mayoría.

Ten Alleged Yahoo Boys Nabbed in Uyo Operatives of the Uyo Zonal Command of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, in the early hours of Saturday, February 12, 2022, arrested members of a syndicate of cyber-fraudsters also known as 'yahoo boys',... https://t.co/IqDd5FYCx8 — EFCC Nigeria (@officialEFCC) February 15, 2022

Es aquí cuando las cartas que protagonizaron el fraude 419 se cambiaron por correos electrónicos y cuando el dominio desde el que se enviaban estos correos dio lugar al nombre con que hoy se conoce a esta clase de estafadores, los Yahoo Boys.

La mayoría de las víctimas son occidentales, sobre todo de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Y elegirlas tiene su ciencia. Algunos bucean por grupos de Facebook y escriben mensajes a mansalva. Otros siguen mandando correos. Los hay que seleccionan a sus víctimas con especial interés en que sean inglesas.

Es el caso de O., que justifica sus actos en una suerte de acción revolucionaria de índole panafricanista, cuando asegura que "los ingleses nos robaron a nosotros [durante el colonialismo] y nosotros les robamos ahora a ellos". Le parece lo justo.

En su mente, sabe que estafar es malo, pero estafar a los blancos, sobre todo a los ingleses, es menos malo. Tienen dinero de sobra, o eso piensa él.

El método ha llegado también a España. En febrero de 2025, la Policía Nacional identificó dentro de la 'operación Teknon' a varios miembros de una red con base en Nigeria que creaba perfiles con fotos de mujeres atractivas para contactar con hombres españoles.

Cuando conseguían imágenes íntimas, les amenazaban con difundirlas o con denunciarles por pederastia, haciéndose pasar por menores. Había víctimas desde Gijón hasta Las Palmas de Gran Canaria. Las que no podían pagar acabaron obligadas a trabajar para la red, convirtiendo en criptomonedas el dinero que pagaban otras víctimas.

EFCC Quizzes Suspected “Yahoo” School Operators and Students Operatives of the Benin Zonal Directorate of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, commenced investigation of 30 suspected internet fraudsters arrested in a Yahoo training School (a.k.a Hustle Kingdom, HK) in Benin City. The suspects, arrested by officers of 4 Brigade, Nigerian Army at their hideout in Benin City, were on Monday April 28, 2025 handed over to the EFCC for further investigation. At the time of arrest, the Yahoo School has full trappings of a conventional computer school with desktop computers, work stations and other computer accessories. There was also a compartment stocked with various fetish items. Items recovered from the suspects include a Toyota Corolla car, phones, laptops and Mpeg Audio-layer 3, MP3. The suspects will be charged to court as soon as investigations are completed. — EFCC Nigeria (@officialEFCC) April 29, 2025

Para algunas víctimas, el final es peor. Varios Yahoo Boys entrevistados por EL ESPAÑOL reconocieron que la presión del chantaje llega al punto, en ocasiones, donde la víctima opta por la alternativa del suicidio. Un joven, también de Lagos, de apenas 19 años, comentaba de pasada sobre el suicidio de uno de sus “clientes” varios meses atrás.

Al ser interrogado sobre lo espantoso que resulta algo así, su respuesta parecía hecha de piedra: "Sí, es una pena que algunos se suiciden. Pero yo tengo que mirar por mí mismo y tengo una madre y una hermana de las que ocuparme". ¿Y si se suicidaba otro? Se encogió de hombros.

Al final, lo que importa es solo una palabra: el dinero. Todo lo demás, la moral, la ética, la piedad, la bondad, la empatía, todo queda subordinado al dios supremo. Aunque los Yahoo Boys no son los únicos estafadores online que existen (los hay en casi todos los países), sí que han ganado una enorme popularidad, especialmente entre los jóvenes nigerianos.

En abril de 2026, el presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), Ola Olukoyede, aseguró que "mi investigación del último año muestra que unos seis de cada diez estudiantes de nuestras universidades están metidos en el cibercrimen".

Todos quieren ser como Ramon Olorunwa Abbas, alias Hushpuppi, uno de los mayores blanqueadores de dinero del mundo, según el FBI, que movía el dinero de ciberatracos a bancos y de fraudes a empresas en varios continentes. Uno de sus golpes fue el intento de robar más de un millón de dólares a un empresario que quería construir un colegio en Qatar.

Cuando la policía de Dubái irrumpió en su domicilio para proceder a su arresto, incautó más de 150 millones de dírhams en efectivo, unos 40,9 millones de dólares, trece coches de lujo valorados en 6,8 millones de dólares, 21 ordenadores, 47 teléfonos móviles y varios discos duros con casi 120.000 archivos de fraudes y las direcciones de más de 1,9 millones de víctimas.

Todos quieren ser como Hushpuppi, pero no todos pueden serlo. Es más, la mayoría no logra acercarse jamás. Estafar 300 euros a una persona ya es un logro enorme para un Yahoo Boy normal. A lo mejor, con suerte, una o dos veces en la vida consiguen dar un golpe que les reporte mil o dos mil dólares.

El oficio del Yahoo Boy es, en el fondo, casi tan precario como cualquier otro en Nigeria. Es solo que requiere menos esfuerzo que otros oficios más honrados, el riesgo es menor que el de los asaltadores de caminos y carteristas. "El aura que rodea al nombre suele vincularse con dinero, fiestas y chicas guapas para fardar, y es demasiado tentador para los jóvenes nigerianos.

Sacrificios humanos

Muchos Yahoo Boys empezaron acudiendo a herbolarios y sacerdotes tradicionales para ofrecer sacrificios a los dioses. Sacrificar pollos, gallinas, palomas o cabras es habitual en las religiones tradicionales nigerianas y suelen utilizarse para pedir dinero y buena suerte.

#ICYMI: EFCC recovers calabashes, pestles & gourds among other fetish materials from home of Adesanya R. Olaoluwa, a suspected kingpin & member of a syndicate of "Yahoo Boys" used to perform rituals for the fraudsters to hypnotise unsuspecting victims. He's currently on the run. https://t.co/brvKuKnL7g — EFCC Nigeria (@officialEFCC) February 7, 2018

Políticos, empresarios y madres preocupadas por sus hijos acuden a los medios tradicionales con esta intención, y lo mismo los Yahoo Boys que, decepcionados por la escasez de resultados, piden ayuda a los dioses. A estos se les conoce como Yahoo Plus. No es nada raro en el sentido de que esta práctica ritual tiene siglos de antigüedad en la región.

Y luego estarían los Yahoo Plus Plus. Ellos también acuden a sacerdotes -también a religiosos cristianos y musulmanes que siguen prácticas sincréticas- para que les procuren sacrificios rituales con una grotesca vuelta de tuerca: el animal es en estos casos sustituido por un ser humano.

Entre las prácticas rituales narradas por sacerdotes y Yahoo Boys a este periodista, se encuentran tres especialmente extendidas. La primera consiste en desangrar a una mujer y beber su sangre; no es necesario matarla, aunque muchas veces la víctima acaba muriendo desangrada.

La segunda requiere un ungüento que prepara el sacerdote y que el Yahoo Boy se aplica en la punta del pene, por encima del preservativo, antes de acostarse con una mujer, normalmente una prostituta, aunque en ocasiones también con su novia o su esposa. Él queda protegido del ungüento por el condón, pero ella no.

Al cabo de un tiempo, supuestamente por motivos mágicos derivados del mejunje, la mujer sufre una infección tan grave en su órgano sexual que, según coinciden varias fuentes, le acaban saliendo gusanos de los genitales. La mayoría mueren.

El tercer tipo de ritual, y también el más popular según los testimonios, consiste en lavarse con un jabón fabricado con partes del cadáver de una mujer, de nuevo casi siempre una prostituta. Se utilizan sus manos, sus pechos o su sexo, dependiendo del objetivo del rito. A veces es el propio Yahoo Boy quien la mata, la descuartiza y lleva los restos al sacerdote para que elabore el jabón. Otras veces, simplemente, lo compra ya hecho.

Suspect Caught With Mini Coffin As EFCC Arrests Six ‘Yahoo Boys’ In Ibadan A mini coffin suspected to contain fetish materials was found with a 38-year-old suspected internet fraudster, Azeez Adebowale, when operatives of EFCC raided his house in Ibadan on Monday, March 2, 2020. https://t.co/MAMQGSS31m — EFCC Nigeria (@officialEFCC) March 3, 2020

J. es un Yahoo Boy entrevistado en una habitación de hotel en Lagos, el mismo hotel donde él y sus compañeros de fechorías se reúnen los viernes y sábados por la noche para beber y acostarse con las prostitutas que aún se atreven a mezclarse con ellos. Confiesa que la última vez que se lavó con esta clase de jabón fue en 2024. Antes había desangrado a una prostituta.

Durante años, un alfa (como se conoce a los religiosos musulmanes que se prestan a estas prácticas) se encargó de prepararle todos sus rituales, hasta que murió de lo que él describe como una enfermedad extraña. Fue entonces cuando lo dejó. "Me daba miedo que a mí también me ocurriera algún tipo de castigo", explica.

En ningún momento habla de arrepentimiento ni de las mujeres a las que hizo daño; lo que le detuvo fue el temor a que los mismos poderes a los que pedía fortuna se volvieran contra él. Cuando se le pregunta si volvería a hacerlo, la respuesta llega sin pausa: "Si encuentro un buen alfa, sí".

Este fenómeno preocupa a las autoridades nigerianas. En abril de 2026, el presidente de la EFCC alertó públicamente del auge del Yahoo Plus. Algunos casos acaban en manos de la Policía, y en varios de ellos internet vuelve a aparecer en el camino que lleva hasta el crimen.

En enero de 2022, en Abeokuta, en el estado de Ogun, la policía detuvo a cuatro adolescentes mientras quemaban en una olla la cabeza de la novia de uno de ellos. Confesaron que la habían matado para un ritual de dinero y que habían sacado las instrucciones de Facebook.

Unos meses después, en el mismo estado, dos presuntos Yahoo Boys fueron detenidos por matar y descuartizar a un hombre de 40 años. Contaron a la policía que el ritual se lo había recetado un herbolario al que conocieron, también, a través de Facebook.

La historia de los Yahoo Plus Plus es la del descenso al abismo de la degradación moral. Lo que a veces empieza como una estafa sin remordimientos, indiferente incluso al suicidio de las víctimas, termina por convertirse en una puerta de acceso a una de las prácticas más oscuras del ser humano. Todo ello para buscar lo que mueve a todos los criminales: el dinero.