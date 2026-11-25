Un barco de la Armada de Libia en el puerto de Bengasi, donde se registró el ataque ucraniano. Esam Omran Al-Fetori Reuters

Mueren dos militares libios heridos en el ataque ucraniano a la corbeta rusa: "Su sangre no quedará sin respuesta"

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LO ESENCIAL Las claves Dos militares libios heridos en el ataque ucraniano contra una corbeta de la Armada de Rusia en Bengasi han fallecido en el hospital por las explosiones. El Ejército Nacional Libio, aliado de Moscú, ha prometido vengar la muerte de los soldados advirtiendo que su sangre no quedará sin respuesta. Volodímir Zelenski calificó la operación de ejemplar tras confirmar el hundimiento del buque ruso 'Merkury' y el ataque a un carguero militar mediante drones navales. Las autoridades del este de Libia han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una investigación internacional independiente sobre la acción ucraniana.

Dos militares libios que resultaron heridos durante el ataque ucraniano a una corbeta de la Armada de Rusia el pasado domingo en la base naval de Bengasi fallecieron el martes por la tarde en el hospital al que fueron trasladados, según informó el Comando General del autodenominado Ejército Nacional Libio.

Los soldados muertos fueron alcanzados por las "numerosas explosiones generadas por el barco" tras ser impactado con varios drones durante el ataque, cuya autoría fue reivindicada por los servicios secretos de Ucrania. Volodímir Zelenski calificó de "ejemplar" la operación, que también atacó un carguero con equipamiento militar a pocos kilómetros de la costa.

El autodenominado Ejército Nacional Libio, que controla el este y el sur de Libia y es aliado de Rusia, prometió "vengar a los mártires en el lugar y tiempo adecuados y con los medios apropiados" y agregó que "su sangre derramada no quedará sin respuesta". Se trata del grupo armado más poderoso de un país que lleva años fracturado por una guerra civil.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Los hechos se produjeron durante una escala técnica de la corbeta Merkury, que se encontraba en el puerto naval de Bengasi para repostar combustible y reabastecerse para su travesía hacia Rusia, según informó el Gobierno paralelo de Libia horas después del suceso.

El Ejecutivo de Bengasi, que explicó entonces que se habían registrado diez heridos "leves", varios de ellos rusos, que habían sido trasladados a un hospital con "daños menores", no brindó informaciones posteriores sobre su evolución.

Imagen aérea que muestra a la corbeta 'Merkury' antes y después de ser atacada. Vantor

Las autoridades del este de Libia pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU una investigación internacional "independiente y urgente". Exigieron al organismo y a la comunidad internacional que "asuman sus responsabilidades y averigüen las circunstancias de los ataques, con la identificación de los responsables para tomar medidas y evitar que se repitan los hechos".

Además, subrayaron la necesidad de investigar el supuesto uso de instalaciones militares en el oeste de Libia para mantener armamento y lanzar los drones, así como verificar la presencia de personal militar ucraniano en el país magrebí y exigir a Ucrania "aclaraciones oficiales" sobre sus actividades. Kiev confirmó que los aparatos no tripulados partieron de una nave nodriza.

Al menos cuatro drones fueron interceptados y destruidos, mientras que dos impactaron contra la corbeta, un buque de guerra de menor tamaño diseñado para patrullar aguas costeras y escoltar a otras embarcaciones. El episodio abrió un nuevo teatro de operaciones en el Mediterráneo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo. El pasado marzo, Moscú ya acusó a Kiev de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.