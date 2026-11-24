Nuakchot incrementa la seguridad en su frontera con el Sáhara Occidental tras ordenar la evacuación de yacimientos mineros cercanos.

El embajador de Francia visita Dajla para respaldar inversiones clave en infraestructuras y reafirmar el apoyo de París a la soberanía marroquí en la zona.

El Ejército de Mauritania desarma y retiene a un grupo de combatientes del Frente Polisario tras interceptarlos en su territorio nacional.

Marruecos refuerza sus apoyos para el plan de autonomía del Sáhara Occidental en plena retirada de la misión de las Naciones Unidas (MINURSO).

Marruecos avanza en su plan para convertir el territorio del Sáhara Occidental en una autonomía bajo su control, y suma dos importantes aliados sobre el terreno. Mientras Mauritania anuncia que ha desarmado y retenido a combatientes del Frente Polisario en su suelo, el embajador de Francia visita el puerto de Dajla para comprometer una fuerte inversión en el proyecto.

El Ejército mauritano interceptó a un grupo de combatientes del Polisario que habían penetrado en su territorio nacional, según la agencia mauritana independiente Al-Akhbar. Tras incautar su armamento, los combatientes del brazo armado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) permanecen inmovilizados por los militares mauritanos.

Según la agencia, los miembros del Polisario han estado cruzando la frontera mauritana gracias a la vigencia de acuerdos entre ambas partes. Sin embargo, Nuakchot ha reforzado recientemente su dispositivo de seguridad en las zonas fronterizas tras el comienzo de la retirada de la misión de las Naciones Unidas (MINURSO).

Aunque el Polisario declaró nulo el alto el fuego con el Ejército de Marruecos que la MINURSO debía garantizar desde 1991, el final del mandato de la misión de la ONU debido a un veto cruzado entre EEUU y Rusia ha aumentado la tensión en la zona, especialmente en la "zona de amortiguamiento" que no controla Rabat.

Al-Akhbar indica que la incautación de las armas forma parte de las nuevas medidas de seguridad de las fronteras que habrían acordado las autoridades marroquíes y mauritanas. Se espera que los combatientes del Polisario terminen siendo repatriados hacia la región de Tinduf, en Argelia, que acoge los campos de desplazados de la RASD.

Según el medio Yabiladi, que cita al activista saharaui Moulay Abba Bouzid, el incidente se produjo el viernes 20. Entre 14 y 20 combatientes del Polisario penetraron unos cuatro kilómetros en el interior del territorio mauritano. Detenidos por una patrulla mauritana, se les pidió que entregaran las llaves de sus vehículos. Posteriormente, les pidieron que depusieran sus armas y municiones, punto en el que se negaron.

Se produjo entonces un momento de tensión, en el que los saharauis pidieron contactar con la dirección del Frente en Tinduf. Según Bouzid, la dirección del Polisario les pidió entonces esperar y no desarmarse antes de recibir nuevas órdenes. Finalmente, acataron las instrucciones de los militares mauritanos.

Mauritania ha reforzado en las últimas semanas los lindes de la zona de amortiguación. Las autoridades de Tiris Zemmur han pedido a los buscadores de oro que abandonen antes de 14 días los yacimientos situados a menos de diez kilómetros de la frontera para permitir que las fuerzas armadas lleven a cabo sus misiones de vigilancia.

Obras en el puerto atlántico de Dajla Ministerio de Equipamiento y Agua de Marruecos.

Este refuerzo de la seguridad se produce en un contexto de tensión entre Nuakchot y Argel, paralelo al acercamiento del gobierno mauritano con Rabat y los Emiratos Árabes Unidos. En este juego de alianzas cruzadas, Somalia toma partido por la RASD y sus protectores argelinos, con Mogadiscio expulsando al embajador emiratí.

Mientras, según Yabiladi, el Polisario ha enviado a Mauritania una delegación encabezada por Bachir Mustapha Sayed, presidente del Parlamento saharaui. Los enviados esperan ser recibidos por el presidente Mohamed Ould Ghazouani para abordar el aumento de las tensiones.

Francia invierte en el Sáhara

El embajador de Francia en Marruecos, Philippe Lalliot, se encuentra de visita en Dajla, en el Sáhara Occidental, para abordar los proyectos de cooperación económica, especialmente en materia de agua y saneamiento. Francia presenta estas inversiones como una reafirmación de su compromiso con el Sáhara como autonomía integrada en Marruecos.

El embajador asistirá a la firma de un préstamo entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Sociedad Regional Multiservicios de Dajla-Oued Eddahab (SRM DO). La financiación respaldará la ampliación de las redes de agua potable, las mejoras en el saneamiento y la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de proteger mejor la bahía de Dajla.

La visita se produce tras la firma el pasado 3 de noviembre de un acuerdo de financiación de 100 millones de euros entre la AFD y la Agencia Nacional de Puertos de Marruecos (ANP). Los fondos se destinarán a la modernización de 11 puertos pesqueros marroquíes, incluido el de Dajla, una de las grandes apuestas en infraestructura de Mohamed VI .

El proyecto 'Dajla Atlántico' aspira a ser un polo portuario que, sumado al resto de grandes puertos marroquíes -Casablanca, Tanger Med, Nador West Med, Safi y el proyecto de Kenitra-. "reforzará la posición del país como puerta hacia el continente africano", según Rabat.

Lallior visitará las obras de construcción del puerto Dajla Atlántico y conversará con empresarios franceses y marroquíes de los sectores de la pesca, la energía, la agricultura y las infraestructuras.

"Francia reitera su postura : el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí y el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada", añade el comunicado de la embajada francesa.