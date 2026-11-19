El refuerzo de controles en Mauritania desplaza las salidas hacia Senegal y Gambia, demostrando la complejidad y variedad de escenarios de la ruta atlántica.

La parálisis política tras el enfrentamiento entre el presidente Faye y Ousmane Sonko, sumada a la crisis económica y pesquera, impulsa el desencanto juvenil en Senegal.

Entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre han llegado a Canarias 17.231 personas en 171 embarcaciones, batiendo récords de llegadas al archipiélago.

La aparición del 'projet', una embarcación de fibra de vidrio más pequeña y rápida, reduce el trayecto de Senegal a Canarias a solo cuatro días, aumentando el flujo migratorio.

Fernando Grande Marlaska visitó Senegal el 6 de noviembre de 2026. Con su viaje pretendía pedir a las autoridades senegalesas, con todo el convencimiento que fuera posible, que apretasen las tuercas a los encargados de traficar con seres humanos que desembarcan en Canarias, porque el número de llegadas en El Hierro se ha disparado.

Entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre llegaron a Canarias 17.231 personas en 171 embarcaciones, y el Ejecutivo ha dicho en boca del delegado del Gobierno en Canarias que "está haciendo todo lo posible".

En los tres días posteriores a la visita del ministro, al menos siete cayucos con 558 personas salieron de las costas senegalesas. Y siguen saliendo . Algunos partieron incluso de Dakar, a pocos kilómetros de donde estuvo Marlaska. En la misma ciudad, la capital senegalesa, donde se estuvieron celebrando los Juegos Olímpicos de la Juventud entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

El embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, atribuyó una parte de la culpa a la celebración de los Juegos y al traslado de personal de seguridad destinado a ellos. Tiene sentido, aunque no por eso son menos inquietantes los resultados.

Cabe preguntarse cómo es posible que Francia invirtiera más de 85 millones de euros en apoyo al evento, que España mandase también fuerzas policiales y que pese a todo, en esa misma ciudad, en una playa, decenas de personas -incluyendo mujeres y niños- salieron en un cayuco de cara al mar sin que nadie les detuviera.

Los Juegos pudieron sumar, pero no explican la crisis. Al final, empezaron el 31 de octubre, y las llegadas a Canarias casi se triplicaron en septiembre respecto al mismo mes de 2025. El mes de octubre cerró con 6.194 personas, más que en todo el primer semestre combinado.

Rescate en La Restinga de un 'project', una embarcación más pequeña y segura que el cayuco convencional. REUTERS/Borja Suarez

Aunque esto no quita que las autoridades senegalesas, por su parte, sigan interceptando algunas embarcaciones. Solo el 10 de noviembre, la Marina rescató en el mar a 759 personas que viajaban en cuatro embarcaciones, y en una semana sumó 1.576 rescatados.

En los últimos días, la policía también detuvo en Ziguinchor a 26 personas e incautó tres embarcaciones, mientras que la gendarmería arrestó en Saint Louis a varios organizadores de salidas. Interceptan muchas, es cierto, pero no todas.

Motivos acumulados

¿Y por qué suben al cayuco? Por lo que sea. Unos dejaron de confiar en el gobierno que prometió una moneda independiente del franco CFA en su campaña presidencial y que ahora salva la seguridad de sus eventos gracias a los euros que ofrece Macron. Bassirou Faye (presidente) y Ousmane Sonko (primer ministro) llevaron al partido PASTEF a la victoria en las generales de 2024, prometían una patria fuerte y panafricanismo.

Pero al llegar al despacho presidencial se encontraron con que el presidente anterior, Macky Sall, dejó una deuda del 132% del PIB nacional debajo de la alfombra. Las opiniones divergentes de ambos líderes sobre cómo afrontar el pago llevaron a la ruptura entre ellos y Faye sustituyó al primer ministro en mayo.

Sonko, que es un hueso durísimo de roer, se presentó cuatro días más tarde a la presidencia de la Asamblea Nacional y la ganó con un apoyo demoledor del PASTEF, que vino a confirmar a Faye a quién apoyaban en esta lucha interna del partido.

Faye se quedó sin mayoría parlamentaria. Un ejecutivo enfrentado a un legislativo que vino con la promesa de una nueva esperanza es uno de los motivos del desencanto del senegalés que se sube al cayuco. La renta per cápita no llega a los 2.000 dólares anuales, Senegal está en el puesto 169 de 193 en el Índice del Desarrollo Humano.

Su economía creció un 6,7% en 2025 gracias a valiosos activos como el petróleo (que extraen los australianos) y el gas (que extraen británicos y estadounidenses), aunque el FMI prevé que se frene al 2,2% este año. Hay luz al final, pero la pelea entre Sonko y Faye ha paralizado al gobierno que vino a cambiar el país y eso duele en un pueblo que les votó de forma masiva.

Tal y como asegura A., una fuente local residente en Saint Louis, "estos políticos han contado una mentira aquí en Senegal, incluso Ousmane Sonko. Todos los jóvenes ya no les creen para nada, y es por esto que cogen los barcos". Él dice que no quiere irse, que prefiere quedarse en su país y trabajar.

Rescate de la embarcación frente a La Restinga. REUTERS/Borja Suarez

Pero hay más motivos en las despedidas. Otros que se marchan son pescadores y piensan que ese mar ya no tiene mucho más que darles. Desde hace décadas faenan bajo la sombra de los buques extranjeros y la situación ha devenido en insostenible para ellos. Sus coloridos cayucos no son competencia para los grandes barcos extranjeros.

En 2019 se firmó un nuevo acuerdo entre la UE y Senegal que permitía a los barcos europeos obtener un mínimo de 140 millones de euros anuales de beneficio por sus capturas en aguas senegalesas, a cambio de pagarles un 1,2% de ese total a Dakar. Este acuerdo, que puede leerse como abusivo, expiró en noviembre de 2024 y no se renovó, con el dúo del PASTEF ya en el poder, en una medida aplaudida por muchos.

Pero faltaría un detalle: aunque 18 buques españoles y franceses dejaron de faenar en aguas senegalesas, mantuvieron su licencia de pesca hasta 25 buques de cinco empresas de capital mixto español y senegalés, tal y como relata el listado de licencias de 2026.

Estos 25 pesqueros permanecieron al cumplir la ley senegalesa, que obliga a que un 51% del capital de las empresas de pesca esté en manos locales. Y se suman a 29 buques de capital mixto chino y senegalés que operan en aquellas aguas desde hace lustros. Con la medida que pretendía recuperar la pesca local en Senegal, por cada barco extranjero que se fue se quedaron tres de capital mixto.

Los pilotos que conducen las embarcaciones a Canarias ven el pago del viaje como una alternativa económica válida frente a la competencia desleal que pesa sobre su oficio. En primavera no navegan a España por el mal tiempo, pero llega el otoño con mares más amables que terminan por decidir. Y pilotan el cayuco.

Son razones que se acumulan. Jóvenes homosexuales que buscan salir del país que aumentó en marzo de este año las penas por 'actos contra natura' hasta los 10 años de prisión. Asegura además A. que circula un mensaje sobre España: "Saben que, cuando llegan, los españoles les ayudan y dan buenas condiciones, mejores que aquí. Por eso todos están yendo hacia allá".

El 'projet', más rápido

A. menciona "un tipo de barco que no lleva mucha gente, solo 30, 35 o 40 personas. Aquí lo llaman projet. Es más rápido. No es como un cayuco. Los hacen aquí, en Saint Louis, y claro, es más caro". Dice que los precios por pasajero rondan entre los 900 y los 1.000 euros.

Eso es mucho para un tique de cayuco en Senegal, aunque, claro, trae un beneficio: el viaje es más corto. Donde un cayuco tarda de seis a siete días en llegar a Canarias desde Senegal, este otro modelo puede completar el viaje en cuatro o cinco, un dato que reduce considerablemente el riesgo.

Llaman projet a las piraguas de madera revestidas con fibra de vidrio que llegaron a la zona hacia el año 2000. Lo recoge Abdourahmane Faye, alumno de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, en su trabajo de fin de grado de 2023, donde un antiguo capitán de Guet Ndar las describe como piraguas de madera "con cola".

Duran más que las otras embarcaciones, son más rápidas y las usan sobre todo los capitanes de altura y los comerciantes de pescado, porque el material de fabricación es caro. Y tampoco es la primera vez que llegan: el Gobierno retiró en 2023 del puerto de La Restinga decenas de cayucos fabricados o revestidos con ella. Lo que sería nuevo, según A., es el modelo utilizado: más pequeño, rápido y caro.

Distintos modelos de embarcaciones atracados en La Restinga. REUTERS/Jesus Cabrera

Su explicación cobra sentido, al menos en la parte que toca a Saint Louis. Aunque estos dos últimos meses se han registrado llegadas de otros formatos de embarcación, algunos con más de 200 personas procedentes de Gambia, sí que es cierto que la media de pasajeros con salida conocida en la ciudad senegalesa ronda los 59, mientras que la media general de todos los puntos de salida es casi del doble, 104 personas.

Los números facilitan además comprender un aspecto fundamental del proceso migratorio. Que los cayucos de Gambia lleguen con una media de unas 150 personas, mientras que los de Saint Louis rondan los 59 pasajeros, pone de relieve que las dinámicas no son las mismas en un sitio y otro. Lo que lleva a cuestionarse si es válido utilizar una estrategia migratoria única para tanta variedad de escenarios.

Cabe señalar en este punto que Gambia ha adquirido un nuevo protagonismo en la cuestión migratoria por el éxito de los acuerdos firmados en 2024 entre España y Mauritania. Solo un cayuco llegado a Canarias en la crisis actual salió de Mauritania y debería considerarse un éxito.

Pero, lejos de disminuir el tráfico, sencillamente se ha desplazado hacia costas más dispuestas. La ruta desde Gambia es más larga que desde Mauritania, más letal… pero las razones que llevan a subir al cayuco no parece que atiendan al peligro.

Añade A. que los “barcos projet que vienen siempre son cosa de familia. Son casi un pueblo entero que se junta para prepararlo e irse. Hay uno que ha llegado hace una semana que es del pueblo de un amigo mío. Casi son todos son familia. El hermano, el primo, el amigo… todos se juntan”.

Lo mismo se vio en la piragua que naufragó frente a Lompoul a principios de noviembre. Había salido de Saint Louis con más de un centenar de personas, muchas de ellas de los pueblos de Thiéppe y Potou. Una sola familia, los Bâ, perdió a siete de sus miembros. En los barrios de pescadores de Saint Louis, según informa un reportaje reciente de Dakaractu, sale ya casi cada semana una piragua con un centenar de jóvenes del mismo barrio.

Marlaska fue a Dakar y anunció una donación de medio millón de euros para la Marina senegalesa, como gesto de amistad y cooperación. Para saber dónde fue ese dinero tendríamos que mirar las auditorías en unos meses, si las hay, pero el dato disponible ya nos sirve para hacer un juego de números.

La embarcación típica de Saint-Louis, con 59 personas que viajan por unos 950 euros cada una, reúne en torno a 56.000 euros por cayuco, y bastan nueve para poner sobre la mesa la misma cantidad que un ministro de España. Mientras tanto, en Canarias han entrado al menos 156 embarcaciones más desde el uno de octubre. Lo que puso Marlaska fue un tapón, y pequeño.