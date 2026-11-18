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LO ESENCIAL Las claves Mike Waltz, embajador de EEUU ante la ONU, se ha reunido en Rabat con el ministro de Exteriores marroquí tras extinguirse el mandato de la misión de Naciones Unidas. Los primeros 'cascos azules' de la Minurso han comenzado a abandonar el Sáhara Occidental, fijando el 31 de enero como fecha límite para completar la retirada total de la ONU. El fin de la misión se produce después de que Rusia vetara la propuesta estadounidense para renovar la Minurso, que abogaba por eliminar la referencia al referéndum de autodeterminación. EEUU ha reclamado al Frente Polisario que respete el alto el fuego y evite volver a las armas, mientras la marcha de la ONU deja a Marruecos en una posición militar ventajosa.

Mike Waltz, embajador de EEUU ante la ONU y responsable de defender la propuesta marroquí de Autonomía para el Sáhara Occidental en el Consejo de Seguridad, ha llegado a Rabat 24 horas después de que los primeros efectivos de Naciones Unidas hayan comenzado a abandonar la región tras extinguirse su mandato por la falta de acuerdo el pasado 31 de octubre.

Establecida en 1991 para supervisar un alto el fuego tras un conflicto armado de 15 años entre Marruecos, que reclama la soberanía sobre el territorio, y el Frente Polisario, que lo reivindica en nombre de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental) tenía el cometido de organizar el referéndum que decidiera el futuro de los saharauis.

La Minurso ha estado ejerciendo además labores de supervisión del alto el fuego -roto por el Polisario en 2020- y de desminado, limpiando en los últimos 35 años más de 150 millones de metros cuadrados de terreno. Sin embargo, el referéndum nunca ha llegado a materializarse por el desacuerdo entre Marruecos y Argelia, que acoge a la RASD.

Este anquilosamiento llevó en 2025 a la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 2797 en 2025, que designaba el plan de Autonomía para el Sáhara Occidental como parte de Marruecos como la hoja de ruta a seguir. En la propuesta para renovar el mandato de la Minurso para 2027, Waltz abogaba por eliminar la referencia al referéndum y dejarla en 'Minuso'.

Rusia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, vetó ese borrador de resolución, y su contrapropuesta fue a su vez bloqueada por EEUU. Sin posibilidad de consenso, la misión de la ONU ha tenido que concluir y todo su personal habrá abandonado el Sáhara Occidental para el 31 de enero, según su responsable, el ruso Alexander Ivanko.

La prensa oficial marroquí ha destacado que los cinco primeros componentes de los 340 efectivos de la Minurso ya se han marchado en un vuelo que partió el lunes por la noche del aeropuerto de El Aaiún rumbo a Casablanca. El propio Ivanko se reunió con ellos para despedirse, mientras los militares enarbolaban sus banderas nacionales.

🇲🇦🇺🇳 Le retrait des personnels de la MINURSO est entré dans sa phase opérationnelle. Un premier groupe de cinq militaires a quitté Laâyoune, lundi soir, à destination de Casablanca. ➡️ https://t.co/6mAm1F2HNG https://t.co/nKwmAsw7VP — Le360 (@Le360fr) November 16, 2026

Apenas 24 horas después, el propio Waltz era recibido en Rabat por el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita. El embajador de EEUU ante la ONU había visitado primero Líbano para reunirse con el gobierno de Joseph Aoun y abordar las conversaciones de paz que mantienen con Israel bajo tutela estadounidense.

Waltz ha reclamado al Polisario que vuelva al acuerdo de alto el fuego en el Sáhara Occidental, y que demuestre "su compromiso con la paz". El embajador estadounidense afirmó que el momento actual es "de calma y concentración" para dar prioridad al trabajo de la diplomacia, al tiempo que advirtió contra la "tentación de volver a las armas".

El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz. REUTERS/Mohamed Azakir

El diplomático reconoció igualmente la contención mostrada por Marruecos y manifestó su confianza en que Rabat mantendrá su compromiso con el alto el fuego. También celebró el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, que "no renunciará y seguirá presionando hasta encontrar una solución" para el Sáhara.

Recordando las distintas rondas de contactos mantenidas en Madrid y Washington con representantes de Marruecos, Argelia y Mauritania, defendió el proyecto de resolución que provocó el veto cruzado en la ONU al exigir el fin del referéndum y denunció las condiciones "insostenibles e inhumanas" en las que viven los refugiados saharauis en los campos de Tinduf (Argelia) que controla la RASD.

El fin de la Minurso

Desde el aeropuerto de El Aaiún, Ivanko detalló que el primer paso del desmantelamiento consiste en retirar a los efectivos de la ONU desplegados junto al muro construido por Marruecos para dividir el lado marroquí -un 80 % de los 266.000 kilómetros cuadrados del territorio- y la "zona de amortiguamiento" (Buffer Zone) en la que opera el Polisario.



La operación también contempla el cierre de las sedes de la misión, la retirada de sus equipos y materiales y la entrega de las llaves de sus instalaciones. El arriado de la bandera de la ONU marcará el final de la presencia de la Minurso en la zona.



"Estamos intentando que el próximo 31 de enero sea la fecha límite de nuestra presencia aquí", declaró Ivanko, quien calificó de "excelente" la cooperación de Marruecos durante el proceso de liquidación.

La ONU anunció recientemente que prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal asociado como parte del proceso de liquidación de la misión.



Marruecos se ha comprometido a respetar el alto el fuego pactado en 1991, aunque algunos observadores apuntan que la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la ONU puede tener consecuencias militares favorables para Rabat.

Mientras que el Polisario aún opera con armas de guerrilla, Marruecos lleva tiempo rearmándose. Desde 2020 ha autorizado inversiones por valor de 333 millones de dólares (unos 302 millones de euros) en industrias de defensa, mientras que el presupuesto militar para 2027 aumentó un 4,7 %.