Marruecos declara ante la ONU que Argelia planteó desarmar al Frente Polisario en la cumbre sobre el Sáhara de Madrid

Ante la parálisis diplomática y los movimientos militares en la zona, el Frente Polisario ha decretado la movilización general.

EEUU proponía sustituir el histórico referéndum de autodeterminación por el plan de autonomía bajo soberanía marroquí a partir de 2027.

El embajador marroquí responsabiliza a Argel del veto de Rusia a la propuesta de EEUU, lo que ha provocado la expiración del mandato de la misión de la Minurso.

Marruecos afirma ante la ONU que Argelia propuso el desarme del Frente Polisario durante las negociaciones secretas celebradas en Madrid y Washington.

A través de su embajador en la ONU, Omar Hilale, Marruecos ha cargado duramente ante la Asamblea General contra Argelia, a quien responsabiliza del veto de Rusia en el Consejo de Seguridad a la propuesta de EEUU sobre el Sáhara Occidental. El mutuo bloqueo impidió renovar el mandato de la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (Minurso).



"El Sáhara era marroquí antes del 30 de octubre. El Sáhara es aún más marroquí después del 30 de octubre y seguirá siendo marroquí hasta el fin de los tiempos", proclamó Hilale, recordando que tanto la Resolución 2797 votada en 2025 como 14 de los 15 miembros del Consejo estaban alineados con el contenido de la propuesta estadounidense.

Defendido por el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, la propuesta abogaba por cancelar la organización del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, que lleva pendiente de celebración desde la descolonización española hace medio siglo, y avanzar en el proyecto político de autonomía integrada en el Reino de Marruecos.

El diplomático marroquí responsabilizó a Argelia, que acoge a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los campos de refugiados de Tinduf y a su brazo militar, el Frente Polisario, del "bloqueo" de la solución política que "dura más de 50 años". Llegó a calificar a los desplazados como "rehenes" de Argel.

En su discurso, Hilale negó que la propuesta autonomista de Marruecos para el Sáhara fuera una iniciativa unilateral de Rabat en Washington. Al contrario, asegura que se habían discutido en las tres rondas de negociación que mantuvieron con el Polisario y Argelia, dos de ellas en la capital de EEUU y una en la embajada estadounidense de Madrid.

Hasta ahora, las partes habían mantenido la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones. Ahora, ante la Asamblea de la ONU, Marruecos sostiene que Argelia y el Polisario "debatieron" sobre el plan, "se redactaron documentos" y se alcanzaron "convergencias", sin llegar a "concluir acuerdos".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y su homólogo de Argelia, Ahmed Attaf. Ministerio de Asuntos Exteriores

Pero en palabras de Hilale, "Argelia llegó incluso a proponer resolver el DDR [Desarme, desmovilización y reintegración] mediante un acuerdo bilateral con Naciones Unidas". Este desarme de las fuerzas del Polisario que operan en el 20% del Sáhara que no ocupa Marruecos y que califican de "territorios liberados" hubiera sido una de las condiciones para el acuerdo.

El fin de la Minurso

Establecida en 1991 para supervisar un alto el fuego tras un conflicto armado de 15 años entre Marruecos, que reclama la soberanía sobre el territorio, y el Polisario, que busca la independencia saharaui, la Minurso tenía el cometido de organizar el referéndum que decidiera el futuro del territorio.

En la práctica, la consulta lleva 35 años estancada. Tanto, que Estados Unidos propuso en septiembre una resolución que contemplaba eliminar la palabra "referéndum" del nombre de la misión y comenzar a implementar la autonomía bajo soberanía marroquí ya en 2027. Posteriormente planteó alargar los plazos, pero siempre eliminando la referencia al referéndum.

Sin embargo, Rusia vetó el plan, presentando en su lugar una propuesta rival para conceder la habitual prórroga de un año sin imponer condiciones que favorecieran a Marruecos. Esta iniciativa, a su vez, fue rechazada por Estados Unidos. En consecuencia, el mandato de la misión expiró el 30 de octubre.

Omar Hilale, embajador de Marruecos ante la ONU. Morocco Mission to the UN-NY

Moscú formuló que el plan estadounidense vulneraba el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero Hilale insistió en que "autonomía y autodeterminación comparten la misma raíz", equivalente a “gestionarse uno mismo". A continuación cargó de nuevo contra su país vecino: "Argelia no observa esta disputa. La orquesta".

"Un observador no amenaza a los Estados miembros del Consejo de Seguridad con retirarse del proceso político si votan a favor del proyecto de resolución estadounidense", acusó el embajador. E insinuó que presionaban a los saharauis a cambio del suministro de armas, recursos financieros y apoyo diplomático.



"Cuando el Polisario dice que no en la prensa, no dice que no en las sesiones en las que estuvimos en Washington y Madrid. Cuando el Polisario dice que no, a quien se escucha es a Argel", remachó.

El Polisario se moviliza

Mientras Hilale comparecía en la ONU, el Frente Polisario anunciaba "una movilización general" contra Marruecos, llamando a "todos los hijos e hijas del pueblo saharaui para que se preparen plenamente para enfrentar todas las conspiraciones y maniobras del enemigo".

El Polisario advirtió de que Marruecos está moviendo a sus "fuerzas invasoras" masivamente en una "peligrosa escalada", lo que contradice, según el movimiento saharaui, "el supuesto compromiso con el alto el fuego".

Según un comunicado de la agencia oficial saharaui SPS, el Polisario tomó la decisión tras una reunión de emergencia "a la luz de los rápidos acontecimientos, incluidos los peligrosos movimientos militares marroquíes".

En su turno de intervención ante la ONU, no obstante, Argelia ha optado por eludir la confrontación. El embajador Mehdi Litim reiteró "la necesidad de no respaldar ninguna iniciativa que pueda apartarse del principio de descolonización y de los criterios de la ONU que rigen el proceso político", a fin de garantizar "el derecho a la autodeterminación" de los saharauis.

Lamentando la "pérdida de credibilidad" de Naciones Unidas que implica el final de la Minurso y recordándoles su responsabilidad en las tareas de descolonización, Litim expresó su confianza en "la capacidad de la diplomacia para obtener resultados", "respetando la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad".