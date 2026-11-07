Marruecos ofrece asesoría legal gratuita a los saharauis que deseen abandonar Tinduf y asentarse en el Sáhara marroquí

La medida coincide con el fin del mandato de la misión de la ONU (Minurso) tras un veto cruzado entre EE. UU. y Rusia en el Consejo de Seguridad.

El servicio estará disponible a partir del 16 de noviembre a través de mensajería cifrada en hassanía, árabe, francés y español.

La iniciativa se ampara en un llamamiento de Mohamed VI y se compromete a trasladar las solicitudes de los refugiados a ACNUR con el consentimiento expreso de los interesados.

El Club de Abogados de Marruecos lanza la 'Línea de Retorno', un servicio gratuito y confidencial de información y asesoría jurídica para los refugiados saharauis de Tinduf que deseen instalarse en el Sáhara marroquí.

El Club de Abogados de Marruecos, una asociación profesional independiente, ha anunciado la creación de una "Línea de Retorno" destinada a refugiados saharauis residentes en los campamentos de Tinduf, en Argelia, que se quieran asentar en la parte del Sáhara Occidental que controla Marruecos.

Según la ONG, se trata de "un servicio gratuito de información y orientación" destinado a "ofrecer información fiable y asesoramiento jurídico, proporcionados por abogados y con total confidencialidad" según señala la entidad en un comunicado.

Aunque se trata de una organización independiente, la "iniciativa humanitaria y jurídica" está auspiciada por Mohamed VI, cuyo llamamiento real del 31 de octubre de 2025 es citado como referente. El monarca alauí pedía a los saharauis de Tinduf que regresasen junto a sus familias, prometiendo que no había distinción alguna entre ellos y "el resto de marroquíes".

El servicio entrará en funcionamiento el próximo 16 de noviembre y contará con asistencia a través de aplicaciones de mensajería cifrada en el dialecto beduino saharaui, el hassanía, además de las tres principales lenguas usadas en Marruecos: árabe, francés y español.

"Con el consentimiento expreso de cada persona, el Club trasladará las solicitudes a los organismos competentes de las Naciones Unidas, en particular al ACNUR, para que sean atendidas de conformidad con su mandato", agregó la organización. Los saharauis, aseguran, "tienen derecho a conocer claramente las opciones que tienen a su disposición y las condiciones de su acogida".

La iniciativa se enmarca en el dramático giro de la última semana que ha llevado al final del mandato de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas para velar por el alto el fuego y la realización de un referéndum en la excolonia española. Se trata de la evolución más importante en el conflicto que mantienen el Polisario y Rabat durante más de medio siglo.

Un veto cruzado de EEUU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU precipitó el fin del mandato de la misión, en activo desde 1991. Washington impulsaba una resolución para eliminar el referéndum de los objetivos de la Minurso, que pasaría a denominarse 'Minuso', y optaba por el Plan de Autonomía de Marruecos como única solución para el Sáhara.

Moscú, como aliado de Argelia -vecina y competidora de Marruecos en la región, y protectora de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fundada en 1976 en Tinduf-, se opuso al borrador estadounidense pese a las cesiones de última hora, como la oferta de celebrar una consulta para que los saharauis decidieran las condiciones de la autonomía.

El bloqueo mutuo impidió la renovación del mandato de la misión, lo que implicó su caducidad el 31 de octubre de 2026. Nasser Bourita, ministro de Exteriores marroquí, confesó a la televisión de su país que Rusia le había comunicado por carta que vetarían el plan estadounidense. Decidieron no negociar, explicó, porque "ambos resultados les convenían".

Suspicacias y escalada bélica

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de "territorios no autónomos pendientes de descolonización", pero la falta de voluntad política internacional para convocar el referéndum ha mantenido enquistado el conflicto mientras Marruecos ha ido avanzando en el territorio que comenzó a ocupar con la 'Marcha Verde' contra España.

Rabat reclama su soberanía sobre lo que denomina las "provincias del sur" y controla alrededor del 80% del territorio. El 20% restante está en manos del independentista Frente Polisario. La propuesta de Argelia pasaba por cerrar los campos de Tinduf y realojar a los desplazados en esos territorios que el Polisario considera 'liberados' y Marruecos como una "zona de amortiguación".

Ese planteamiento resulta inaceptable para Marruecos, ya que equivaldría a aceptar la existencia de un Estado saharaui por pequeño que fuera. Su plan para el desmantelamiento de Tinduf comienza por exigir a la ONU un censo de los desplazados que ahí habitan, algo que el Polisario interpreta como un primer paso para la asimilación política.

El plan para reunificar a los saharauis de Tinduf con las familias que dejaron atrás en la zona que ahora ocupa Marruecos también contribuye a restar apoyos al Polisario entre sus bases. La opción autonomista también tiene partidarios entre esta comunidad, frente a aquellos que se mantienen como irreductibles independentistas.

Consultado por EFE, el analista saharaui y exdirigente militar del Frente Polisario, Larbi Ennas, se inclinaba por "un modelo de autonomía similar al español, con competencias locales en materia de educación, sanidad o fuerzas de seguridad regionales". Se mostraba crítico con el Polisario, "que ha atado su destino a los intereses de Argelia".

Ghgalia Jmini, estrecha colaboradora de la activista Aminatu Haitar, se situaba en el extremo opuesto. "¿Cómo puedo creer que será la autonomía cuando no podemos ni buscar un lugar para hacer una asociación?" se preguntaba. "No hay democracia, no hay respeto".