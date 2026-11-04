"Cuando Marruecos acabe con el Sáhara, Ceuta y Melilla serán las próximas": el fin de la misión de la ONU inquieta a los ceutíes

Analistas señalan que Marruecos utiliza la presión demográfica y fronteriza sobre Ceuta como una estrategia para tensionar las relaciones con España sin recurrir a la vía militar.

La población de Ceuta y expertos en relaciones internacionales observan con inquietud la situación, temiendo que Marruecos intensifique sus reivindicaciones territoriales sobre las ciudades autónomas.

El fin de la observación internacional eleva la incertidumbre para el pueblo saharaui y aumenta el riesgo de una escalada bélica entre Marruecos y el Frente Polisario.

La ONU finalizó el mandato de la misión MINURSO en el Sáhara Occidental tras el bloqueo diplomático y los vetos cruzados entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad.

"Nosotros siempre crecimos con ese miedo, a que Marruecos hiciera lo que ha hecho". Así recuerda una pareja ceutí residente en Los Barrios (Cádiz) la preocupación que ha acompañado durante años a parte de la población de la ciudad autónoma ante las reivindicaciones territoriales de Marruecos.

Como otros tantos caballas, ambos optaron por adquirir su vivienda en la península, donde, en muchas ocasiones, resulta más económico y, según explican, más seguro comprar.

"Marruecos ha ido estrangulando Ceuta económicamente a través de la frontera. Hace décadas era muy diferente: estaba llena de vida, de comercio. Pero desde la Covid nada ha vuelto a ser igual", relatan a EL ESPAÑOL.

Desde el pasado fin de semana, la presión migratoria en Ceuta y las reivindicaciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental vuelven a estar en el centro de la actualidad internacional.

El pasado 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue incapaz de acordar la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), después de que Estados Unidos y Rusia bloquearan mutuamente sus respectivas propuestas.

La consecuencia ha sido el comienzo, el 1 de noviembre, del proceso de liquidación de una misión que llevaba 35 años desplegada en el territorio y que nunca consiguió cumplir el objetivo con el que nació: organizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, antigua colonia española, una vez conocida como provincia 53.

El fin de MINURSO

La MINURSO fue creada en 1991, tras el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, que puso fin a 15 años de guerra abierta. Esta se fundó con la idea de lograr un referéndum en el territorio para que los saharauis decidieran su futuro.

Sin embargo, los desacuerdos sobre el censo y sobre quién tendría derecho a participar en la votación impidieron que el referéndum llegara a celebrarse durante décadas.

Campamento de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. REUTERS Reuters

Así, la misión fue reduciendo sus efectivos y medios materiales, aunque mantuvo su presencia sobre el terreno como mecanismo de supervisión del alto el fuego y de apoyo a los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas.

Su mandato expiró el pasado 31 de octubre sin que el Consejo de Seguridad consiguiera acordar una nueva prórroga. Así, el 1 de noviembre comenzó oficialmente el periodo de liquidación, durante el cual un equipo reducido supervisará la retirada ordenada de los recursos y efectivos de la misión.

¿Qué ocurrió en la ONU?

El primer bloqueo llegó con la propuesta presentada por Estados Unidos. El veto de Moscú impidió su aprobación.

Washington planteaba respaldar el plan de autonomía marroquí bajo soberanía de Rabat como base para las negociaciones, al tiempo que eliminaba la referencia al referéndum de autodeterminación y proponía modificar el papel de la misión.

La iniciativa suponía un importante respaldo diplomático a las posiciones de Marruecos, aliado de Washington y Tel Aviv.

Rusia rechazó la propuesta por considerar que anticipaba el resultado de las negociaciones y relegaba el derecho de autodeterminación de los saharauis. Su representante ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, defendió que el Sáhara debía continuar en la agenda de descolonización de la organización.

Campamentos de Tinduf, Argelia EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Ese mismo viernes, Moscú presentó una resolución alternativa para prorrogar durante un año el mandato de la MINURSO sin modificar su estructura ni sus funciones. Sin embargo, la iniciativa tampoco prosperó: obtuvo, entre otros, la negativa de Estados Unidos.

El embajador estadounidense, Mike Waltz, justificó la posición de Washington argumentando que el referéndum nunca había podido celebrarse debido a los desacuerdos sobre quién tenía derecho a votar y que Naciones Unidas llevaba décadas sin realizar preparativos para organizarlo.

El resultado fue un bloqueo diplomático en torno al futuro de la misión, que deja al Sáhara Occidental sin el dispositivo internacional que había supervisado el alto el fuego desde 1991.

'Pequeña Marcha Verde'

Volviendo a la crisis que atraviesa la ciudad autónoma y su relación con la cuestión saharaui, para Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio puede interpretarse como "una Marcha Verde de baja intensidad", similar de algún modo a la Marcha Verde de 1975 en el Sáhara Occidental.

Aunque la experta defiende que hay una diferencia fundamental entre los acontecimientos de 1975 y los de este verano. Mientras que en la Marcha Verde impulsada por el rey Hasán II hubo un componente político y militar, en la crisis de Ceuta considera que Marruecos recurrió principalmente a la presión demográfica.

"Aquí directamente se está utilizando a la población marroquí y no marroquí, es decir, a los migrantes", explica.

Rubio considera que esta estrategia permite ejercer presión sobre España sin necesidad de recurrir directamente a una intervención militar. Se trata, por tanto, de una forma de presión distinta a la que caracterizó la movilización de 1975.

Niños saharauis en Tinduf. .

Las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla, así como sobre el antiguo territorio español del Sáhara, forman parte de una cuestión histórica que continúa condicionando las relaciones entre Madrid y Rabat a día de hoy.

La profesora recuerda que las tensiones diplomáticas entre ambos países se han intensificado cuando España ha adoptado decisiones que podrían inclinar la balanza a favor del pueblo saharaui.

Por ejemplo, la hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en abril de 2021 cuando enfermó de Covid-19 desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos.

Tiempo después ese mismo año, más de 10.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta.

Escalada en el Sáhara

El fin de la MINURSO hace que aumente la incertidumbre para el pueblo saharaui, especialmente para aquellos que viven en los campos de refugiados del Tinduf.

La desaparición progresiva de la misión implica perder un importante mecanismo internacional de observación que, pese a sus limitaciones, había mantenido una presencia sobre el terreno durante más de tres décadas.

Para Rubio, la cuestión fundamental es que la existencia de la MINURSO permitía mantener la atención internacional sobre el Sáhara Occidental, que continúa en un proceso de descolonización inconcluso.

Tropas españolas en El Aaiún, capital del Sáhara español, en 1962. .

La profesora también apunta a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en la región. Washington busca reforzar su influencia en el norte de África y contener el peso de Argelia, principal aliado regional del Frente Polisario y país que acoge los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf en el desierto de su territorio.

Argelia, por su parte, ha respaldado históricamente las reivindicaciones de autodeterminación del Frente Polisario y mantiene una rivalidad política y diplomática con Marruecos.

En definitiva, el de la misión de Naciones Unidas también reduce la capacidad de la comunidad internacional para supervisar lo que ocurre sobre el terreno.

Aunque existen otros organismos internacionales y mecanismos jurídicos que pueden intervenir, como la Unión Europea a través del Tribunal de Justicia, ninguno desempeña exactamente la misma función de observación militar que ejercía la MINURSO.

Así es como a la incertidumbre sobre el futuro del Sáhara Occidental se suma así a las tensiones existentes en el Magreb.

La falta de un mecanismo internacional de supervisión y el deterioro de las relaciones entre Marruecos y el Frente Polisario elevan exponencialmente el riesgo de una nueva escalada bélica en una región donde el alto el fuego de 1991 quedó roto en 2020.

Aunque Marruecos tiene otros desafíos internos más allá del Sáhara, como la región del Rif, que lleva años reclamando su independencia del reino alauí, este nunca ha perdido de vista a las ciudades norteafricanas.

Los marroquíes, por otro lado, lo tienen claro: "Cuando Marruecos acabe con el Sáhara, las próximas serán Ceuta y Melilla, que son de Marruecos” cuenta uno de los miles de inmigrantes que habitan la ciudad.