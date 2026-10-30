EEUU pide a la ONU sustituir el referéndum del Sáhara por una consulta a los saharauis sobre el plan autonomista marroquí

El Frente Polisario ha amenazado con desvincularse por completo del proceso de paz si la resolución es aprobada en el Consejo de Seguridad sin cambios sustanciales.

La consulta propuesta incluiría a los saharauis en el territorio, a los desplazados en los campamentos de Tinduf y a la diáspora, reconociendo el derecho a la autodeterminación bajo el marco autonomista de Rabat.

El nuevo borrador propone prorrogar el mandato de la misión hasta octubre de 2027, aunque plantea una reducción progresiva de sus efectivos en seis meses y reorientar su función hacia el apoyo a la negociación política.

EEUU ha presentado un "borrador azul" ante la ONU para sustituir el tradicional referéndum del Sáhara por una consulta popular centrada en el plan de autonomía propuesto por Marruecos.

EEUU ha presentado a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU su "borrador azul" con su propuesta final para la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Aunque suaviza el original, sigue insistiendo en la desaparición del referéndum, que ofrece sustituir por una consulta a todos los saharauis sobre el plan autonomista de Marruecos.

La votación tendrá lugar este viernes 30 de octubre y debe decidir si se prorroga la misión, cuyo mandato caduca el día 31, y en caso afirmativo, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Estados Unidos aboga por eliminar la referencia al referéndum, dejando las siglas en MINUSO. Y en su primer borrador, pretendía comenzar a desarrollar políticamente ya en 2027 el territorio como autonomía marroquí.

La misión fue instituida en 1991 para comprobar el cumplimiento del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, además de contribuir a la seguridad y el desminado. También tiene la encomienda de organizar una consulta popular sobre el futuro de la región. Pero el referéndum nunca ha llegado a celebrarse, y la Resolución 2797 votada en 2025 daba luz verde al plan soberanista de Rabat.

El "borrador azul" estadounidense ya no plantea el cese de la misión para abril del año que viene como hacía el "borrador cero", y aprobaría prorrogarla un año más hasta el 31 de octubre de 2027. Sus funciones, no obstante, deberían centrarse en "apoyar la negociación política" entre las partes.

Para el Secretario General de la ONU -actualmente António Guterres, cuyo mandato también concluye a fin de año-, el nuevo texto le concede seis meses para presentar una revisión en profundidad de los efectivos de la misión, con vistas a su progresiva reducción. Originalmente, EEUU exigía que esta tarea estuviera completada para el 30 de enero de 2027.

La principal novedad con respecto al borrador previo es la disposición de una consulta popular sobre la propuesta autonomista para los saharauis como reemplazo del referéndum. Todas las comunidades deberían tener derecho a voto, incluyendo los desplazados en los campos de Tinduf (Argelia) y los que viven en la diáspora.

A ojos de los analistas internacionales, esta última propuesta puede introducir disensión en el bando que forman tanto el Polisario como Argelia, ya que hay distintas corrientes de opinión entre los saharauis e incluso en el seno del propio Frente sobre cómo pueden realizar su autodeterminación tras medio siglo de conflicto.

El borrador estadounidense reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero lo enmarca en una "solución política negociada y acordada" para la que la propuesta de Autonomía de Marruecos se mantiene como el referente principal.

También contempla, finalmente, la posibilidad de sostener el desarrollo económico del Sáhara Occidental mediante un fondo dedicado, pero cuyas bases apenas se esbozan en el documento.

Un enfrentamiento enquistado

Con una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados, equivalente a algo más de la mitad de España, el Sáhara Occidental está administrado en alrededor de un 80% por Marruecos mientras mantiene un conflicto armado intermitente con el Frente Polisario respaldado por Argelia. Este conflicto se prolonga desde hace más de cinco décadas, cuando España descolonizó el territorio.



Washington, encargado de redactar el proyecto de resolución y que reconoce desde 2020 la soberanía marroquí sobre la excolonia española, abogaba por retirar los componentes militares del operativo y reducirla a la 'Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental' (MINUSO) con foco institucional y administrativo.



Las propuestas planteadas fueron rechazadas por el Polisario. Su representante ante la ONU, Sidi M. Omar, advirtió en una carta dirigida a la presidencia del Consejo que si el borrador se aprueba sin "cambios sustanciales y significativos", el movimiento "no tendría más opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto", informa EFE.

Tras siete años sin negociaciones directas, las partes retomaron contactos en tres ocasiones a principios de este año en Washington y Madrid. Aunque España no ha participado activamente en las negociaciones, el gobierno de Pedro Sánchez también se ha declarado a favor del proyecto de autonomía marroquí.



El independentista Colectivo de Defensores y Defensoras Saharauis de Derechos Humanos (CODESA, con sede en El Aaiún) dirigió esta semana una carta abierta al Consejo de Seguridad en la que denunció el primer borrador como una "legitimación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental".



CODESA reclama que se garantice la renovación del mandato de la MINURSO "sin reducir su despliegue" y con "un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos", así como "la liberación de los presos políticos saharauis".