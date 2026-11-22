El ministro australiano de Cambio Climático y Energía y presidente de las negociaciones de la COP31, Chris Bowen, habla con los medios de comunicación en la COP31 en Antalya, Turquía. Murad Sezer Reuters

La "decepcionante" Cumbre del Clima de Antalya termina en fracaso por la falta de consenso y sin un acuerdo político

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LO ESENCIAL Las claves La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) concluye sin lograr un acuerdo político global por desacuerdos irreconciliables entre las partes. El copresidente Chris Bowen calificó el resultado de decepcionante, asumiendo su responsabilidad tras no lograr equilibrar las posturas. El 'Pacto de Antalya' omitió una mención explícita a la eliminación de los combustibles fósiles, remitiéndose únicamente al Consenso de la COP28. La Unión Europea ha rechazado frontalmente el documento final ante la falta de un lenguaje más ambicioso contra los combustibles fósiles.

"Decepcionante". Con esta palabra ha resumido la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) su copresidente Chris Bowen después de que el encuentro haya llegado a su fin sin un consenso político y que, por lo tanto, no haya un nuevo gran acuerdo global.

La falta de entendimiento entre los participantes en torno al texto propuesto por la presidencia turco-australiana supone un revés más a las políticas climáticas a nivel global.

"Creo que, en realidad, estuvimos bastante cerca en esta COP con la decisión final (cover decision)", ha afirmado Bowen tras salir de la conferencia final.

"Quiero decir, la cantidad de temas —aunque esas líneas rojas eran muy firmes— sobre los que las partes discreparon al final fue muy pequeña. Así que hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables", ha añadido.

Bowen ha asumido, a su vez, su "cuota de responsabilidad, en última instancia", ya que "la gente puede juzgar lo que se pudo haber hecho o no se pudo haber hecho. En última instancia, es un proceso impulsado por las partes".

"Obviamente estoy decepcionado de que no hayamos llegado allí. Estoy muy decepcionado. Aun así, avanzamos en conversaciones importantes que no habrían podido progresar sin una decisión final", ha aseverado.



Bowen ha aclarado que uno de los retos fue que "un lenguaje más fuerte, más ambicioso, habría llevado casi con toda seguridad a vetos por parte de otras partes", e intentaron junto a Turquía —anfitrión y también copresidente— de "encontrar un equilibrio".



"Al final, lo que les planteamos a las partes fue: 'Bueno, reconozcamos la existencia de Emiratos Árabes Unidos (COP28)...mencionemos el Consenso de EAU', que fue la exposición de la transición para abandonar los combustibles fósiles donde se acordó por primera vez", ha concretado.

"Eso, en la práctica, recuerda a la gente que sigue siendo un resultado de la COP. Al final, fue un intento de buena fe, pero no fue suficiente", ha señalado.



En el texto final denominado 'Pacto de Antalya', no hay ningún tipo de mención directa a los combustibles fósiles, aunque sí lo hace de forma implícita a través del Consenso de EAU.



Pero esa falta de mención expresa en el texto es el principal elemento por el que la Unión Europea ha rechazado de plano este documento.