Xi, Putin y Trump apartan a Europa de la cumbre en Shenzhen

Trump, Xi y Putin recrean la nueva 'Yalta' pero sin Europa: deciden el futuro del mundo sin ella

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin celebran una cumbre clave en Shenzhen (China) para decidir el futuro global sin la presencia de ningún representante europeo. La reunión evoca a la Conferencia de Yalta de 1945, aunque en esta ocasión Occidente solo cuenta con la representación de Estados Unidos. Asuntos cruciales para la UE como la seguridad, la OTAN, el rearme nuclear, la tecnología y las guerras de Ucrania e Irán se debaten sin su participación. El encuentro evidencia la falta de peso diplomático y militar de Europa, así como sus dificultades para hablar con una sola voz frente a los grandes hiperliderazgos.

Europa se juega su futuro, pero son Trump, Xi Jinping y Putin quienes van a decidirlo por ella.

Ningún europeo ha sido invitado a la cumbre en China, celebrada en la ultratecnológica ciudad de Shenzhen. Ni siquiera han mandado invitación de cortesía.

La imagen de los tres todopoderosos recuerda inevitablemente a la Conferencia de Yalta de 1945 cuando Roosevelt, Churchill y Stalin decidieron el destino de la Europa de posguerra. Con sus luces y sombras, entonces, occidente tenía dos representantes. Hoy, sólo uno, Estados Unidos, y con un presidente inclinado a adular a los líderes autoritarios y a ningunear a sus aliados.

La seguridad y el futuro de Europa están en juego: no sólo la arquitectura de defensa y la OTAN, también la carrera nuclear, la tecnológica y las guerras de Irán y Ucrania.

Y en esta cita no habrá ni un solo europeo. Hasta el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, les ha ridiculizado en público, comparándolos con los animales de una fábula rusa que son incapaces de interpretar juntos un cuarteto musical.

El bullying hacia el club comunitario es clamoroso. Y, aunque es lógico y legítimo protestar, también lo es cuestionar la lentitud con la que Europa intenta traducir su peso económico en influencia diplomática y militar.

Mientras sigue discutiendo quién debe representarla, otros lo hacen por ella.

No está confirmado que Henry Kissinger pronunciara aquello de: “si quiero llamar a Europa, ¿por quién pregunto?”. Pero bien podría ser entonces y hoy.

El gran problema en esta era de hiperliderazgos testosterónicos es que no saber responder esta pregunta puede salir caro: la fuerza de una sola voz (o, en este caso, tres) puede imponerse a la de 450 millones de europeos que todavía no han aprendido ni a delegar ni a hablar al unísono.