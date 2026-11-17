El Frente Polisario decreta la movilización general tras el fin de la misión de la ONU y denuncia movimientos de tropas marroquíes.

El veto cruzado entre EE. UU. y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU provoca la expiración del mandato de la misión MINURSO.

Jóvenes saharauis huyen a Ceuta para evitar la reclutación obligatoria tanto en el ejército de Marruecos como en el Frente Polisario.

"Los vecinos tienen miedo de nosotros, nosotros tenemos miedo de la Policía y los militares, y la Policía y los militares tienen miedo de que llegue aquí más gente". Así ha resumido Hassan (nombre ficticio), saharaui de Dajla, la situación que se vive en Ceuta desde agosto.

El Sáhara y Marruecos se han encontrado en Ceuta. Ahí es donde EL ESPAÑOL ha podido entrevistar a tres saharauis que permanecen en la ciudad autónoma como miles de inmigrantes tras la entrada masiva.

Hassan y Mohamed (nombre también ficticio) se conocieron en Casablanca hace unos seis meses y se hicieron amigos de inmediato. Ambos comparten origen y circunstancias similares: son saharauis y huían de realizar el servicio militar al que fueron llamados.

El conflicto entre el Polisario -el brazo político-militar de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)- y Marruecos se reactivó en 2020, año en que se rompió el alto el fuego vigente desde 1991. La tregua había puesto fin a la guerra activa en la zona tras la Marcha Verde de 1975, momento en que el Sáhara Occidental dejó de ser la provincia número 53 de España.

Desde entonces, todos aquellos jóvenes que son llamados a filas en los territorios gestionados por Marruecos -que ocupa el 80% del Sáhara Occidental- tienen la obligación de entrar en el ejército, so pena de cárcel, después de que este decretase el servicio militar obligatorio en 2019.

En el caso de Hassan, residente en la parte marroquí del Sáhara, fue el ejército del país quien lo llamó a filas. Mohamed, al estar censado en la parte bajo control de la RASD, fue llamado por el Frente Polisario. Ambos eligieron no ingresar en el ejército y huir.

Tras conocerse en Casablanca, ambos llegaron a Tánger, donde trabajaron por un par de meses hasta ahorrar lo necesario para ir a Castillejos e intentar cruzar a nado a Ceuta. Lo lograron el 26 de julio, cuatro días antes de la entrada masiva del día 30.

Mohamed, al tener solo 18 años y ser menudo, pasa por menor de edad. No obstante, eligió no filiárse por miedo a que acaben devolviendo a los menores también. También intentó colarse en uno de los ferris que van a la península en los bajos de un camión, pero no tuvo suerte. Cuenta que al ser descubierto "me pegaron y me rompieron el móvil, pero pararon cuando les dije que era menor".

Hassan, por su parte, sí pasó por el proceso de filiación y llegó a estar acogido en los recursos habilitados en la ciudad, de los que escapó en cuanto su solicitud de asilo fue denegada.

Una persona sostiene una pancarta con lema 'Por todas las niñas y mujeres saharauis que no pueden gritar ni ser libres' durante la manifestación a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, a 14 de noviembre de 2026 Gustavo Valiente / Europa Press

Ambos quieren que el Sáhara sea un país independiente, con libre tránsito y buenas relaciones con Marruecos, para poder trabajar allí. Sin embargo, saben que eso es una utopía.

Es por ello que más de 100 días después, continúan juntos en la ciudad, a la espera del momento idóneo para poder cruzar a la península mientras ahorran para comprar una barca, pues no tienen dinero para pagar los como mínimo 8.000 euros que piden las mafias.

Omar (nombre ficticio) es un joven de entre 25 y 30 años. Nació y fue criado en Fez, de padres saharauis. Su periplo comenzó antes, en 2023. Aquel año participó en unas manifestaciones por un Sáhara Libre en su ciudad junto con otros estudiantes, cuando aún estaba en la universidad.

Casi al instante, empezó a recibir mensajes en sus redes sociales, instándole a parar. Un mes después, los agentes se presentaron en su domicilio y le interrogaron. Tras ello, decidió mudarse. La Policía, sin embargo, lo encontró tiempo después y se presentó de nuevo en su domicilio.

Para Omar, que afirma que desde entonces se sentía vigilado cada vez que salía a la calle, la noticia de que miles de personas estaban entrando en Ceuta supuso una bendición. Con 500 dirhams (50 euros) alquiló un coche con el que llegó a Castillejos y cruzó a nado la frontera.

Los Acuerdos Tripartitos

En paralelo a estas entrevistas, una manifestación por el Sáhara Occidental tomó las calles de Madrid el sábado 14. Organizada por las plataformas solidarias CEAS-Sáhara y FEMAS, coincidió con el 51 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, mediante los que España transfirió la administración de su última colonia a Marruecos y Mauritania.

Bajo el lema “Sin autodeterminación no hay solución”, manifestantes han vuelto a reclamar la celebración del referéndum que Naciones Unidas se comprometió a organizar en 1991 tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, pero que nunca llegó a celebrarse.

El 14 de noviembre de 2020, el Frente Polisario declaró de nuevo el “estado de guerra”. Desde ese momento, en la zona hay en curso un conflicto de baja intensidad.

Una persona durante la manifestación a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, a 14 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente / Europa Press

También cabe destacar el histórico cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental de marzo de 2022. Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que España reconocía la propuesta de Autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como "la base más seria, realista y creíble" para la resolución del conflicto.

Lo que está claro es que la movilización se produce en un momento de especial incertidumbre para el futuro del territorio, considerado por la ONU como el último territorio africano pendiente de descolonización incluido en su lista de territorios no autónomos.

Bloqueo en la ONU

A esta situación se suma el bloqueo del Consejo de Seguridad a la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que durante 35 años ha supervisado el alto el fuego y tenía entre sus cometidos la organización de dicha votación.

El pasado 30 de octubre, Rusia vetó el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, que obtuvo once votos favorables y tres abstenciones. Dicho texto situaba el plan de autonomía marroquí como única base para las negociaciones y eliminaba la referencia al referéndum de la denominación de la misión.

Posteriormente, Washington vetó la propuesta rusa de prorrogar técnicamente el mandato durante un año sin introducir modificaciones. La falta de acuerdo provocó el fin de la misión, al expirar esta el 31 de octubre y no haber llegado a un acuerdo.

Esto provocó una reacción inmediata del Frente Polisario, que anunció una “movilización general” contra Marruecos tras una reunión de emergencia de su Secretaría General.

Brahim Gali, líder del Frente Polisario. .

Según informó la agencia oficial saharaui SPS y recogió EFE, el Polisario llamó a la población saharaui a prepararse para hacer frente a lo que considera "conspiraciones y maniobras del enemigo". También reclamó a Naciones Unidas y a la Unión Africana que asuman sus responsabilidades y presionen a Marruecos para que deje de poner trabas a los esfuerzos internacionales para descolonizar el Sáhara Occidental.

Sin embargo, el Polisario no ha sido el único en reaccionar. Argelia, vecino de Marruecos en el Magreb y el país que acoge a los refugiados saharauis en los campos de Tinduf, defendió el veto ruso al considerar que el proyecto de Washington suponía una “desviación clara y peligrosa” de los parámetros internacionales establecidos para resolver el conflicto.

Pese a la expiración del mandato de la MINURSO, Argelia insistió en que el Consejo de Seguridad sigue teniendo responsabilidades en la resolución de la cuestión saharaui y reiteró su rechazo a cualquier iniciativa que se aparte de los principios de descolonización de Naciones Unidas.

Una guerra de baja intensidad

El fin de MINURSO no solo ha tenido consecuencias diplomáticas, sino que afecta directamente en el terreno. El Polisario denunció un desplazamiento masivo de tropas marroquíes tras el 30 de octubre que, a su juicio, supone una escalada militar contraria al compromiso de mantener el alto el fuego.

La Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades relativas a las Minas (SMACO) advirtió de que la salida de la misión dejaría un vacío de seguridad y asistencia humanitaria en una zona especialmente expuesta a las minas terrestres, restos de explosivos de guerra y los ataques con drones contra civiles, de los que el Frente Polisario responsabiliza a Marruecos.

La SMACO recordó que, desde 2006, el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas (UNMAS), bajo el mandato de la MINURSO, ha limpiado 150 millones de metros cuadrados de terreno minado y ha intervenido en más de 500 zonas afectadas por municiones de racimo.

Por ello, la oficina saharaui reclamó a Naciones Unidas que garantice la continuidad de las operaciones de desminado y pidió establecer mecanismos internacionales que permitan vigilar y documentar los ataques contra la población civil y garantizar que se depuren responsabilidades.

Marruecos lleva tiempo rearmándose. Desde 2020 ha autorizado inversiones por valor de 333 millones de dólares (unos 302 millones de euros) en industrias de defensa, mientras que el presupuesto militar para 2027 aumentó un 4,7 %.

Más de cinco décadas después de la salida de España, la ausencia de una solución política y el bloqueo de la misión encargada de supervisar el proceso mantienen abierto un conflicto cuya resolución continúa sin fecha.