United Airlines sufre una caída de su sistema informático y paraliza el despegue de sus aviones en varios aeropuertos

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LO ESENCIAL Las claves United Airlines sufre una caída generalizada en su sistema informático que obliga a paralizar los despegues. La compañía aérea ha confirmado el problema y asegura estar trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad. La incidencia informática no ha afectado a los vuelos que ya estaban en curso ni a las operaciones de su filial United Express.

United Airlines ha sufrido este lunes una interrupción generalizada en su sistema, aunque ya están trabajando en resolverla.

"Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando intensamente para restablecer el servicio lo antes posible", ha señalado la aerolínea en sus redes sociales.

La caída no ha afectado a los vuelos en curso o a los vuelos de su filial United Express. Se trata de la tercera aerolínea más grande de EEUU, solo superada por American Airlines y Delta.

Noticia en actualización

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