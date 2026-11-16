Delcy Rodríguez aterriza en Abu Dabi después de pasar por Turquía y Catar para fortalecer "los vínculos de cooperación"

Previo a su llegada a Abu Dabi, Rodríguez se reunió en Doha con el emir de Catar para abordar oportunidades de cooperación económica e inversiones bilaterales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el propósito de elevar las relaciones comerciales bilaterales, en su tercera parada de una gira internacional que ha incluido Turquía y Catar.



"Llegamos a los Emiratos Árabes Unidos para continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", escribió Rodríguez —en su canal de Telegram—.



Según la mandataria, esta visita "representa una oportunidad para avanzar en alianzas estratégicas, promover nuevas inversiones y ampliar los espacios de trabajo conjunto en favor del desarrollo compartido".

La líder chavista fue recibida en Abu Dabi por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, según un video publicado por el titular de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela.



Rodríguez encabeza una delegación de su país integrada por altos funcionarios como el canciller, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.



Según el video, la visita tiene como objetivo "elevar las relaciones diplomáticas y comerciales" entre Caracas y Abu Dabi.



Este mismo domingo, Rodríguez se reunió en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el que abordó oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de inversiones, según informó la agencia oficial catarí QNA.



Tamim destacó la importancia de mantener "las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales".



Por su parte, Rodríguez afirmó en sus redes sociales que Venezuela y Catar buscan "profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos".



La mandataria venezolana llegó a Doha en la víspera, después de reunirse el viernes con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en Turquía, donde acudieron a la cumbre climática de la ONU (COP31).

La escala de Delcy Rodríguez por Emiratos Árabes Unidos no responde solo a la cortesía diplomática. Es la continuación de una ofensiva económica de Caracas por el Golfo Pérsico, diseñada para convertir a Catar y Abu Dabi en socios capaces de aportar lo que más escasea en Venezuela: capital, tecnología y una vía de reinserción financiera internacional.

La visita a EAU tiene un precedente que explica su relevancia. La compañía XRG, vinculada a la petrolera estatal Adnoc, forma parte del acuerdo alcanzado en agosto para el desarrollo del campo gasífero Loran, en la Plataforma Deltana.

El trasfondo es la precariedad de la industria petrolera venezolana. Tras años de desinversión, sanciones y caída de producción, el Gobierno busca reactivar el sector con capital extranjero. Por eso la presencia de la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, es la señal de que el petróleo y el gas siguen siendo el eje central de la diplomacia venezolana.

También hay una lectura financiera. Los contactos con Catar se producen mientras circulan versiones sobre la necesidad venezolana de recursos para atender atrasos con el Banco Interamericano de Desarrollo y sobre un eventual préstamo puente catarí.

Ni el Gobierno venezolano ni el emirato han confirmado que ese asunto estuviera sobre la mesa, pero la coincidencia de fechas y la intensidad de los encuentros alimentan la idea de que Caracas busca algo más que declaraciones de amistad: liquidez, inversión y respaldo político.