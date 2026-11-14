El caso que salpica a un exministro de Orbán: 17 millones de euros en efectivo, entre bosques y cajas fuertes

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LO ESENCIAL Las claves Las autoridades húngaras hallan 17,7 millones de euros en efectivo ocultos en bosques, almacenes y cajas fuertes en un caso de corrupción que salpica al exministro Miklós Seszták. Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018 bajo el Gobierno de Viktor Orbán, está en prisión preventiva acusado de cobrar sobornos multimillonarios. La trama investiga mordidas e inflado de precios en la compra de autobuses y contratos de obras públicas que habrían causado un perjuicio millonario a las empresas estatales. El hallazgo se enmarca en las investigaciones anticorrupción impulsadas por el nuevo primer ministro, Péter Magyar, tras la derrota electoral de Orbán el pasado abril.

Las autoridades húngaras han encontrado dinero en efectivo por valor de unos 17,7 millones de euros, escondido en distintos lugares del país durante una investigación por supuesta corrupción contra un exministro del anterior primer ministro, Viktor Orbán.



Según informan este sábado los medios de comunicación húngaros, la nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) encontró el dinero enterrado en bosques y escondido en edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte.



El dinero, que estaba repartido en dólares, euros y forintos húngaros, está relacionado con el exministro de Desarrollo Nacional Miklós Seszták, acusado de haber cobrado sobornos durante su gestión entre 2014 y 2018, según explicó el portal de noticias 444.hu.

Seszták está en prisión preventiva desde finales de septiembre pasado y es uno de tres exministros de Orbán encarcelados por supuesta corrupción en las últimas semanas.



Los fondos encontrados en el marco de esta investigación fueron ingresados el viernes en el Tesoro del Estado.



El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, quien derrotó a Orbán en las elecciones de abril pasado, dijo en Facebook que este hallazgo "pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP", en referencia a los partidos que gobernaban Hungría entre 2010 y 2026.



Tras asumir el cargo, Magyar anunció investigaciones por corrupción y abuso de poder durante el Gobierno de Orbán y creó la NVVH.



Desde entonces, han sido detenidos tres exministros, entre ellos el antiguo titular de Economía y exgobernador del Banco Central György Matolcsy, considerado la "mano derecha" de Orbán.



También fue detenido Aron Orbán, el hermano menor del exprimer ministro, en una supuesta trama de tráfico de inmigrantes.



Viktor Orbán, durante años el principal aliado de Rusia en la UE, gobernó Hungría durante cuatro mandatos consecutivos y tuvo serios roces con sus socios comunitarios y con la Comisión Europea por su deriva antidemocrática.



Sin embargo, en abril pasado perdió las elecciones contra el partido conservador Tisza, de Magyar, quien gobierna con una mayoría de dos tercios y con el objetivo declarado de restablecer el Estado de derecho en el país.

Corrupción

Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional de Viktor Orbán entre 2014 y 2018, está en el centro de una investigación por presunta corrupción vinculada a la empresa pública de transporte Volánbusz.

La Fiscalía sospecha que, junto a Norbert Szivek, expresidente de la gestora estatal de patrimonio MNV, recibió más de 11.000 millones de florines húngaros en pagos ilícitos a través de intermediarios de empresas contratadas con la operadora.

La trama investigada se centra, sobre todo, en la compra de más de 600 autobuses, nuevos y de segunda mano, a precios supuestamente inflados.

Según las autoridades, esas operaciones habrían causado un perjuicio de unos 10.000 millones de florines a las empresas públicas de transporte, además de posibles comisiones del 10 por ciento en contratos de construcción y obras deportivas.

El caso dio un giro espectacular esta semana, cuando la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) realizó registros en Budapest y en los condados de Pest, Békés y Nógrád.

Allí encontró 5.071.632.000 florines, 2.658.350 euros y 1.257.100 dólares, equivalentes a unos 17,7 millones de euros, escondidos en bosques, almacenes, edificios agrícolas, viviendas y cajas fuertes.

El dinero fue ingresado este viernes en el Tesoro del Estado, aunque las autoridades aún no han confirmado judicialmente que pertenezca a Seszták ni que proceda directamente de los supuestos sobornos.

La investigación sigue abierta y deberá determinar el origen exacto de los fondos y su conexión con los contratos de Volánbusz antes de que pueda haber una imputación definitiva.

Seszták fue detenido a finales de septiembre, tras levantarse su inmunidad parlamentaria, y permanece en prisión preventiva.

Él niega los cargos y su defensa sostiene que se trata de una persecución política, mientras el Gobierno de Péter Magyar presenta el operativo como un golpe contra la corrupción de la era Orbán.