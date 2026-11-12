Ha vivido la educación desde abajo hasta la cúspide, pero conserva algo de aquel maestro que descubrió, durante la Transición española, que enseñar también era una manera de cambiar el mundo.

Mariano Jabonero empezó en las aulas. Es el profesor que a muchos les hubiera gustado tener. Ocho años después de asumir la dirección de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cierra una etapa que le ha llevado de las escuelas más humildes a los despachos de presidentes, ministros y papas.

Ahora le toca escribir un discurso distinto. El de despedida. La Cumbre Iberoamericana de Madrid ha sido el último gran escenario de una carrera que comenzó lejos de los salones diplomáticos, delante de una pizarra en una pequeña escuela rural.

Entre tantos reconocimientos hay un objeto mucho más discreto: su portaminas. Jabonero sigue escribiendo a mano y aprovecha los interminables vuelos transatlánticos para ordenar sus ideas sobre el papel. A veces, esos trayectos, como los 10.700 kilómetros que separan Madrid de Santiago de Chile, son el único momento de desconexión que le permite una agenda que le ha llevado a reunirse con más de un centenar de ministros.

Entre medallas y reconocimientos, como el de la Fundación Qatar, que es poco menos que el Nobel de la Educación, o la Orden de Paraguay, brilla el Princesa de Asturias. Pesa 8 kilos, casi más que la responsabilidad de recibirlo.

El despacho de Mariano Jabonero es una historia en sí mismo. Un «sincretismo histórico», como él lo llama, donde conviven muebles heredados de sus tres antecesores al frente de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una mesa argentina, otra brasileña y un escritorio español de roble. Una especie de Arca de Noé de la diplomacia iberoamericana, que guarda también los recuerdos de sus ocho años de mandato.

De las clases

a la diplomacia

mundial

Mariano Jabonero nació en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, donde, como tantos otros chavales de su generación, pasaba las tardes jugando al fútbol, pescando o bañándose en el río. “Mi familia es humilde”, dice con la cabeza levantada. Difícil imaginar entonces que acabaría reuniéndose de manera frecuente con jefes de Estado mundiales, ministros y papas. Le tocó vivir, además, un momento histórico extraordinario. La agonía del franquismo y la euforia contagiosa de la Transición despertaron en él una conciencia política que acabaría orientando su vocación. Recuerda sus primeros viajes a París, donde compraba libros prohibidos en España, y aquella sensación colectiva de que todo estaba por construirse. Fue entonces cuando comprendió la capacidad de transformación social de la educación.

“Di clases en un colegio de Carabanchel, junto a la cárcel. Algunos de mis alumnos tenían a sus padres allí dentro” “Di clases en un colegio de Carabanchel, junto a la cárcel. Algunos de mis alumnos tenían a sus padres allí dentro” - Mariano Jabonero

Su primer trabajo como maestro fue en un colegio de Aluche, junto a la cárcel de Carabanchel donde estaban presos los padres de algunos de sus alumnos. Después, trabajó con niños con graves problemas de salud mental y consiguió una de las 18 plazas de inspector de educación a las que aspiraban 850 candidatos. También impartió clases en la Universidad Complutense.

“La cooperación es aquello que nos hace más solidarios, más justos y fortalece la democracia” “La cooperación es aquello que nos hace más solidarios, más justos y fortalece la democracia” - Mariano Jabonero

Pero hay un momento clave en el rumbo de este profesor. Durante los gobiernos de Felipe González, España intensificó su cooperación con América Latina y a Jabonero le encargaron un proyecto educativo en El Salvador, que entonces estaba inmerso en una cruenta guerra civil, que terminó dejando alrededor de 80.000 muertos. Allí, constató que “la cooperación es aquello que nos hace más solidarios, más justos y fortalece la democracia”.

Desde entonces ha trabajado con gobiernos de todos los signos y conocido a dirigentes como Lula da Silva o José Mujica. Al primero le mandó un mensaje de apoyo antes de las elecciones en Brasil, en las que terminaría haciendo historia por la remontada en segunda vuelta. El segundo, el expresidente uruguayo, llegó a escribir a la Fundación Princesa de Asturias para apoyar su candidatura. El nivel de cercanía con los grandes líderes avanza en paralelo a la ambición de los proyectos de cooperación.

También ha mantenido una relación fluida con los distintos papas, aunque con Francisco tejió un hilo singular. Ambos compartían la preocupación por las comunidades más desfavorecidas y un proyecto de apoyo a personas con drogodependencias en la Villa 31 de Buenos Aires. El pontífice, recuerda, solía recibirle con una pregunta fulgurante: “¿Cómo va su club de fútbol?”. En sus incontables viajes le han acompañado lecturas como las de Sergio Ramírez, García Márquez o Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss, que desmonta la imagen idealizada de la América tropical.