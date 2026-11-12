Mariano Jabonero, el maestro que puso de acuerdo a los líderes mundiales
De sus primeras clases como maestro a las reuniones con presidentes y papas, el secretario general de la OEI cierra ocho años de mandato con la Cumbre Iberoamericana de Madrid como despedida.
Mariano Jabonero empezó en las aulas. Es el profesor que a muchos les hubiera gustado tener. Ocho años después de asumir la dirección de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cierra una etapa que le ha llevado de las escuelas más humildes a los despachos de presidentes, ministros y papas.
Ha vivido la educación desde abajo hasta la cúspide, pero conserva algo de aquel maestro que descubrió, durante la Transición española, que enseñar también era una manera de cambiar el mundo.
“Trabajar para los demás es lo más gratificante”
- Mariano Jabonero
Un despacho
con historia
El despacho de Mariano Jabonero es una historia en sí mismo. Un «sincretismo histórico», como él lo llama, donde conviven muebles heredados de sus tres antecesores al frente de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una mesa argentina, otra brasileña y un escritorio español de roble. Una especie de Arca de Noé de la diplomacia iberoamericana, que guarda también los recuerdos de sus ocho años de mandato.
Entre medallas y reconocimientos, como el de la Fundación Qatar, que es poco menos que el Nobel de la Educación, o la Orden de Paraguay, brilla el Princesa de Asturias. Pesa 8 kilos, casi más que la responsabilidad de recibirlo.
Entre tantos reconocimientos hay un objeto mucho más discreto: su portaminas. Jabonero sigue escribiendo a mano y aprovecha los interminables vuelos transatlánticos para ordenar sus ideas sobre el papel. A veces, esos trayectos, como los 10.700 kilómetros que separan Madrid de Santiago de Chile, son el único momento de desconexión que le permite una agenda que le ha llevado a reunirse con más de un centenar de ministros.
Ahora le toca escribir un discurso distinto. El de despedida. La Cumbre Iberoamericana de Madrid ha sido el último gran escenario de una carrera que comenzó lejos de los salones diplomáticos, delante de una pizarra en una pequeña escuela rural.
De las clases
a la diplomacia
mundial
Mariano Jabonero nació en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, donde, como tantos otros chavales de su generación, pasaba las tardes jugando al fútbol, pescando o bañándose en el río. “Mi familia es humilde”, dice con la cabeza levantada.
Difícil imaginar entonces que acabaría reuniéndose de manera frecuente con jefes de Estado mundiales, ministros y papas.
Le tocó vivir, además, un momento histórico extraordinario. La agonía del franquismo y la euforia contagiosa de la Transición despertaron en él una conciencia política que acabaría orientando su vocación. Recuerda sus primeros viajes a París, donde compraba libros prohibidos en España, y aquella sensación colectiva de que todo estaba por construirse. Fue entonces cuando comprendió la capacidad de transformación social de la educación.
“Di clases en un colegio de Carabanchel, junto a la cárcel. Algunos de mis alumnos tenían a sus padres allí dentro”
- Mariano Jabonero
Su primer trabajo como maestro fue en un colegio de Aluche, junto a la cárcel de Carabanchel donde estaban presos los padres de algunos de sus alumnos. Después, trabajó con niños con graves problemas de salud mental y consiguió una de las 18 plazas de inspector de educación a las que aspiraban 850 candidatos. También impartió clases en la Universidad Complutense.
“La cooperación es aquello que nos hace más solidarios, más justos y fortalece la democracia”
- Mariano Jabonero
Pero hay un momento clave en el rumbo de este profesor. Durante los gobiernos de Felipe González, España intensificó su cooperación con América Latina y a Jabonero le encargaron un proyecto educativo en El Salvador, que entonces estaba inmerso en una cruenta guerra civil, que terminó dejando alrededor de 80.000 muertos. Allí, constató que “la cooperación es aquello que nos hace más solidarios, más justos y fortalece la democracia”.
Desde entonces ha trabajado con gobiernos de todos los signos y conocido a dirigentes como Lula da Silva o José Mujica. Al primero le mandó un mensaje de apoyo antes de las elecciones en Brasil, en las que terminaría haciendo historia por la remontada en segunda vuelta. El segundo, el expresidente uruguayo, llegó a escribir a la Fundación Princesa de Asturias para apoyar su candidatura.
El nivel de cercanía con los grandes líderes avanza en paralelo a la ambición de los proyectos de cooperación.
También ha mantenido una relación fluida con los distintos papas, aunque con Francisco tejió un hilo singular. Ambos compartían la preocupación por las comunidades más desfavorecidas y un proyecto de apoyo a personas con drogodependencias en la Villa 31 de Buenos Aires. El pontífice, recuerda, solía recibirle con una pregunta fulgurante: “¿Cómo va su club de fútbol?”.
En sus incontables viajes le han acompañado lecturas como las de Sergio Ramírez, García Márquez o Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss, que desmonta la imagen idealizada de la América tropical.
Su trayectoria le ha permitido rodearse de algunos de los nombres más influyentes de Iberoamérica, pero cuando se le pregunta por las personas que más han marcado su vida, se acuerda de sus padres, una admiración que hoy prolonga en su propia familia, con la que comparte nueva etapa como abuelo de dos nietos.
La educación,
motor de vida
La educación cambiaría la vida de Mariano Jabonero mucho antes de que él decidiera dedicarle la suya.
De sus años de estudiante conserva el recuerdo de algunos profesores, a los que todavía llama por su nombre y apellido: Soledad García, Pilar Ahedo, Antonio Iniesta o Federico Gómez de Castro. Uno le haría leer El Quijote dos veces; otro le descubriría la Educación Comparada, una disciplina que terminaría siendo su herramienta de trabajo cuando comenzó a estudiar los sistemas educativos de distintos países.
Con los años, Jabonero terminaría defendiendo una idea de la educación mucho más amplia que la formación académica o la preparación para encontrar empleo. “La educación rebasa lo laboral, genera ilusiones y abre oportunidades”, sostiene. Y lo dice alguien que sabe lo que significa crecer sin grandes recursos y descubrir que estudiar permite aspirar a una vida diferente. Pero también porque, después de décadas trabajando en países con enormes desigualdades, ha comprobado que la escuela puede determinar el destino de una persona.
“La educación rebasa lo laboral, genera ilusiones y abre oportunidades”
- Mariano Jabonero
La pandemia le enfrentaría a una de las realidades más duras de su carrera. Durante el cierre de las escuelas, sus conversaciones con ministros latinoamericanos le revelarían que muchos niños habían perdido también la única comida que recibían al día. Sin colegio, se quedaban sin comer. Para ellos, la escuela era mucho más que un lugar donde aprender.
Esa experiencia reforzaría una convicción que ha acompañado su trabajo en la OEI: las políticas educativas deben atender a las circunstancias reales de los alumnos. No basta con abrir colegios si las condiciones de vida impiden aprovecharlos. Y tampoco sirve aplicar las mismas recetas a sociedades con necesidades tan diferentes.
“La diversidad suma, mientras no sea excluyente”
- Mariano Jabonero
Decía Séneca que los hombres, mientras enseñan, aprenden. ¿Y qué ha aprendido Jabonero después de toda una vida dedicada a la educación? “Que la diversidad siempre suma, mientras no sea excluyente”. Una lección que trasladaría a su trabajo en Iberoamérica, donde las diferencias culturales, sociales y políticas obligan a escuchar antes de decidir.
Y aunque hace años que dejó de dar clase, quienes le conocen aseguran que conserva intacta su vocación. Cuando regresa de un viaje, sigue contando anécdotas y compartiendo lo que ha descubierto. Como si todavía necesitara explicar al resto lo que él mismo acaba de aprender.
OEI, un legado
de datos
y resultados
Mariano Jabonero ha conseguido algo poco frecuente en el universo de los nombramientos internacionales: ser reelegido por unanimidad dos veces consecutivas al frente de la OEI. Y eso significa contar con el respaldo de 23 países cuyos gobiernos no siempre se ponen de acuerdo.
La OEI, con casi 77 años de historia, lleva la educación, la ciencia y la cultura a comunidades que, muchas veces, quedan fuera de las prioridades de sus propios gobiernos. Y lo hace sin atender quién ocupe el poder. Esto requiere no sólo capacidad técnica. También, y sobre todo, diplomacia.
Durante sus ocho años de mandato, ha reforzado esa presencia con 20 oficinas y una red de más de 3.000 colaboradores.
Los 23 miembros de la OEI
“La cultura tiene un poder más transformador que muchas falsas utopías políticas”
- Mariano Jabonero
Pero las cifras más importantes están fuera de los despachos: más de 22 millones de personas se han visto beneficiadas por los programas de escolarización, de formación de docentes y otras iniciativas universitarias. Como el secretario general es defensor del dato frente al relato, ahí van tres: se han ejecutado 2.400 proyectos, suscrito 3.200 convenios y gestionado 1.164 millones de dólares.
También ha conseguido situar la cultura entre las prioridades de la cooperación iberoamericana. Y tiene una explicación: “La cultura tiene un poder más transformador que muchas falsas utopías políticas”.
Los países que más han participado en proyectos
Durante la dirección de Mariano Jabonero se realizaron más de 2.400 proyectos. De ellos, la memoria 2019-2026 destaca 786, a partir de los que se realiza este gráfico.
“Hay que apoyar políticas educativas a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Desconfía de quienes pretenden justificar una reforma con aquello de “hay que hacer esto porque mi sobrino…”
- Mariano Jabonero
Ahora bien, ¿cómo se consigue trabajar con administraciones de ideologías tan distintas? Jabonero tiene una regla: “Hay que apoyar políticas educativas a partir de la evidencia y no de la ocurrencia. Desconfía de quienes pretenden justificar una reforma con aquello de “hay que hacer esto porque mi sobrino…”.
Esta apuesta por los resultados también ha contribuido a reforzar el reconocimiento internacional de la OEI. En 2023 obtuvo la condición de observadora ante Naciones Unidas y, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
Pero Jabonero sabe que hacer las cosas no basta si nadie se entera. Por eso ha apostado también por dar visibilidad al trabajo de la organización, cuya comunidad digital supera ya los 700.000 seguidores.
Y tiene a su favor algo que escasea en la actualidad: buenas noticias que contar. Con una conversación pública dominada por la confrontación, la OEI puede hablar de niños que pueden estudiar, de profesores mejor preparados y de oportunidades que antes no existían.
“Las malas noticias siempre encuentran su espacio en los titulares. Las buenas, también deberían tenerlo”, resume Jabonero.
La OEI en cifras (2019-2026)
La XXX Cumbre
Iberoamericana
Y esa capacidad para poner de acuerdo a gobiernos de ideologías tan distintas ha tenido su última gran prueba en Madrid.
La XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada los días 4 y 5 de noviembre, ha sido la despedida de Mariano Jabonero como secretario general de la OEI.
Con Felipe VI y Pedro Sánchez como anfitriones, la capital española ha reunido a dirigentes y representantes de toda Iberoamérica. Pero la actividad no se ha limitado a las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno.
Durante meses, los equipos de los distintos países han trabajado para sacar adelante acuerdos que afectan directamente a millones de ciudadanos. Y la OEI ha participado en buena parte de ellos.
Uno de los más ambiciosos permitirá avanzar hacia una Iberoamérica donde estudiar en otro país resulte más fácil. Que un universitario pueda continuar su formación al otro lado del Atlántico, que un profesor pueda enseñar en otra universidad o que un título encuentre menos obstáculos para ser reconocido fuera de sus fronteras.
La nueva Carta Iberoamericana de Movilidad Académica pretende facilitar esos intercambios, y la OEI tendrá un papel directo en su desarrollo.
Las áreas de trabajo de la OEI
La educación también ha ocupado un lugar destacado. Los países han acordado trabajar para reducir las desigualdades en las aulas, mejorar la formación profesional y establecer criterios compartidos para utilizar la inteligencia artificial en los colegios. Además, se ha avanzado en la atención a la primera infancia, una de las grandes preocupaciones de Jabonero, y en la preparación de las escuelas para responder a situaciones de emergencia.
Y la cultura, a la que tanto empeño ha dedicado durante su mandato, se marcha de Madrid con dos acuerdos importantes. El primero actualiza la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada hace veinte años, para adaptarla a una realidad transformada por la tecnología. El segundo busca proteger a los artistas y trabajadores culturales, muchos de los cuales desarrollan su profesión en condiciones de precariedad y con escasa protección laboral.
Hay avances también en cooperación científica y en igualdad de oportunidades para las mujeres investigadoras. Compromisos que abarcan ámbitos muy distintos, pero que tienen consecuencias concretas: estudiar fuera, acceder a una formación mejor o ejercer una profesión cultural con más derechos.
Para Jabonero, el resultado tiene un valor añadido. La OEI ha participado en la elaboración de estas propuestas y asumirá responsabilidades en su seguimiento. No se limitará, por tanto, a celebrar lo acordado: ahora toca trabajar para que este trabajo llegue a las aulas, a las universidades y a los profesionales.
Jabonero deja así encauzado el trabajo para la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Honduras en 2028, con el reto de convertir los acuerdos alcanzados en Madrid en resultados tangibles.
Una nueva
página
Después de tantos años de encuentros con presidentes, ministros y papas, Mariano Jabonero tendría material de sobra para escribir unas memorias, pero no piensa contarlo todo en un libro: “Todo lo que podría tener atractivo es lo que no puedo contar. Y no quiero autocensurar”.
“Todo lo que podría tener atractivo es lo que no puedo contar. Y no quiero autocensurar”
- Mariano Jabonero
Y es que buena parte de su trabajo ha consistido precisamente en ganarse la confianza de quienes se sientan a negociar y hay conversaciones que deben quedarse donde ocurrieron.
Eso no significa que vaya a alejarse de la educación, esa profesión que eligió durante la Transición y a la que ha dedicado su vida. Seguirá vinculado a ella, aunque ahora podrá dedicar más tiempo a su familia y a sus dos nietos, después de ocho años de agendas, vuelos y apretones de manos.
En el despacho quedarán los muebles de sus antecesores, los premios y los recuerdos de una etapa que le ha llevado a recorrer Iberoamérica y a ayudar a más de 22 millones de personas en el mundo.
Ahora, cierra el cuaderno de esta etapa y abre otro en el que le quedará mucho por aportar, y mucho por enseñar. Y que siga así, porque este es el camino para seguir aprendiendo.