Resultados elecciones Estados Unidos, en directo | Última hora de las Midterms 2026 de EEUU, Donald Trump y encuestas

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato (Midterms 2026), una cita electoral que pondrá a prueba el mandato del presidente Donald Trump y decidirá el futuro de las mayorías en el Congreso.

Los estadounidenses eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores.

Los primeros resultados se conocerán a partir de las 23:00 horas (hora peninsular española), aunque la tendencia sobre el control del Congreso podría aclararse entre las 05:00 y las 07:00 horas.