Resultados elecciones Estados Unidos, en directo | Última hora de las Midterms 2026 de EEUU, Donald Trump y encuestas
Los estadounidenses acuden a las urnas en las elecciones de medio mandato, una cita clave para medir el respaldo a Trump y decidir el control del Congreso.
Euforia demócrata: los 8 estados en donde los sondeos los ponen en cabeza para dar el vuelco en las legislativas de EEUU
Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato (Midterms 2026), una cita electoral que pondrá a prueba el mandato del presidente Donald Trump y decidirá el futuro de las mayorías en el Congreso.
Los estadounidenses eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores.
Los primeros resultados se conocerán a partir de las 23:00 horas (hora peninsular española), aunque la tendencia sobre el control del Congreso podría aclararse entre las 05:00 y las 07:00 horas.
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Trump anuncia que dejará de pagar a Israel 4.000 millones anuales en ayuda militar a partir de 2027
El expresidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que Washington suspenda los 4.000 millones de dólares en fondos destinados a Israel a partir de finales de este año.
En declaraciones al programa Fox & Friends de Fox News, Trump aseguró que Israel ya no necesita esa financiación, mientras acusaba a algunos demócratas y políticos de izquierda de utilizar el apoyo financiero estadounidense a Israel como argumento para criticar a los republicanos.
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"Los días de elecciones son como ir al restaurante al que tantas ganas tenías de ir, pero donde lo único que te sirven en las primeras horas son brotes de soja"
"Los días de elecciones son como ir al buen restaurante al que tantas ganas tenías de ir, pero donde lo único que te sirven durante las primeras horas son brotes de soja. Simplemente no hay mucho conocimiento o alimento real que obtener hasta que empiezan a contar los votos", bromea el analista de datos Nate Silver en la red social X.
Según el modelo probabilístico del fundador del portal FiveThirtyEight, el Partido Demócrata tiene una probabilidad muy alta de arrebatar a los republicanos la Cámara de Representantes, es claro favorito para ganar el Senado y presenta candidatos competitivos en diversas gobernaciones y asambleas legislativas locales.
En realidad, es el escenario clásico de cualquier elección de medio término, donde el desgaste del partido en el poder se deja notar con fuerza. A este factor se suma la impopularidad neta de Donald Trump, que ronda los 20 puntos negativos. Ningún otro presidente de Estados Unidos había sido tan impopular a estas alturas de su mandato.
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Resultados elecciones EEUU, en directo | Trump confía en frenar la ola demócrata en un Congreso clave
Donald Trump aseguró en Fox News que a los republicanos les irá "mejor de lo esperado" gracias al tirón de sus mítines multitudinarios, mientras supervisa la jornada desde la Casa Blanca y vigila las urnas con un operativo inédito de mil observadores federales.
El líder demócrata Chuck Schumer respondió desde Nueva York mostrándose "optimista hasta la náusea", respaldado por sondeos como Decision Desk HQ que dan a su partido un 84 % de opciones de ganar la Cámara y un 65 % de retomar el Senado.
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Terremoto en el Partido Demócrata: Haley Stevens rompe filas y apoya al candidato republicano en Michigan
Si la pelea por el control del Congreso en EEUU parecía ya una película de acción, pocos imaginaban este giro de guion. A dos días de que se celebren las elecciones de medio mandato, la congresista federal —y demócrata— Haley Stevens ha dado un giro a los acontecimientos al respaldar al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.
Este domingo, la dirigente apareció junto a Rogers en un servicio religioso en Detroit. Con ello, rompe con el candidato de su partido, Abdul El-Sayed, al que se enfrentó en las primarias demócratas.
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Euforia demócrata: los 8 estados en donde los sondeos los ponen en cabeza para dar el vuelco en las legislativas de EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta este martes a su examen más duro desde que volvió a la Casa Blanca, por mucho que su nombre no figure en ninguna papeleta.
Sus compatriotas renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, y las últimas encuestas apuntan a que el presidente puede quedarse sin mayoría en ambas cámaras.
Tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que Trump llega a la cita con un 38% de aprobación en la media del estadístico Nate Silver y un 70% de rechazo a su gestión de la inflación.
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Resultados elecciones Estados Unidos, en directo | ¿Qué se vota en los Midterms 2026?
Estados Unidos celebra hoy sus elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms), en las que se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado.
Con una mayoría republicana muy ajustada en ambas cámaras, el resultado determinará si el presidente mantiene el respaldo parlamentario para impulsar su agenda o si Washington entra en un escenario de gobierno dividido, capaz de bloquear nombramientos judiciales y reorientar el gasto público.
La jornada incluye también la elección de 36 gobernadores y cientos de medidas legislativas locales, con el coste de vida, la política migratoria y la economía en el centro de las prioridades ciudadanas.
Las urnas comenzarán a cerrar de forma escalonada a partir de las 18:00 ET (medianoche en la España peninsular), iniciando un recuento progresivo que revelará si el electorado castiga o afianza el rumbo de la Casa Blanca para los próximos dos años.
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De investigar las finanzas de Trump a destituir a sus cargos: lo que harán los demócratas si ganan las elecciones legislativas
El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva desde enero advirtiendo a los suyos de lo que les espera si su partido pierde las elecciones legislativas del próximo martes. “Tenéis que ganar las midterms, porque si no las ganamos (…) encontrarán un motivo para someterme a un impeachment”, les dijo a sus congresistas en Washington.
A pocas horas de la votación, las encuestas justifican su miedo: los demócratas aventajan en nueve puntos a los republicanos en intención de voto, según la media de sondeos de CNN, y la aprobación del presidente se mueve entre el 32% y el 36%, mínimos de su segundo mandato.
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Elecciones Estados Unidos, en directo | ¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los primeros datos comenzarán a publicarse a partir de las 00:00-01:00 hora peninsular española, con el cierre de urnas en estados orientales como Indiana, Kentucky, Georgia y Virginia.
De ese modo, el cuadro de tiempos será el siguiente:
- 01:30 - 03:00 CET (19:30 - 21:00 ET): Cierran plazas clave del Senado y distritos bisagra en Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Maine y Michigan. Si hay victorias contundentes, las proyecciones empezarán a dibujar el control de las cámaras.
- 05:00 - 07:00 CET (23:00 - 01:00 ET): Cierran la Costa Oeste y finalmente Alaska y Hawái. En caso de una tendencia clara o una 'ola' nacional, el dominio de la Cámara de Representantes se aclara en esta franja.
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Resultados elecciones Estados Unidos, en directo | ¿Cuáles son los estados clave?
Georgia, Carolina del Norte, Maine y Michigan definen la pelea del Senado. La Cámara Baja se juega en distritos clave de California, Nueva York y el Rust Belt.
Treinta y seis gobernaciones también acuden a urnas decisivas en Texas o Georgia. Esos resultados fijarán el equilibrio institucional para el resto del mandato.
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Resultados elecciones Estados Unidos, en directo | EEUU celebra hoy sus 'Midterm' 2026
Estados Unidos acude hoy a las urnas en unas elecciones de mitad de mandato decisivas, en las que el electorado emitirá un veredicto directo sobre los dos primeros años de mandato en la Casa Blanca.
Con la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado en juego, Washington se enfrenta a la posibilidad de inaugurar una etapa de gobierno dividido, capaz de redefinir por completo las prioridades legislativas, el control del gasto público y la confirmación de altos cargos judiciales y federales.