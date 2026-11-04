Resultados elecciones EEUU, en directo | Los demócratas se hacen con el Senado y la Cámara de Representantes: Trump reconoce su victoria
El Partido Demócrata consigue arrebatarle el poder a Trump con victorias históricas
Los demócratas arrebatan Carolina del Norte a Trump y salvan Georgia: las primeras victorias clave para el Senado
De la primera gobernadora negra al primer senador gay: la diversidad vence en las elecciones legislativas de EEUU
Las proyecciones indican que los demócratas habrían logrado mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que también habrían arrebatado escaños clave para intentar controlar el Senado.
Trump asume la derrota republicana, aunque la achaca a que él no estaba en las papeletas y asegura que, de haberlo estado, habrían "arrasado".
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El discurso de James Talarico tras su victoria en el Senado: "Recuperamos Texas"
El demócrata James Talarico se convierte en el primer senador demócrata en el estado de Texas en 38 años.
Tras una batalla histórica por el escaño en el Senado, un victorioso Talarico habló entre vítores en Austin: "Recuperamos Texas"
"Acabamos de probar que todo el dinero del mundo no es suficiente frente a la gente de Texas", señaló, refiriéndose a las millonarias campañas del Partido Republicano contra la candidatura de Ken Paxton.
"Acabamos de demostrar que la política de la división no es nada frente a la política del amor", exclamó el nuevo gobernador de Texas.
🔴🗣️ James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años: "La política de división no es rival para una política de amor" El demócrata James Talarico, de 37 años, se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años al derrotar al republicano Ken Paxton, fiscal general del estado y aliado del presidente Donald Trump— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 4, 2026
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Abdul El-Sayed, primer senador musulmán, gana en Míchigan
El candidato demócrata Abdul El-Sayed derrota al republicano Mike Rogers en la lucha por un escaño en el Senado en Míchigan.
Míchigan era uno de los estados donde la permanencia de los demócratas era dudosa al encontrarse con su primer candidato musulmán con visiones muy duras en ciertos aspectos, como, por ejemplo, Israel.
Por otro lado, recientemente el partido azul se vio en una encrucijada cuando la demócrata Haley Stevens optó por apoyar al republicano Mike Rogers, añadiendo tensión a la batalla electoral.
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Trump felicita a los demócratas: "Hicieron un buen trabajo"
El presidente envió un mensaje de felicitación a los demócratas por su aplastante victoria contra el Partido Republicano, no obstante, enfatizó que no supone un "golpe" para él y su mandato.
"Los demócratas hicieron un buen trabajo, pelearon bien", comentó a la cadena aglosajona Fox News en una llamada telefónica, "pero no lo veo como un golpe para mi mandato, hemos tenido los mejores dos años en la historia de la presidencia estadounidense".
Cabe destacar que muchos de los derrotados eran candidatos apoyados por el mismo Trump. Sin embargo, el mandatario rápidamente trasladó la culpa de la derrota a dichos candidatos, en vez de cuestiones más profundas como la economía o la guerra de Irán.
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Marsha Blackburn gana como gobernadora en Tennesee
La republicana Marsh Blackburn derrotó a la demócrata Jerri Green, consiguiendo hacerse con la gobernación de Tennessee. Así, Blackburn deberá renunciar a su puesto en el Senado, donde ha estado casi ocho años.
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Kelly Ayote gana la reelección como gobernadora de New Hampshire
La republicana Kelly Ayote ganó este miércoles la gobernación de New Hampshire derrotando a la demócrata Cinde Warmington.
Ayotte fue elegida gobernadora por primera vez en 2024 y buscaba la reelección para un segundo mandato.
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El republicano Alan Wilson gana la gobernación de Carolina del Sur
El republicano Alan Wilson se hace con la gobernación de Carolina del Sur tras vencer a su rival demócrata, Jermaine Johnson. Wilson sucederá al republicano Henry McMaster, siguiendo una línea de victorias republicanas desde 2002.
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Líder demócrata de la Cámara dice que EE.UU. ha votado contra el "extremismo y corrupción"
. El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró este martes que los estadounidenses han votado contra el "extremismo y la corrupción", tras conocerse los resultados que dan el control de ambas Cámaras al Partido Demócrata.
"El pueblo estadounidense se ha pronunciado y ha dejado claro que está harto del extremismo y de la corrupción. Quieren un Congreso que cumpla con sus promesas y eso es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes haremos en cuanto asumamos el cargo en enero", afirmó en un acto en Washington.
Jeffries destacó que estas habían sido unas "elecciones de cambio" y que "como demócratas de la Cámara de Representantes, entendemos que debemos lograr un cambio radical".
El representante demócrata apuntó a la economía como clave en estas elecciones y afirmó que "como demócratas de la Cámara de Representantes, entendemos que la vida es demasiado cara en este gran país nuestro".
"Hay demasiadas personas que luchan por sobrevivir y que, desde luego, no pueden prosperar. Creemos que en este gran país, cuando uno trabaja duro y respeta las reglas, debería poder vivir una vida asequible, una vida cómoda y una buena vida", aseguró, señalando la principal preocupación de los estadounidenses sobre el coste de la vida.
Jeffries, que puede convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes, dijo que buscará "un Congreso que dé prioridad a los estadounidenses de a pie, a los estadounidenses de clase trabajadora, a los estadounidenses de clase media y a todos aquellos que aspiran a formar parte de la clase media".
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El demócrata Troy Jackson derrota a la republicana Susan Collins
El demócrata Troy Jackson confirmó otra victoria de los azules en el estado de Maine, derrotando a la candidata republicana Susan Collins, quien buscaba su sexto mandato.
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Amy Klobuchar da a los demócratas la gobernación de Minnesota
Amy Klobuchar, candidata demócrata a la gobernación de Minnesota, derrotó a su contrincante republicana, Lisa Demuth, en la carrera para hacerse con el puesto de gobernadora.
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Los republicanos se quedan con Dakota del Sur en un estado sin candidatos demócratas
Mike Rounds gana la reelección en Dakota del Sur y derrota al independiente Brian Bengs en un estado sin ningún candidato demócrata. Este sería el tercer mandato de Rounds en el estado rojo.
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La demócrata Peggy Flanagan gana el Senado en Minnesota quitándole otro estado a Trump
La candidata demócrata, Peggy Flanagan, derrotó a la republicana Michele Tafoya este miércoles en las elecciones de mitad de mandato.
Así, Flanagan mantiene el estado de Minnesota en manos de los demócratas, que no pueden permitirse perder ningún escaño.
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El demócrata Josh Green gana la reelección en Hawái
El demócrata Josh Green ganó la contienda contra el republicano Gary Cordery y se quedó con la gobernación de Hawái, asegurando su segundo mandato.
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Trump critica al gobernador de Texas, Greg Abbott, tras la derrota
Demócrata. El El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, tras su derrota en el estado tradicionalmente rojo, llamándolo 'RINO' o "Republican en Name Only" (Republicano tan solo en nombre).
"Si Greg Abbott, el gobernador de Texas, no hubiera sido un RINO en los últimos seis meses de su vida política, no habría perdido", escribió Trump en su red social Truth Social, "volvió a su antigua fórmula y no ha sido bonito".
Abbott es uno de los pilares del presidente estadounidense en el partido y perdió su cuarto mandato ante la demócrata Gina Hinojosa.
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El demócrata Josh Turek gana en Iowa y confirma que los republicanos pierden el control del Senado
El demócrata Josh Turek ha ganado las elecciones al Senado por Iowa, la primera victoria de un candidato de su partido en más de una década en este estado.
Turek derrota a la republicana Ashley Hinson, la candidata escogida por el presidente de EEUU, Donald Trump, y confirma con su victoria que los demócratas ya se aseguran los 51 senadores necesarios para controlar la Cámara Alta.
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El demócrata Sherrod Brown vence en Ohio a Jon Husted, uno de los favoritos de Trump
El candidato demócrata Sherrod Brown ha vencido las elecciones al senado en Ohio, uno de los estados que los republicanos creían tener ganado pero que ha basculado en los últimos meses por el descontento de los ciudadanos por el alza del coste de la vida.
El candidato republicano, Jon Husted, era uno de los favoritos del presidente de EEUU, Donald Trump, que lo arropó en varias ocasiones en los mítines, decidiendo elogiar de forma bastante sorpresiva su físico.
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Adam Hamilton se convierte en el primer demócrata en ganar las elecciones a senador en Kansas en casi un siglo
Adam Hamilton se ha convertido en el primer demócrata en ganar las elecciones al Senado en Kansas en 94 años, derrotando al candidato republicano seleccionado por Donald Trump, Roger Marshall.
Hamilton, un pastor metodista, hizo campaña sobre el coste de la vida y a favor de los acuerdos bipartidistas, mientras que Marshall se ha visto perseguido por un escándalo sobre sobrecostes y demandas en la sanidad privada.
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James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años
El demócrata James Talarico se ha convertido este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS.
Ha logrado un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta.
El pasto presbiteriano y educador, de 37 años, se ha impuesto al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado que era una apuesta personal de Trump, pese a ser una figura plagada por varios escándalos de corrupción.
En una carrera que se preveía apretada, Talarico se imponía por 20 puntos porcentuales con en torno al 70 % del voto escrutado, según datos de AP, y ha acabado por hacer historia en un estado donde Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024 y donde no se elegía a un senador demócrata desde 1988.
La victoria en Texas supone el tercer escaño del Senado arrebatado por los demócratas en las elecciones de medio mandato celebradas este miércoles tras las victorias en Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Esto pone al alcance de la mano la Cámara Alta para los demócratas, que según proyecciones han logrado mayoría en la Cámara Baja.
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Donald Trump adelanta que reconocerá la victoria demócrata y "trabajará con ellos"
En un tono más sosegado y conciliador de lo habitual, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado a The New York Times que reconocerá la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas, matizando que "él no estaba en las papeletas".
Trump just now, in his first post in three hours, writes: "I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter." https://t.co/72ZcY2v4P8— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 4, 2026
El presidente ha asegurado que "está deseando trabajar" con el Congreso aunque tenga una mayoría del partido en la oposición. En una entrevista días antes, sin embargo, había amenazado con convertirse en el "señor veto", bloqueando las iniciativas de ambas Cámaras.
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El demócrata Xavier Becerra se convierte en el primer gobernador latino de California en 150 años
El candidato demócrata Xavier Becerra ha vencido en las elecciones estatales de California y será el nuevo gobernador, derrotando al republicano Steve Hilton.
Hijo de inmigrantes mexicanos, Becerra ocupó el cargo de Secretario de Salud bajo la administración de Joe Biden, y ha sido abogado general en el Congreso.
Será el primer gobernador latino desde 1875, cuando ocupó el cargo el mexicano nacionalizado estadounidense José Antonio Romualdo Pacheco.
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La demócrata Amy Acton derrota a Vivek Ramaswamy, 'villano' de la campaña, en Ohio
La demócrata Amy Acton será la nueva gobernadora de Ohio tras derrotar al candidato seleccionado por Donald Trump, Vivek Ramaswamy.
Ramaswamy partía como favorito hasta que su decisión de hacer campaña usando los abusos que sufrió Amy Acton de niña como munición electoral le llevaron a ser censurado hasta por su propio partido.