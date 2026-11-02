Iliana Yotova gana la segunda vuelta presidencial en Bulgaria y consolida su línea prorrusa frente al europeísta Gyurov

Gyurov reconoció su derrota y abogó por la unidad nacional en un contexto marcado por la tension en el mar Negro y la guerra en Ucrania.

La candidata prorrusa se impuso al aspirante europeista Andrey Gyurov, quien obtuvo un 44% de los sufragios en una jornada con solo un 26% de participacion.

Iliana Yotova gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con mas del 51% de los votos y se convertira en la primera mujer jefa de Estado de Bulgaria.

La candidata prorrusa Iliana Yotova ha ganado este domingo la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, según tres sondeos a pie de urna publicados al cierre de los centros de voto.

Con ello, Yotova se convertirá en la primera mujer elegida jefa de Estado de Bulgaria.



De acuerdo con los datos de las agencias demoscópicas Trend, Myara y Alpha, la actual presidenta en funciones se impuso con algo más del 51% de los votos contra su rival europeísta Andrey Gyurov, quien obtuvo un 44%, mientras que en torno a un 5% votó que no apoya a ninguno de los dos candidatos.

La participación en estas elecciones presidenciales volvió a ser excepcionalmente baja, con un estimado del 26%, solo tres puntos porcentuales más que en la primera vuelta hace una semana, agregan los sondeos emitidos por diferentes televisiones locales.

Europa

La segunda vuelta ha enfrentado dos visiones opuestas sobre el lugar de Bulgaria en Europa y su relación con Rusia, en un contexto de guerra en Ucrania y de creciente tensión en el mar Negro.

Por su parte, Yotova, exdiputada socialista de 62 años, defiende restablecer el diálogo con Moscú, poner fin al envío de ayuda militar a Ucrania y privilegiar la vía diplomática para intentar acabar con el conflicto.

Durante la campaña se presentó como una "presidenta de la paz" y acusó a Gyurov de querer implicar más profundamente a Bulgaria en la guerra.

Gyurov, de 50 años, economista, exdiputado y exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, fue respaldado por la oposición prooccidental y reformista. Su candidatura representaba una línea más alineada con la Unión Europea, la OTAN y el apoyo a Ucrania.

Aunque la Presidencia búlgara es un cargo mayoritariamente ceremonial, el triunfo de Yotova consolida la influencia del entorno del primer ministro Rumen Radev, descrito por agencias internacionales como escéptico respecto a la ayuda militar a Ucrania.

Yotova asumió la jefatura del Estado este año tras Radev y llega ahora a un mandato propio. Su victoria, si se confirma, tendría además un valor simbólico relevante: sería la primera presidenta electa de la historia de Bulgaria, un país de unos 6,4 millones de habitantes.

En la primera vuelta, Yotova obtuvo el 34,76% de los votos y Gyurov el 31,95%, una diferencia de solo 2,8 puntos porcentuales. Ninguno alcanzó los umbrales necesarios para evitar el balotaje, por lo que ambos pasaron a la segunda ronda.

La diferencia proyectada este domingo —en torno a siete u ocho puntos— sugiere que Yotova amplió su apoyo respecto a la primera vuelta, mientras que Gyurov no logró movilizar suficientemente al electorado proeuropeo ni atraer a los votantes de otras candidaturas eliminadas.

El siguiente paso será el recuento oficial y la proclamación formal de resultados por parte de la Comisión Electoral Central. Hasta entonces, la victoria de Yotova debe considerarse una proyección basada en sondeos a pie de urna, aunque las tres encuestas coinciden en el sentido del resultado y en una ventaja suficiente para evitar un resultado ajustado.

El resultado tendrá implicaciones inmediatas para la política exterior búlgara: Yotova ha prometido una línea más conciliadora con Rusia y una reducción del apoyo militar a Ucrania, mientras que Gyurov había defendido mantener a Bulgaria firmemente anclada en la órbita europea y atlántica.

La victoria

A la espera de resultados oficiales, Yotova agradeció a los votantes su confianza y también al partido Bulgaria Progresista de Radev por su apoyo.



"Estimado señor Radev, no lo habría logrado sin Usted. En ningún momento usted flaqueó en su apoyo", dijo ante la prensa antes de la llegada de los primeros resultados oficiales.



Preguntada sobre cualquier posible influencia en sus futuras acciones como presidenta, Yotova insistió en que ella tomará sus propias decisiones.



"En casi 30 años de experiencia política, no hubo nadie que pueda decirme qué hacer", aseguró la socialista, quien aseguró haber recibido ya una llamada de su adversario.



"El señor Gyurov me llamó para felicitarme por la victoria y decirme que seré una presidenta digna que entablará un diálogo con todos, y está convencido de ello", indicó Yotova, quien asumirá su primer mandato de cinco años a finales de enero.



Mientras, el candidato europeísta reconoció su derrota en una declaración ante la prensa.



"Entiendo la decepción de quienes creían en un nuevo camino para Bulgaria. Pero creo que nada es en vano, que lo mejor está por venir y que hemos creado una nueva plataforma sobre la cual construir”, dijo Gyurov.



"Nos esperan tiempos difíciles y debemos buscar la unidad, no la división; nos aguardan nuevos desafíos y debemos unirnos en torno a valores y objetivos comunes: una Bulgaria fuerte, un lugar seguro, un buen lugar para que vivan nuestros hijos", aseguró el candidato europeísta.



Las elecciones de Bulgaria se celebraron bajo la sombra de la guerra en Ucrania y los crecientes ataques supuestamente perpetrados por Rusia en el flanco suroriental de la OTAN, contra buques ante las costas de Bulgaria y de Rumanía.



Además, los comicios eran una primera prueba sobre el nivel de confianza y popularidad del gobierno de Radev, en el poder desde mayo pasado.



Unos 6,5 millones de electores búlgaros con derecho a voto estaban llamados a las urnas.