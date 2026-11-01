Trump impulsa al antiglobalista Viktor Orbán como candidato a la secretaría general de la ONU y busca el aval de China y Rusia

Tras perder el poder en Hungría, en el entorno de Orbán se contempla la alta posición internacional en la ONU como una opción para obtener inmunidad diplomática.

La iniciativa genera fuerte rechazo y escepticismo entre líderes europeos y de Ucrania por el historial autocrático, prorruso y veto recurrente de Orbán en la UE.

Washington busca el respaldo de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, donde se requerirían al menos nueve votos y ningún veto de los miembros permanentes.

La Administración Trump ha propuesto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU.

La Administración Trump habría animado a Viktor Orbán a optar a la secretaría general de la ONU, según ha publicado esta semana el consejo editorial del Wall Street Journal, citando fuentes de tres países distintos.

La idea habría nacido en las conversaciones de Estados Unidos con Rusia y China sobre el sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato termina el 31 de diciembre.

Washington pedía "alguien como Orbán", ante la anuencia de sus interlocutores y al final, en vez de la copia, decidieron proponer al original.

El diario conservador reconoce con ironía que lo mejor de la idea sería darle a la ONU un líder a la altura de una organización que cada vez cae más bajo.

Un funcionario del departamento de Estado habría admitido al periódico que la propuesta suena descabellada a primera vista, pero contaría seguro con ocho votos y podría llegar a 10.

Como afirman dos fuentes al Journal, "cuando Estados Unidos, Rusia y China quieren lo mismo en el Consejo de Seguridad, normalmente lo consiguen".

Según el periódico neoyorquino, Orbán es "el candidato soñado de los conservadores MAGA", el movimiento de Trump.

Washington ya lo habría tanteado y encontrado receptivo, aunque con las reservas propias de un político nacionalista y sin intención de presentarse si no tiene la victoria asegurada.

Quienes padecieron a Orbán en Bruselas están reaccionando con sarcasmo al rumor.

Donald Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Jonathan Ernst Reuters

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, escribió en X que estaba seguro de que "Viktor Orbán, como secretario general de la ONU, le sacaría buen partido a la maestría en el veto y el chantaje" que ha ido puliendo durante años torpedeando las grandes decisiones de la UE.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, recordó el lunes que también se habló de Orbán en su momento para presidir la Comisión Europea y dijo que la idea le parecía "igual de graciosa".

Desde Moscú, el viceministro de Exteriores, Alexandr Alímov, enfrió la premisa del Journal: Rusia, dijo a Interfax, se habría enterado de la iniciativa por la prensa, y ningún miembro permanente propondrá a Orbán porque su política es no presentar candidatos.

El hecho es que la noticia irrumpe en una carrera cada vez más atascada.

La costarricense Rebeca Grynspan, que dirigió desde Madrid la Secretaría General Iberoamericana entre 2014 y 2021, encabeza los sondeos informales del Consejo, votaciones a puerta cerrada en las que cada miembro anima, desanima o se abstiene.

En el último, el 16 de octubre, sumó nueve apoyos, pero sus dos votos en contra procedían de miembros permanentes, lo que hoy por hoy equivale a un veto.

La emiratí Lana Nusseibeh entró en liza la semana pasada, y el Journal anuncia un nuevo sondeo para este miércoles.

Un "Estado iliberal" en NY

Orbán anunció en julio de 2014 que su objetivo era construir en Hungría un "Estado iliberal", y dedicó los 12 años siguientes a llevarlo a la práctica.

El editorial del Journal admite que sobran motivos para oponerse a su candidatura, empezando por su condición de apologista de Vladímir Putin y de otros dictadores.

Pero explica por qué Washington lo considera el candidato ideal: sus medidas contra la "inmigración masiva", las ONG progresistas, los tribunales internacionales de justicia y una prensa que el propio diario describe como escorada a la izquierda.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una reunión del Consejo Europeo Unión Europeo

Irónicamente, cada una de esas credenciales choca con la mismísima Carta de las Naciones Unidas.

En 2018, su Gobierno forzó el traslado a Viena de la Universidad Centroeuropea, fundada por George Soros, y ese mismo año el Parlamento Europeo activó contra Hungría el artículo 7 del Tratado de la UE por riesgo grave para el Estado de derecho.

Después llegaron la ley de 2021 que restringía el acceso de los menores a contenidos relacionados con homosexualidad, la prohibición del Orgullo de Budapest en 2025 y una multa del Tribunal de Justicia de la UE de 200 millones de euros, más un millón por cada día de retraso, por incumplir una sentencia sobre asilo de inmigrantes.

Orbán hizo de Bruselas su enemigo favorito sin dejar de vivir de sus fondos, hasta que la UE le congeló miles de millones de euros por sus ataques al Estado de derecho.

En febrero de 2025, Hungría fue el único país de la UE que votó en la ONU contra la resolución que exigía la retirada de las tropas rusas de Ucrania, en compañía de Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y otros trece países.

Semanas después, Orbán anunció la salida de la Corte Penal Internacional el mismo día en que recibía en Budapest a Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de ese tribunal.

Su sucesor, Péter Magyar, revocó la decisión en mayo, a una semana de que la marcha se hiciera efectiva, y ese mismo mes Bruselas desbloqueó 16.400 millones en fondos europeos.

"Caballo de Troya"

Lo cierto es que Orbán ha conseguido convertir ese historial autócrata en su mejor carta de cara al actual Gobierno de Washington.

El presidente ruso Putin y el primer ministro húngaro Orbán se reúnen en Moscú. Reuters

En julio de 2016, fue el primer jefe de Gobierno de la UE en apoyar al entonces candidato Donald Trump, que lo recibió en la Casa Blanca en mayo de 2019 y le devolvió el favor en 2022, cuando lo respaldó para un cuarto mandato consecutivo con el elogio de "líder fuerte".

El húngaro visitó Mar-a-Lago tres veces en 2024 y convirtió la edición húngara de la CPAC, la gran cumbre anual de los conservadores estadounidenses, en el punto de encuentro del trumpismo europeo.

El 7 de noviembre de 2025, Orbán salió de la Casa Blanca con una exención de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo y el gas rusos que su Gobierno vendió como ilimitada y que Washington se apresuró a acotar a un año.

Cinco meses después, a cinco días de las elecciones húngaras, el vicepresidente J. D. Vance se plantó en Budapest para pedir el voto —"tenemos que conseguir que Viktor Orbán sea reelegido primer ministro de Hungría"— y llamó a Trump en pleno mitin.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita Hungría. Reuters

El presidente fue igual de explícito al teléfono: "Soy un gran admirador de Viktor. Estoy con él hasta el final, igual que Estados Unidos".

Washington quiere ahora sumar a Moscú y Pekín a esa apuesta.

Un secretario general apadrinado a la vez por las tres potencias, y que pasó años bloqueando en Bruselas la ayuda europea a Ucrania, sería un "caballo de Troya" en toda regla, alguien que desconfía del pluralismo que debería defender.

Llegaría, además, con el nacionalismo aún en ascenso en buena parte de Europa: la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó en septiembre las elecciones de Sajonia-Anhalt con el 43,8% de los votos, mientras que los ultraconservadores Robert Fico y Andrej Babiš gobiernan en Eslovaquia y en la República Checa respectivamente.

La resaca nacionalpopulista

Ahora bien, Orbán es la prueba de que ese ascenso no es imparable. El 12 de abril, el Tisza de Péter Magyar, un antiguo miembro de Fidesz, el partido de Orbán, lo desalojó del poder tras dieciséis años con el 53,2% de los votos y 141 de los 199 escaños.

Desde entonces, dos de sus exministros se han visto detenidos, así como su antiguo gobernador del banco central, György Matolcsy.

Orbán no está imputado, pero el cerco se estrecha, y ahí asoma un incentivo muy personal: desde mayo, el periodista Szabolcs Panyi ya venía publicando que en círculos MAGA se estaba estudiando para él un alto cargo en la ONU cuyo principal atractivo sería la inmunidad diplomática.

Este domingo, cayó otro de los pilares del nacionalpopulismo prorruso, Aleksandar Vučić, hombre fuerte de Serbia durante más de una década y uno de los líderes europeos más cercanos a Putin.

La Lista de Estudiantes, nacida de las protestas por los dieciséis muertos de la estación de Novi Sad en 2024, le ganó las elecciones, y Vučić culpó de su derrota a la prensa independiente, a países europeos que no nombró y a un "Estado profundo estadounidense", el chivo expiatorio favorito de Trump cuando le van mal las cosas.

Ese mismo día, Lula da Silva derrotó en Brasil a Flávio Bolsonaro, otro populista, con el 51,8% de los votos. Flávio dijo esa noche que no pensaba aceptar el resultado, pero el martes acabó reconociendo la victoria de Lula.

Y, por supuesto, Volodímir Zelenski, a quien Orbán dedicó años de vetos en Bruselas, sigue en pie.

El 24 de octubre se declaró dispuesto a congelar el frente de inmediato, pero no a ceder un palmo más allá del 19% largo de territorio que Rusia ya ocupa.

Aunque la "derecha alternativa" ha ganado en el último año en Chile, Colombia y Perú, sí se ha resquebrajado su aura de invencibilidad, y el candidato que Trump propone para la ONU es la grieta más visible.

El fantasma de Waldheim

Orbán necesitaría nueve de los 15 votos del Consejo y que ninguno de los cinco miembros permanentes lo vetara.

Con Estados Unidos, Rusia y China a favor, le faltarían seis de los 10 miembros no permanentes, elegidos por un período de dos años.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una imagen de archivo. Reuters

Dinamarca, Grecia y Letonia, socios de la UE, parecen descartados, así que tendría que ganarse a seis de los siete restantes: Pakistán, Bahréin, Somalia, la República Democrática del Congo, Liberia, Panamá y Colombia.

Los dos últimos pertenecen a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que reclamó el 13 de octubre la elección de un secretario general latinoamericano.

A favor de Orbán, juega que Europa del Este es la única región del mundo que nunca ha ocupado el puesto.

Francia y el Reino Unido no han ejercido el veto en el Consejo desde 1989, una prudencia con la que el propio Journal cuenta.

Desde el 16 de octubre, las papeletas de los sondeos distinguen por colores el voto de los cinco permanentes, y basta el rechazo de uno de ellos para frenar una candidatura, como le ocurre ahora a Grynspan.

Antes, además, algún país tendría que presentar a Orbán formalmente.

Lo lógico sería que lo hiciera Hungría, pero el Gobierno de Magyar, que está más preocupado precisamente en meter a su entorno en la cárcel, no ha dicho una palabra.

Para encontrar un secretario general tan controvertido hay que remontarse a Kurt Waldheim, al que China cerró el paso a un tercer mandato en 1981, como Estados Unidos haría en 1996 con el segundo de Butros Butros-Ghali.

Cinco años después de dejar la ONU, cuando aspiraba a la presidencia de Austria, salió a la luz que había ocultado su pasado como oficial de inteligencia de la Wehrmacht en los Balcanes, en una unidad implicada en deportaciones durante la época del nazismo.

Ganó igualmente las elecciones —Austria siempre ha sido un país complicado de entender— y Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas non gratas.

La diferencia es que Waldheim llegó a la ONU con su pasado escondido, mientras que Orbán llegaría con el suyo a la vista de todos, y bastaría una papeleta roja de París o de Londres para frenarlo.