El rey Mohammed VI de Marruecos saluda a la multitud en la inauguración del Parlamento en Rabat, Marruecos, el 9 de octubre de 2026. Palacio Real Marroquí Reuters

Marruecos celebra el bloqueo de la misión de la ONU en el Sáhara tras el veto cruzado entre Estados Unidos y Rusia

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Seguridad de la ONU no renueva el mandato de la MINURSO tras los vetos cruzados entre Estados Unidos y Rusia. Rusia rechazó la propuesta estadounidense por eliminar la referencia al referéndum de autodeterminación e impulsar el plan de autonomía marroquí. Marruecos exige la retirada inmediata de los cascos azules y la salida del expediente de la agenda de Naciones Unidas. El Frente Polisario también celebra el veto ruso y considera la jornada como un día histórico para el pueblo saharaui.

Este sábado, 31 de octubre, es una fecha clave para el Sáhara. Es el día en el que expira el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

Con los vetos cruzados entre EEUU y Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado renovar el mandato de la MINURSO. Tampoco ha conseguido cumplir su principal objetivo en todos estos años de funcionamiento: organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Durante la sesión anual del Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la misión, Rusia vetó el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, que planteaba prorrogarlo eliminando la referencia al referéndum de autodeterminación y situando el plan de autonomía marroquí como base de las negociaciones.

Por su parte, la propuesta alternativa rusa para prolongar el mandato durante otro año fue vetada por Washington.

Al llegar las noticias a Rabat, la Casa Real ha celebrado la posible no renovación del mandato de la MINURSO como "una evolución importante y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas".

A través de un comunicado, Rabat ha exigido que la misión abandone las "provincias del sur" del reino —su denominación para el Sáhara Occidental— en los próximos días y que el Consejo de Seguridad retire el expediente de su agenda.

Desde el Frente Polisario también han celebrado el veto ruso a la resolución estadounidense. Su representante ante la ONU, Sidi Omar, ha agradecido a Rusia el bloqueo y ha calificado la jornada de "día histórico para el pueblo saharaui".

Para el movimiento independentista, el texto consolidaba el plan de autonomía marroquí como única base de negociación y eliminaba la referencia al referéndum.

Sin una nueva resolución del Consejo de Seguridad, la MINURSO se queda sin un mandato vigente para continuar sus operaciones con normalidad, aunque esto no implica una retirada inmediata de sus efectivos.

Precisamente, Rabat ha reclamado el final de la presencia de la misión en el territorio y la salida de sus efectivos y medios en los próximos días. Sin embargo, la falta de renovación del mandato no supone por sí misma que los cascos azules deban abandonar de inmediato el Sáhara Occidental.

La MINURSO, en cifras

La MINURSO, cuyo actual comandante es el general de división pakistaní Jawwad Ahmed, se financia mediante una cuenta específica aprobada anualmente por la Asamblea General de la ONU. Para el ejercicio 2025-2026 disponía de un presupuesto de 71 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 8%.

La sede de la MINURSO en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, amaneció este sábado con un despliegue habitual de las fuerzas de seguridad marroquíes en sus alrededores, según pudo constatar Efe.

El cuartel general de la misión ocupa las instalaciones de un antiguo colegio situado en el barrio popular de Annahj al Jadid ('Nueva Vía'), en El Aaiún.

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental fue creada en abril de 1991 sobre la base de un plan aceptado por Marruecos y el independentista Frente Polisario.

Su mandato original contemplaba un período de transición para preparar un referéndum de autodeterminación en el que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración con Marruecos.

El referéndum estaba previsto inicialmente para enero de 1992, pero nunca se celebró debido a los desacuerdos entre las partes.

Por otro lado, la MINURSO realiza tareas de desminado y ha liberado aproximadamente 150 millones de metros cuadrados de terreno, según estimaciones del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS).

El representante especial del secretario general de la ONU ostenta la responsabilidad exclusiva de los asuntos relacionados con esa consulta y cuenta con personal civil, militar y policial.

La misión cuenta con cerca de 359 efectivos, incluidos 158 militares y policías y 201 civiles, procedentes de una treintena de países.

Su componente está autorizado para contar con 534 observadores, pero en los últimos años no ha llegado a desplegar todos los efectivos autorizados, debido en parte a los impagos de las contribuciones al fondo de la misión.

Además de su sede en El Aaiún, donde se encuentra también su cuartel logístico, la misión cuenta con cuatro bases al oeste del muro de arena, en la zona controlada por Marruecos, y otras cinco en la zona desmilitarizada al este del muro.