Se desconoce su paradero después de que saltaran de un vehículo en llamas durante una emboscada a las afueras de Puerto Príncipe.

Bukele envía a 1.000 soldados a Haití tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños que combatían a las pandillas

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LO ESENCIAL Las claves El Salvador despliega alrededor de 1.000 soldados en Haití tras la desaparición de cuatro militares de su país que sufrieron una emboscada de pandillas. El presidente Nayib Bukele afirma que los militares desaparecidos son técnicos de la Fuerza Aérea que podrían estar retenidos como rehenes. La operación cuenta con apoyo de transporte militar de Estados Unidos y respaldo logístico anunciado por la República Dominicana. Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo, ha publicado videos negando la responsabilidad del ataque o tener a los salvadoreños.

Alrededor de 1.000 soldados de El Salvador han sido enviados a Haití en una serie de despliegues en los últimos días después de que cuatro salvadoreños, miembros de la fuerza respaldada por la ONU en Haití, desaparecieran, dijo un funcionario de seguridad en Haití a Reuters el martes.

Aún no está claro quién comandará el nuevo contingente salvadoreño ni cuánto tiempo operarán en el país caribeño.

El gobierno, que lleva años sin líderes electos, ha tenido dificultades para conseguir apoyo extranjero para combatir a las bandas armadas que se han hecho con el control de gran parte de la capital y las regiones circundantes, lo que ha desencadenado una violencia que ha desplazado a casi 1,5 millones de personas.

Un vehículo blindado de transporte de personal de la Fuerza de Represión de Pandillas, respaldada por la ONU, patrulla en Haití. Reuters

Las tensiones se han intensificado en Haití desde que Salvador y el presidente Nayib Bukele anunciaron una operación militar para recuperar a los salvadoreños desaparecidos, cuyo paradero se desconoce desde que saltaron de un vehículo en llamas durante una emboscada de pandillas en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, el 18 de octubre.

Bukele afirmó que se trataba de técnicos de la fuerza aérea que regresaban a la base desde un mercado y que creía que estaban siendo retenidos como rehenes por grupos criminales.

Ningún líder de pandillas haitianas se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo, ha publicado videos en los que niega haber mantenido a los salvadoreños como rehenes y rechaza toda responsabilidad por lo sucedido.

Antes de la emboscada, El Salvador había desplegado al menos 124 soldados como parte de la Fuerza de Represión de Pandillas respaldada por la ONU, según un informe de la ONU. Bukele declaró posteriormente que se trataba de pilotos y técnicos enviados para evacuar a los soldados heridos, no para combatir.

Bukele no ha especificado cuántos soldados planea enviar a Haití. Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un funcionario militar estadounidense declaró a Reuters que el Comando Sur de Estados Unidos había proporcionado aviones de transporte militar C-130 para ayudar parcialmente a trasladar tropas salvadoreñas a Haití.

Según datos de Flightradar24, la aerolínea comercial ecuatoriana Aeroregional también programó vuelos directos adicionales a Haití para el martes. Aeroregional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios y, por lo general, no existen vuelos directos entre ambos países.

El presidente Luis Abinader de la República Dominicana, el único país que comparte frontera terrestre con Haití, dijo en una conferencia de prensa el lunes que estaba preparado para brindar apoyo logístico a los salvadoreños que llegaran.