Lula detiene el avance conservador con toda la maquinaria del Gobierno y su 'oficio' electoral: ¿espejo para España?

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LO ESENCIAL Las claves Lula da Silva logra una remontada histórica y vence en las elecciones presidenciales de Brasil tras haber perdido en la primera vuelta. La victoria rompe la tendencia del avance conservador en Latinoamérica, convirtiendo a Brasil en una excepción progresista junto a México. El mandatario triunfa a pesar de las presiones económicas y gestos políticos dictados desde Estados Unidos por Donald Trump. Lula gobernará con un Congreso y Senado dominados por la derecha, lo que le obligará a negociar cada una de sus reformas.

Lula detiene el avance conservador con toda la maquinaria del Gobierno y su oficio electoral: ¿espejo para España?

El presidente Lula da Silva ha hecho historia y rompe la tendencia del giro a la derecha que recorre América del sur. Su victoria deja un precedente para las próximas citas con las urnas.

Lula, que este martes cumple 81 años, se ha alzado como vencedor de las elecciones en Brasil, culminando una remontada que lo convierte en el primer mandatario brasileño que vence después de perder la primera vuelta.

Y lo logra con una campaña en la que han influido su personalidad y experiencia en campaña, pero también un amplísimo uso de la maquinaria gubernamental que le permitió ofrecer in extremis beneficios a los votantes.

El antiguo obrero y sindicalista que hizo de la lucha contra la pobreza su principal bandera se convierte en la gran excepción socialista, junto con México, en un continente que desde 2023 ha virado a la derecha y que tiene a Donald Trump como principal motor de combustión.

Lula sobrevive así al empeño de Washington por inclinar la balanza a su favor. El presidente estadounidense ha intentado, como siempre, interferir a través de gestos políticos y presión económica: celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta y llegó a imponer aranceles a Brasil como represalia por el proceso judicial contra su padre.

“No aceptamos ser el patio trasero de nadie”, ha clamado Lula.

El resultado en Brasil será recibido con alivio por Pedro Sánchez, que ha intentado erigirse en referente del frente anti-Trump y del progresismo en Hispanoamérica y en Europa.

¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

A un mes de las elecciones españolas, el caso Lula ofrece un guiño: el avance conservador se puede detener. Pero, al mismo tiempo, es una advertencia.

Porque hace apenas tres semanas, la derecha brasileña se hizo con el Senado y la Cámara de Diputados. Cada gran reforma va a tener que negociarla con una mayoría que no es la suya.

Y esta es la radiografía con clave electoral: Lula da oxígeno a una izquierda que empezaba a quedarse sin referentes, pero estará obligado a gobernar en un país cuyo centro de gravedad se ha desplazado hacia la derecha.