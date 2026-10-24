Imagen del incendio en el Nido del Águila, en Baviera, Alemania Reuters

El sospechoso de quemar el 'Nido del Águila', el refugio de Hitler, podría padecer problemas mentales

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un incendio destruye por completo el 'Nido del Águila', el histórico refugio de Adolf Hitler ubicado en los Alpes bávaros. La policía ha detenido a un hombre alemán de 33 años como sospechoso, quien podría padecer trastornos psíquicos. Las labores de extinción requirieron helicópteros y medios especiales debido a la dificultad de acceso a más de 1.800 metros de altitud. El Gobierno regional de Baviera ha confirmado que reconstruirá totalmente el inmueble para mantener su función de memoria histórica.

Un incendio ha destruido en su totalidad el albergue de montaña conocido como el 'Nido del Águila', el refugio de Adolf Hitler en los Alpes bávaros, en un suceso por el que la policía ya ha detenido a un hombre que podría padecer problemas mentales.

El acceso a la cumbre, ubicada a más de 1.800 metros de altitud, dificultó enormemente la intervención de las dotaciones de emergencia y los equipos de bomberos.

El despliegue de los efectivos requirió medios especiales de montaña y helicópteros para coordinar las labores de extinción en una zona de orografía accidentada.

A pesar de los esfuerzos del operativo, los bomberos no pudieron evitar que las llamas quemaran por completo la estructura, provocando daños materiales calculados en varios millones de euros.

El sospechoso, un hombre de 33 años y nacionalidad alemana, fue interceptado en los caminos de acceso a las inmediaciones del inmueble cuando intentaba abandonar el lugar a bordo de una motocicleta sin matrícula.

La rápida intervención de las patrullas policiales desplegadas tras la alerta del fuego permitió acordonar el perímetro y localizar al individuo a escasos kilómetros del recinto antes de que pudiera completar su huida.

Un incendio afectó este sábado la histórica estructura del "Nido del Águila" (Kehlsteinhaus), la antigua residencia de montaña de Adolf Hitler ubicada en los Alpes bávaros. Alrededor de 200 bomberos se desplegaron en la cima del Obersalzberg para intentar sofocar las llamas. https://t.co/23xbLROo6U — Disclaime® (@Disclaimergate) October 24, 2026

Las pesquisas judiciales se centran ahora en evaluar el estado psíquico del arrestado y determinar las circunstancias exactas en las que se originó el fuego.

Según ha informado este sábado el fiscal Rainer Vietze en una rueda de prensa en Berchtesgaden, existen "indicios concretos de posibles trastornos psíquicos en el acusado".

Por este motivo, el representante del Ministerio Público ha explicado que la fiscalía trabaja con la hipótesis principal de una responsabilidad penal disminuida.

No obstante, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan del todo que pueda existir una motivación de carácter político o ideológico tras el ataque.

Bomberos y demás personal de emergencia trabajan en el lugar tras incendio en el Nido del Águila Reuters

El Gobierno regional de Baviera ha reaccionado de inmediato confirmando su compromiso firme para recuperar el inmueble histórico a la mayor brevedad posible.

El ministro del Interior bávaro, Joachim Herrmann, ha garantizado de forma categórica que la propiedad, que forma parte de la titularidad pública del 'Land', será reconstruida por completo.

"No quedará en ningún caso reducido a una ruina", ha afirmado Herrmann ante los medios, señalando la función clave del edificio dentro de la preservación de la memoria histórica del país: "Es importante que sigamos trabajando por la memoria y por la formación de las futuras generaciones".

Refugio de Hitler

El edificio, denominado oficialmente Kehlsteinhaus, se erige sobre la cresta del monte Kehlstein a 1.834 metros de altitud, dominating la región fronteriza entre Alemania y Austria.

Edificado originalmente durante el régimen nazi como un complejo de representación donde los altos mandos del III Reich recibían a diplomáticos e invitados extranjeros, el inmueble pasó a funcionar desde 1952 como restaurante y albergue de montaña durante la época estival, atrayendo a miles de visitantes cada año.

Catalogado como patrimonio histórico protegido, el complejo albergaba en su interior una exposición permanente dedicada a explicar detalladamente su pasado nazi y a contextualizar los crímenes del nacionalsocialismo.

Este espacio de divulgación pedagógica e histórica es precisamente el elemento central que el Ejecutivo bávaro prevé reponer e integrar en la futura reconstrucción tras los graves daños causados por el fuego.