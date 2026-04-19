Bita Hemmati, primera mujer condenada a la horca por las protestas y estar "a favor del gobierno hostil de EEUU"

Bita Hemmati, primera mujer condenada a la horca en Irán tras las protestas. Redes Sociales

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Las claves Generado con IA Bita Hemmati es la primera mujer condenada a muerte en Irán por participar en las protestas de 2025-2026 contra el régimen. Hemmati fue sentenciada junto a otras tres personas por cargos de colaborar con un "gobierno hostil" (Estados Unidos) y conspirar contra la seguridad nacional. Organizaciones denuncian que los condenados fueron torturados y obligados a confesar antes de ser sentenciados. Miles de personas han muerto en las protestas en Irán y se han registrado al menos 1.600 ejecuciones en 2025, según Iran Human Rights.

Bita Hemmati se ha convertido en la primera mujer condenada a muerte en Irán por participar presuntamente en las protestas que inundaron el país entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Será la primera ejecución femenina en la horca después de protestar contra el régimen de los ayatolás.

Una represión a modo de sentencia ejemplarizante en mitad de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Hemmati ha sido condenada a muerte junto con otras tres personas por cargos de "acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles".

Además también le han acusado de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional", ya que los ayatolás consideran que fue Estados Unidos quien instigó estas protestas.

Según la agencia de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, los iraníes están a punto de ejecutar a esta mujer después de protestar en contra del régimen en Teherán.

Ha sido el juez Iman Afshari, de la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán, el que ha dictado esta ejecución pública.

Lazos familiares

Bita Hemmati está casada con Mohammadreza Majid-Asl, de 34 años, otro de los hombres que están en la lista de condenados a muerte por esta causa.

Además, aparecen otros dos hombres, Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad, que vivían en el mismo edificio residencial de la pareja.

Una fuente ha informado a HRANA según Fox News que "Mohammadreza Majidi-Asl y Bita Hemmati son una pareja que vive en Teherán y Amir Hemmati es pariente de ambos".

Amir Hemmati, familiar de Bita, ha recibido una pena de casi seis años de prisión por cargos relacionados contra la seguridad nacional y propaganda contra el Estado.

Confesiones forzadas

Según un comunicado de prensa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, los cuatro condenados fueron arrestados durante la manifestación y sometidos a torturas antes de su sentencia.

Los condenados fueron obligados a confesar después de ser torturados por la guardia del régimen.

Tal y como ha denunciado el Centro Abdorrahman Borumand, Hemmati fue la mujer interrogada por el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, en la televisión estatal en enero.

"La grabación y difusión de confesiones forzadas de los acusados en un proceso opaco, constituyen una violación flagrante de los derechos del acusado", decía el comunicado.

Acusación de Hemmati

La acusación por parte del Régimen de Irán incluye el uso de explosivos y armas.

También es acusada de agresión contra las fuerzas de seguridad, destrucción de bienes públicos y participación en concentraciones ilegales.

Además de todo eso los ayatolás consideran que los manifestantes colaboraban con "gobiernos hostiles", ya que para ellos era Donald Trump y Estados Unidos quien estaba detrás alentando estas protestas.

Miles de personas han perdido la vida en estas manifestaciones y se estima que decenas de miles fueron arrestadas.

De momento, según los datos disponibles por Iran Human Rights, en 2025 se registraron, al menos, 1600 ejecuciones.

Siete personas han sido ejecutadas por la República Islámica de Irán por la vinculación con estas protestas, ahora se espera que se ejecute a estas cuatro personas más y todavía quedan decenas de personas que se enfrentarán a sentencias parecidas.