La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de un nuevo ataque contra un buque no identificado frente a las costas de Catar, cerca del estrecho de Ormuz.

La embarcación, de bandera desconocida, fue atacada "por un proyectil desconocido" que no dejó heridos entre la tripulación. El incidente se ha registrado a 4 millas náuticas al este de la ciudad catarí de Ras Laffan, donde se encuentra la principal refinería de gas natural licuado del país y que ha sido atacado en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios que ya han sido controlados.