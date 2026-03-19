El 19º día de guerra en Oriente Próximo está marcado por el rechazo de las principales potencias europeas de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar una coalición internacional de fuerzas navales en el estrecho de Ormuz. Israel ha proseguido con sus bombardeos sobre Teherán y ha reivindicado la muerte de Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y líder de facto de la República Islámica.
🔴La negativa europea a colaborar en el control militar de Ormuz desata la ira de Trump y pone en riesgo el futuro de la OTAN
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Kuwait denuncia un segundo ataque de un dron a una refinaría del país
Kuwait ha denunciado un segundo ataque de un dron a la refinería de Mina Abdullah, según recoge la agencia Europa Press. Por el momento se desconoce si el aparato no tripulado ha causado algún daño en la instalación.
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Una refinería de Kuwait registra un pequeño incendio tras el ataque de un dron
El consorcio petrolero estatal de Kuwait también ha revelado un ataque con drones contra una de sus infraestructuras en la refinería de Mina al-Ahmadi. El impacto de uno de los aparatos ha provocado un pequeño incendio, según recoge la agencia Kuna. No se han registrado víctimas y las llamas ya han sido controladas.
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Una refinería de la petrolera Saudi Aramco en el mar Rojo sufre un ataque que provoca daños mínimos
La refinería Samref de la petrolera saudí Aramco, ubicada en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, ha sido blanco de un ataque aéreo durante la madrugada, según informa la agencia Reuters. Los daños sufridos han sido mínimos y se registran después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazase con golpear varias instalaciones energéticas en Oriente Próximo tras un bombardeo israelí sobre el yacimiento gasístico de South Pars.
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Un buque sufre un ataque a pocos kilómetros de la principal refinería de gas natural licuado de Catar
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de un nuevo ataque contra un buque no identificado frente a las costas de Catar, cerca del estrecho de Ormuz.
La embarcación, de bandera desconocida, fue atacada "por un proyectil desconocido" que no dejó heridos entre la tripulación. El incidente se ha registrado a 4 millas náuticas al este de la ciudad catarí de Ras Laffan, donde se encuentra la principal refinería de gas natural licuado del país y que ha sido atacado en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios que ya han sido controlados.
UKMTO WARNING 025-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 19, 2026
Click here to read the full Warning⤵️https://t.co/DkFBhbw6sr#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/2QPThr1pNc
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Trump promete que Israel no volverá a atacar el mayor yacimiento de gas del mundo
Donald Trump se ha desmarcado del ataque israelí registrado el miércoles contra varias instalaciones de South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, asegurando que "no sabía nada". El mandatario ha descartado más bombardeos de este tipo a no ser que Irán tome más represalias contra el sistema energético de los países del Golfo Pérsico.
La República Islámica, tras denunciar el ataque, lanzó misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan. La empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado "daños considerables" y varios incendios.
Statement from President Trump on South Pars Gas Field: pic.twitter.com/YrjhDdGTxP— The White House (@WhiteHouse) March 19, 2026
Trump, que también ha desmarcado a Qatar del bombardeo israelí, ha amenazado con "volar por los aires la totalidad" de South Pars con "una fuerza y potencia que Irán jamás ha visto", pese a que esta escalada ha propiciado un nuevo repunte de los precios mundiales del petróleo.
QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026