El undécimo día de guerra arranca con ataques cruzados entre Hezbolá e Israel, bombardeos de Irán sobre los países del golfo Pérsico y con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su ofensiva no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado".
Trump asegura que la guerra "está casi terminada" pero que no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado"
Trump amenaza con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.
El republicano agregó en su amenaza que "muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".
El mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece "paso libre" a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.
Hezbolá ataca con drones y cohetes posiciones militares de Israel esta madrugada
El grupo chií libanés Hezbolá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, informan medios vinculados al grupo.
Entre los objetivos se encuentran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudad de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur de Líbano, y un cuartel en la población israelí de Yiftah, entre otras, recogen una serie de comunicados publicados en el portal Central Media, vinculado a Hezbolá.
Según estas informaciones, al menos dos tanques israelíes recibieron daños durante la ofensiva en Markaba.