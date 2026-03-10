El undécimo día de guerra arranca con ataques cruzados entre Hezbolá e Israel, bombardeos de Irán sobre los países del golfo Pérsico y con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su ofensiva no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado".
Trump asegura que la guerra "está casi terminada" pero que no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado"
-
Llega a Chipre la fragata española 'Cristóbal Colón'
La fragata española 'Cristóbal Colón' ha llegado esta martes a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán.
La fragata se incorporó el pasado martes, día 3, al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.
Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea, subrayó el Ministerio de Defensa.
-
Hasta 150 soldados estadounidenses resultaron heridos hasta ahora en la guerra con Irán
Hasta 150 soldados estadounidenses han resultado heridos hasta ahora en la guerra con Irán, dijeron a Reuters el martes dos personas familiarizadas con el asunto.
La cifra no había sido informada previamente y es mucho mayor que la cifra revelada públicamente por el Pentágono de 8 militares estadounidenses gravemente heridos.
El Pentágono aún no ha hecho comentarios al respecto.
-
El secretario de Energía de EEUU anuncia y luego elimina la publicación en la que decía que un buque de la Armada había escoltado un primer petrolero a través del Estrecho de Ormuz
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, borró el martes una publicación en X que decía que la Armada estadounidense escoltó con éxito un petrolero a través del Estrecho de Ormuz "para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados globales".
Minutos después Chris Wright ha borrado su mensaje sin que hasta ahora se conozcan las razones.
La respuesta iraní ha tardado muy poco en llegar. El portavoz de la Guardia Revolucionaria Iraní ha negado poco después que un buque petrolero haya sido escoltado por el ejército estadounidense a través del Estrecho de Ormuz.
-
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convoca una reunión extraordinaria para decidir sobre la liberación de reservas estratégicas
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) celebrará este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.
Tras tomar parte en la reunión mantenida este martes por los ministros de Energía del G7, el director de la AIE, Fatih Birol, ha convocado una reunión extraordinaria con los gobiernos de los países miembros "para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de fundamentar una decisión posterior sobre la puesta a disposición del mercado de las reservas de emergencia de los países miembros de la AIE".
"Analizamos todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE", ha apuntado.
Asimismo, ha destacado que los países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.
-
Putin traslada a Pezeshkian el apoyo a una "rápida" resolución del conflicto en Irán
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha trasladado este martes a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el apoyo de Rusia a una rápida resolución del conflicto en Irán, insistiendo en "la vía política" para poner fin a la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
En una conversación telefónica confirmada por el Kremlin, Putin ha tratado con Pezeshkian la situación en Oriente Próximo tras la "agresión" de Washington e Israel que descabezó a la República Islámica tras acabar en el primer día de ofensiva con el líder supremo, Alí Jamenei, y parte de la cúpula militar de Teherán.
"El presidente ruso reafirmó su postura de principios a favor de una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política", ha indicado el comunicado difundido por el Kremlin sobre un contacto sobre el que Irán de momento no ha informado.
-
Qatar denuncia un nuevo ataque con misiles iraníes que no ha provocado daños ni heridos
El Gobierno de Qatar ha confirmado un nuevo ataque iraní este martes, por el cual la República Islámica habría lanzado cinco misiles que han sido interceptados por el Ejército qatarí sin provocar heridos ni daños materiales.
"Nuestras Fuerzas Armadas, por la gracia de Dios, interceptaron y neutralizaron con éxito cinco misiles balísticos, sin que se hayan reportado heridos o daños materiales", ha informado el Ministerio de Defensa qatarí en redes sociales.
-
British Airways cancela todos los vuelos hacia y desde Abu Dhabi para el resto del año
British Airways ha cancelado todos los vuelos hacia y desde Abu Dhabi para el resto del año, citando la inestabilidad en el espacio aéreo de la región, según ha explicado a través de un comunicado en sus redes sociales.
🚨 British Airways has canceled all flights to and from Abu Dhabi for the rest of the year, citing instability in the region’s airspace. pic.twitter.com/5xxXvxd4M2— Breaking911 (@Breaking911) March 10, 2026
-
Pezeshkian avisa a aquellos que albergan la "ilusión" de destruir el país: "Irán ha resistido mientras sus invasores han ido y venido"
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este martes que "cualquiera que albergue la ilusión de destruir Irán desconoce la historia" y ha señalado que el país es heredero de una civilización "de al menos 6.000 años de antigüedad", en la que "sus invasores han ido y venido".
Así lo ha subrayado a través de un mensaje en redes sociales en el que ha enfatizado que, a lo largo de la historia de Irán, "ningún poder ha logrado jamás borrar su nombre". En este sentido, ha recordado que Irán ha resistido "mientras sus invasores han ido y venido".
Iran is the heir to a civilization at least 6,000 years old. Through the trials of history, no power has ever succeeded in erasing this storied name. Anyone who entertains the illusion of destroying Iran knows nothing of history. Aggressors have come and gone; Iran has endured. pic.twitter.com/XX63yFuynT— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 10, 2026
-
Reino Unido, Alemania e Italia acuerdan colaborar ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha acordado colaborar "estrechamente" con Italia y Alemania durante los próximos días frente a las amenazas iraníes, especialmente en lo respectivo a la situación en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha caído en picado en medio de la guerra en Irán, país que controla el estratégico paso.
En sendas llamadas durante la noche del lunes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han destacado "la importancia vital de la libertad de navegación para los buques a través de estas aguas", según ha informado sobre estos contactos el Gobierno británico.
En este sentido, Starmer ha comunicado a sus homólogos europeos las medidas defensivas adoptadas por el Reino Unido para apoyar a sus socios en el Golfo durante los últimos días, tras la escalada de tensión a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní en forma de ataques con drones y misiles contra varios países de Oriente Próximo.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.
-
El ministro de Exteriores iraní niega a su homólogo turco que Irán esté detrás de misiles interceptados por la OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado este martes a su homólogo turco, Hakan Fidan, en una llamada teléfonica que su país no ha disparado ningún proyectil contra Turquía, después de que la OTAN interceptara un segundo misil este lunes en el espacio aéreo turco.
Tras el anuncio de este lunes del Ministerio de Defensa de Turquía de que baterías antiaéreas de la OTAN habían neutralizado un misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco —el segundo de este tipo en menos de una semana—, Araqchi ha mantenido una conversación telefónica con Fidan al que ha asegurado que su país no está detrás de un intento de atacar territorio turco, según informa el Ministerio de Exteriores iraní.
Ambos han acordado la creación de un grupo conjunto de expertos militares "para examinar a fondo las recientes denuncias lo antes posible", de conformidad con el acuerdo alcanzado entre los presidentes de ambos países, ha añadido el Ministerio.
-
La OMS alerta de que la lluvia ácida puede tener riesgos para la salud tras los ataques a refinerías en Irán
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de los riesgos para la salud que puede tener la lluvia ácida tras las nubes negras registradas en la capital de Irán, Teherán, por los ataques de Israel contra depósitos de petróleo.
Asimismo, ha refrendado la alerta sanitaria emitida por las autoridades, que pide a sus ciudadanos permanecer dentro de sus casas para protegerse de la contaminación.
"Considerando lo que está en riesgo en este momento —instalaciones de almacenamiento de petróleo y refinerías que han sido atacadas, provocando incendios y planteando serias preocupaciones sobre la calidad del aire— definitivamente es buena idea", ha dicho el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra.
En este sentido, ha explicado que la lluvia, mezclada con "contaminantes tóxicos" podría ser "extremadamente peligrosa". "Con fuertes propiedades ácidas, podría causar quemaduras químicas en la piel y daños graves a los pulmones", ha detallado.
-
Irán amenaza con "la regla del ojo por ojo": "Si inician una guerra contra la infraestructura, sin duda la atacaremos"
El presidente del Parlamento de la República Islámica de Irán, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha avisado —a través de una publicación en X— que si "el enemigo inicia una guerra contra la infraestructura, Irán hará lo mismo", estrategia que ha calificado de "ojo por ojo".
"El enemigo sabe que, haga lo que haga, sin duda tendremos una respuesta proporcionada e inmediata; ningún mal queda sin respuesta; hoy imperamos la regla de "ojo por ojo", sin excepción. Si inician una guerra contra la infraestructura, sin duda la atacaremos", ha explicado.
-
Dos muertos más en Emiratos Árabes tras el impacto de varios drones
El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado de dos nuevas muertes debido a los recientes ataques lanzados desde Irán. En un comunicado, el país del Golfo ha explicado que nueve aparatos no tripulados impactaron este martes, mientras que 26 de ellos y ocho misiles han sido interceptados. En lo que va de conflicto, EAU contabiliza ya seis víctimas mortales.
-
Sri Lanka cancela la operación de rescate de los marinos iraníes del buque torpedeado por EEUU
Sri Lanka ha cancelado la operación de búsqueda y rescate de los aproximadamente 20 marinos desaparecidos desde que el Ejército estadounidense torpedeó el buque de guerra iraní IRIS Dena el pasado 4 de marzo. De los aproximadamente 135 miembros de la tripulación que se encontraban a bordo, 84 han muerto y 32 han sobrevivido.
Algunos buques de la Armada de Sri Lanka siguen buscando, pero la operación oficial ha concluido, según ha informado un oficial de la Marina.
-
Pete Hegseth no confirma si el nuevo líder supremo de Irán fue herido en un bombardeo
Pete Hegseth, preguntado por la salud del nuevo líder supremo, responde recomendando a Mojtaba Jamenei que sea "inteligente" y haga caso a las exigencias de Trump de "no perseguir armas nucleares". No obstante, no confirma si el ayatolá resultó herido en uno de los bombardeos.
"Esto no es interminable ni prolongado", añade el jefe del Pentágono, que la semana pasada dijo que la campaña duraría unas tres semanas. "No me corresponde a mí plantear si es el principio, el desarrollo o el final; eso le corresponde a él [el presidente Trump]". Sí ha amenazado, como el mandatario, con intensificar los ataques si la República Islámica persiste con el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Dan Caine, interrogado sobre las capacidades iraníes, asegura: "Están peleando y lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos". Adelanta que se están valorando "un rango de opciones" por si los buques militares deben escoltar a los petroleros a su paso por el estrecho de Ormuz.
-
El Pentágono incide en el discurso triunfalista y avanza que hoy será el día "más intenso" de bombardeos
Pete Hegseth, secretario de Guerra, y el general Dan Caine, jefe del Ejército estadounidense, comparecen en el Pentágono por primera vez desde el pasado jueves para informar sobre el avance de la operación Furia Épica.
Empieza Hegseth relatando los objetivos de la campaña: destruir el sistema de misiles balísticos, la Armada y la capacidad de desarrollar una bomba nuclear de Irán. "No pararemos hasta que el enemigo esté totalmente derrotado", afirma, repitiendo que EEUU "está ganando" y los "ayatolás iraníes desesperados". Y avanza que el día de hoy será "el más intenso" de bombardeos.
Caine detalla los "más de 5.000" objetivos alcanzados en los once días de campaña militar, desde sistemas de lanzamiento de misiles hasta infraestructuras nucleares, pasando por medio centenar de buques de guerra de la República Islámica. Asegura que el volumen de proyectiles lanzados desde Irán se ha reducido en un 90%.
-
Abu Dabi confirma el impacto de un dron contra el complejo industrial de Ruwais, en Abu Dabi
Emiratos Árabes Unidos acaba de confirmar el impacto de un dron contra el complejo industrial de Ruwais, localizado en Abu Dabi, la capital, y que alberga una de las refinerías más grandes de la región. Las autoridades han detallado que se está tratando de controlar un incendio en el sitio, pero que no se han registrado víctimas.
-
Irán a Trump: "No tenemos miedo de tus amenazas vacías. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!"
Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha cargado contra las amenazas de Trump de que atacará a Irán todavía más fuerte si el estrecho de Ormuz sigue cerrado al tráfico marítimo y al paso de los petroleros.
"Irán no tiene miedo de tus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que tú podrían eliminar al pueblo iraní. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!", ha replicado en un mensaje publicado en redes sociales.
الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026
فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…
فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi
-
Trump se abre a negociar con Irán pero amenaza al nuevo líder supremo: "No creo que pueda vivir en paz"
Siguiendo con sus continuas declaraciones contradictorias, Donald Trump ha asegurado ahora en una entrevista con Fox News que está dispuesto a negociar con las autoridades iraníes para tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo ha lanzado una velada amenaza contra el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, con cuya elección no está "contento": "No creo que pueda vivir en paz".
"Es posible [negociar], depende de los términos, solo posible... Ya no tenemos por qué hablar, si lo piensas bien, pero es posible", ha sugerido.
El mandatario republicano ha incidido en su discurso triunfalista y ha repetido la versión, desmentida por el propio Pentágono ante el Congreso, de que Irán estaba a punto de lanzar un ataque: "Si hubiésemos esperado tres días, creo que nos habrían atacado".
-
El Kremlin, sobre si está ayudando a Irán con inteligencia: "Nada que decir"
El Kremlin se ha abstenido de comentar las informaciones que aseguran que Rusia está compartiendo información de inteligencia con Irán para que la República Islámica pueda defenderse de los bombardeos de EEUU e Israel, atacando en concreto instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo.
"No tenemos nada que decir", ha zanjado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Según las informaciones periodísticas, Moscú estaría facilitando datos a Teherán sobre la localización de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluido buques de guerra y aviones.