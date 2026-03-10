El undécimo día de guerra arranca con ataques cruzados entre Hezbolá e Israel, bombardeos de Irán sobre los países del golfo Pérsico y con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su ofensiva no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado".
Trump asegura que la guerra "está casi terminada" pero que no se detendrá hasta que Irán sea "totalmente derrotado"
-
Dos muertos más en Emiratos Árabes tras el impacto de varios drones
El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado de dos nuevas muertes debido a los recientes ataques lanzados desde Irán. En un comunicado, el país del Golfo ha explicado que nueve aparatos no tripulados impactaron este martes, mientras que 26 de ellos y ocho misiles han sido interceptados. En lo que va de conflicto, EAU contabiliza ya seis víctimas mortales.
-
Sri Lanka cancela la operación de rescate de los marinos iraníes del buque torpedeado por EEUU
Sri Lanka ha cancelado la operación de búsqueda y rescate de los aproximadamente 20 marinos desaparecidos desde que el Ejército estadounidense torpedeó el buque de guerra iraní IRIS Dena el pasado 4 de marzo. De los aproximadamente 135 miembros de la tripulación que se encontraban a bordo, 84 han muerto y 32 han sobrevivido.
Algunos buques de la Armada de Sri Lanka siguen buscando, pero la operación oficial ha concluido, según ha informado un oficial de la Marina.
-
Pete Hegseth no confirma si el nuevo líder supremo de Irán fue herido en un bombardeo
Pete Hegseth, preguntado por la salud del nuevo líder supremo, responde recomendando a Mojtaba Jamenei que sea "inteligente" y haga caso a las exigencias de Trump de "no perseguir armas nucleares". No obstante, no confirma si el ayatolá resultó herido en uno de los bombardeos.
"Esto no es interminable ni prolongado", añade el jefe del Pentágono, que la semana pasada dijo que la campaña duraría unas tres semanas. "No me corresponde a mí plantear si es el principio, el desarrollo o el final; eso le corresponde a él [el presidente Trump]". Sí ha amenazado, como el mandatario, con intensificar los ataques si la República Islámica persiste con el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Dan Caine, interrogado sobre las capacidades iraníes, asegura: "Están peleando y lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos". Adelanta que se están valorando "un rango de opciones" por si los buques militares deben escoltar a los petroleros a su paso por el estrecho de Ormuz.
-
El Pentágono incide en el discurso triunfalista y avanza que hoy será el día "más intenso" de bombardeos
Pete Hegseth, secretario de Guerra, y el general Dan Caine, jefe del Ejército estadounidense, comparecen en el Pentágono por primera vez desde el pasado jueves para informar sobre el avance de la operación Furia Épica.
Empieza Hegseth relatando los objetivos de la campaña: destruir el sistema de misiles balísticos, la Armada y la capacidad de desarrollar una bomba nuclear de Irán. "No pararemos hasta que el enemigo esté totalmente derrotado", afirma, repitiendo que EEUU "está ganando" y los "ayatolás iraníes desesperados". Y avanza que el día de hoy será "el más intenso" de bombardeos.
Caine detalla los "más de 5.000" objetivos alcanzados en los once días de campaña militar, desde sistemas de lanzamiento de misiles hasta infraestructuras nucleares, pasando por medio centenar de buques de guerra de la República Islámica. Asegura que el volumen de proyectiles lanzados desde Irán se ha reducido en un 90%.
-
Abu Dabi confirma el impacto de un dron contra el complejo industrial de Ruwais, en Abu Dabi
Emiratos Árabes Unidos acaba de confirmar el impacto de un dron contra el complejo industrial de Ruwais, localizado en Abu Dabi, la capital, y que alberga una de las refinerías más grandes de la región. Las autoridades han detallado que se está tratando de controlar un incendio en el sitio, pero que no se han registrado víctimas.
-
Irán a Trump: "No tenemos miedo de tus amenazas vacías. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!"
Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha cargado contra las amenazas de Trump de que atacará a Irán todavía más fuerte si el estrecho de Ormuz sigue cerrado al tráfico marítimo y al paso de los petroleros.
"Irán no tiene miedo de tus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que tú podrían eliminar al pueblo iraní. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!", ha replicado en un mensaje publicado en redes sociales.
الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026
فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…
فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi
-
Trump se abre a negociar con Irán pero amenaza al nuevo líder supremo: "No creo que pueda vivir en paz"
Siguiendo con sus continuas declaraciones contradictorias, Donald Trump ha asegurado ahora en una entrevista con Fox News que está dispuesto a negociar con las autoridades iraníes para tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo ha lanzado una velada amenaza contra el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, con cuya elección no está "contento": "No creo que pueda vivir en paz".
"Es posible [negociar], depende de los términos, solo posible... Ya no tenemos por qué hablar, si lo piensas bien, pero es posible", ha sugerido.
El mandatario republicano ha incidido en su discurso triunfalista y ha repetido la versión, desmentida por el propio Pentágono ante el Congreso, de que Irán estaba a punto de lanzar un ataque: "Si hubiésemos esperado tres días, creo que nos habrían atacado".
-
El Kremlin, sobre si está ayudando a Irán con inteligencia: "Nada que decir"
El Kremlin se ha abstenido de comentar las informaciones que aseguran que Rusia está compartiendo información de inteligencia con Irán para que la República Islámica pueda defenderse de los bombardeos de EEUU e Israel, atacando en concreto instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo.
"No tenemos nada que decir", ha zanjado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Según las informaciones periodísticas, Moscú estaría facilitando datos a Teherán sobre la localización de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluido buques de guerra y aviones.
-
El Ejército israelí anuncia una nueva oleada de bombardeos contra objetivos del régimen iraní en Teherán
Nueva oleada de ataques contra Teherán. El Ejército israelí ha informado a través de sus redes sociales del lanzamiento de otra serie de bombardeos contra objetivos del régimen iraní en la capital, sin ofrecer más detalles por el momento.
חיל-האוויר החל בגל תקיפות לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בטהרן— Israeli Air Force (@IAFsite) March 10, 2026
-
Irán carga contra la "hipocresía" de Von der Leyen: "Ha hecho carrera situándose en el lado incorrecto de la historia"
Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, ha cargado contra Ursula von der Leyen después de que la presidenta de la Comisión Europea afirmase que el pueblo iraní "merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su futuro".
"Por favor, déjese de hipocresía", ha exigido el funcionario de la República Islámica en un mensaje publicado en redes sociales. "Ha hecho carrera situándose en el lado incorrecto de la historia, dando luz verde a la ocupación, el genocidio y las atrocidades, y ahora blanqueando los crímenes de agresión y guerra cometidos por EEUU e Israel".
Please spare the hypocrisy. You’ve made a career out of standing on the wrong side of history—green-lighting occupation, genocide, and atrocities, and now laundering U.S./Israeli crime of aggression and war crimes against Iranians.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026
Where was your voice when more than 165… https://t.co/t0UeNArnxM
Baqaei le ha reprochado su "silencio" ante el asesinato de 165 niñas de una escuela de Minab, bombardeada el primer día de guerra con un misil estadounidense.
-
La represalia de Irán acerca la guerra a Europa mientras Turquía, Chipre y Azerbaiyán apuestan por la contención
Cómo evitar escalar la guerra sin llevarle la contraria a Donald Trump. Esta es la estrategia de contención que están siguiendo los países contraatacados por Irán, entre los que se incluyen tanto los del Golfo como los más cercanos a Europa.
Turquía, Chipre y Azerbaiyán han optado por la contención tras los ataques con misiles iraníes lanzados en represalia por la guerra de Estados Unidos e Israel.
Aunque la mayor carga inmediata y las consecuencias globales recaen, por ahora, sobre los países del Golfo y por la disrupción del suministro petrolero a través del estrecho de Ormuz, la reacción de estos tres Estados resulta especialmente reveladora. Su respuesta combina contención, refuerzo defensivo y cálculo geoestratégico.
-
António Costa contradice a Von der Leyen y afirma que Europa debe defender el orden internacional basado en reglas
División en el seno de la Unión Europea por la crisis global provocada por el conflicto en Oriente Próximo y el alejamiento de Estados Unidos. António Costa, el presidente del Consejo Europeo, ha manifestado su discrepancia con Von der Leyen, asegurando que los Veintisiete deben "proteger el orden internacional basado en reglas".
"La libertad y los derechos humanos no se pueden lograr a través de las bombas. Solo el derecho internacional los defiende. Debemos evitar una mayor escalada. Este camino amenaza a Oriente Próximo, a Europa y más allá", ha lamentado.
La presidenta de la Comisión Europea dijo ayer que la UE debe regirse por "una política exterior más realista" y que "ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial".
-
Muere un hombre en estado crítico tras un ataque iraní con misiles en el centro de Israel
Un hombre que se encontraba en estado crítico a raíz de un ataque iraní con misiles registrado este lunes sobre el centro de Israel ha muerto debido a la gravedad de las heridas, según ha confirmado el Centro Médico Sheba de Tel Aviv. La nueva víctima eleva a una docena los muertos en territorio israelí desde el inicio de los bombardeos contra la República Islámica.
-
Netanyahu asegura que la ofensiva contra Irán todavía no se ha completado
La campaña militar en Irán todavía no se ha completado. Así se ha manifestado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en unas declaraciones durante un encuentro con los responsables del sistema hospitalario y de salud. "Nuestro objetivo es lograr que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos", ha enfatizado. "No hay duda de que con las acciones realizadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos, pero no hemos terminado".
-
Las dos caras de Mojtaba Jamenei: líder supremo de Irán... y de un imperio inmobiliario que va de Frankfurt a Mallorca
Durante años, Mojtaba Jamenei habitó las sombras del poder en Irán, lejos de los focos y de la exposición pública reservada a su padre, el ayatolá Ali Jamenei.
Sin embargo, entre bastidores, el segundo hijo del líder supremo fue tejiendo una densa red de lealtades dentro del aparato político y de seguridad que, con el tiempo, lo ha colocado entre las figuras más poderosas del país: la máxima autoridad política y religiosa.
Este domingo, la Asamblea de Expertos —un órgano compuesto por 88 clérigos— lo nombró nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre y de su esposa en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel durante la primera jornada de guerra.
-
La OTAN despliega una nueva batería Patriot en Turquía ante la amenaza de los misiles iraníes
La OTAN ha desplegado una nueva batería Patriot en la provincia de Malatya, en el centro de Turquía, para reforzar las capacidades de defensa antiaérea debido a la amenaza de los misiles lanzados desde Irán, según ha informado el Ministerio de Defensa turco.
La base de radar de la Alianza Atlántica localizada en Kurecik, que proporciona datos vitales y ayudó a identificar dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía, se encuentra precisamente en la mencionada provincia.
-
La Guardia Revolucionaria no dejará pasar "un litro de petróleo" por Ormuz si siguen los ataques
La Guardia Revolucionaria Islámica iraní se mantiene firme en su bloqueo del estrecho de Ormuz. El brazo armado de la República Islámica ha garantizado que no permitirá el tránsito de "un litro de petróleo" por este paso clave del Golfo Pérsico si Estados Unidos e Irán mantienen sus ataques.
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán, Abbás Aragchi, que la "amarga experiencia" de las negociaciones anteriores con Washington dificulta una salida pacífica al conflicto. "No creo que seguir hablando con los estadounidenses esté en nuestra agenda", ha apuntado en una entrevista con la cadena PBS.
-
China, Francia y Rusia contactan con Irán para abordar un posible alto el fuego
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha desvelado que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego.
Durante una entrevista recogida este martes por la agencia persa ISNA, Gharibabadi ha precisado que "nuestra primera condición para un alto el fuego es que la agresión no se repita".
Ante las peticiones de alto el fuego, Gharibabadi ha señalado que la respuesta es clara: "No iniciamos la agresión ni la guerra", subrayando que su país se está defendiendo.
-
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí informan de nuevos ataques durante la madrugada
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí han reportado este martes nuevos ataques sobre su territorio, en el undécimo día de guerra en Irán.
El Ministerio de Defensa de EAU ha detallado que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de Irán y solicitó a la población "seguir las instrucciones de seguridad". Por su parte, la Guardia Nacional de Kuwait "interceptó y derribó con éxito seis drones" en los sectores norte y sur del país.
Emirati Air Force shoots down Iranian drone. Unbelievable footage captured. #Dxb #Dubai pic.twitter.com/VhImGY7Ttv— Arslan Akbar (@iarslanakbar) March 9, 2026
El Ministerio del Interior de Baréin ha instado a la población a dirigirse "al lugar seguro más cercano" y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos.
El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también ha explicado que su Ejército interceptó dos drones que volaban hacia el este del país, tres horas después de que las defensas de Riad interceptaran otros dos vehículos aéreos no tripulados cerca de la gobernación de Al-Kharj.
-
Trump amenaza con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora.
El republicano agregó en su amenaza que "muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".
El mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece "paso libre" a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.