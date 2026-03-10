Pete Hegseth, preguntado por la salud del nuevo líder supremo, responde recomendando a Mojtaba Jamenei que sea "inteligente" y haga caso a las exigencias de Trump de "no perseguir armas nucleares". No obstante, no confirma si el ayatolá resultó herido en uno de los bombardeos.

"Esto no es interminable ni prolongado", añade el jefe del Pentágono, que la semana pasada dijo que la campaña duraría unas tres semanas. "No me corresponde a mí plantear si es el principio, el desarrollo o el final; eso le corresponde a él [el presidente Trump]". Sí ha amenazado, como el mandatario, con intensificar los ataques si la República Islámica persiste con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Dan Caine, interrogado sobre las capacidades iraníes, asegura: "Están peleando y lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos". Adelanta que se están valorando "un rango de opciones" por si los buques militares deben escoltar a los petroleros a su paso por el estrecho de Ormuz.