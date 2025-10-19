Israel bombardea Rafah desde el aire tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas

Imagen aérea de un barrio residencial de Ciudad de Gaza reducido a escombros. Reuters Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Fuerza Aérea de Israel bombardeó Rafah en respuesta a un presunto ataque de milicianos gazatíes contra sus tropas. No se ha confirmado si hay heridos o víctimas mortales tras el bombardeo en Rafah. Hamás acusa a Israel de haber violado el alto el fuego en 47 ocasiones desde el 10 de octubre, con un saldo de 38 muertos y 143 heridos.

La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de un presunto ataque de milicias gazatíes contra militares apostados en la zona este domingo.

Por el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el ataque, ni tampoco se conoce si hay heridos o víctimas mortales.

Este sábado, el ejército israelí asesinó a once personas que viajaban en un minibús en un barrio residencial de Ciudad de Gaza por haber cruzado la "línea amarilla", utilizada por Israel para perimetrar qué zonas pueden ser transitadas.

Hamás asegura que Israel ha violado el alto el fuego en 47 ocasiones desde su entrada en vigor el pasado 10 de octubre, asesinando a 38 personas e hiriendo a otras 143.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.