Judith y Natalie Raanan, las rehenes liberadas por Hamás que vuelven a casa "con solo un rasguño"

Hamas ha liberado a las ciudadanas estadounidenses Judith Tai Raanan y a su hija Natali Raanan, de 17 años, quienes habían sido secuestradas durante el ataque contra Israel hace casi dos semanas, según ha informado la Oficina del Primer Ministro de Israel.

Las Raanan estaban visitando a familiares en el kibutz de Nahal Oz en el sur de Israel cuando fue atacado por Hamas. Según un comunicado de la oficina del Primer Ministro han sido entregadas en la frontera y actualmente se encuentran de camino a una base militar israelí para reunirse con su familia.

Los dos rehenes liberadas están ahora bajo el cuidado de las Fuerzas de Defensa de Israel y el padre de Natalie Raanan, Uri Raanan, ha afirmado que se encuentran bien, felices y con muchas ganas de volver a casa: "He hablado con mi hija hoy. Suena muy bien, se ve muy bien. Ella estaba muy feliz y está esperando volver a casa", ha afirmado en una conferencia de prensa desde Bannockburn, el municipio del estado de Illinois donde residen.

El portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, ha afirmado que han adoptado este gesto para "demostrar al pueblo estadounidense y al mundo que las afirmaciones hechas por Joe Biden y su Administración fascista son falsas e infundadas".

La embajada de EEUU en Jerusalén ha publicado una fotografía el propio Biden en la que aparece hablando por teléfono, con una gran sonrisa, desde el Despacho Oval: "Acabo de hablar con las dos estadounidenses liberadas hoy después de ser rehenes de Hamás. Les hago saber que su gobierno las apoyará plenamente mientras se recuperan y sanan. Jill y yo seguiremos manteniendo cerca de nuestros corazones a todas las familias de estadounidenses desaparecidos", ha declarado el presidente.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 20, 2023

