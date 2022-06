Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Ucrania recibirá ayuda de EEUU para atacar con sistemas de misiles avanzados

El papa Francisco exhortó hoy a que "el trigo, alimento de base, no se use como arma de guerra" y expresó su gran preocupación por el bloqueo de esta materia prima de la que dependen muchos de los países más pobres del mundo para su alimentación. "Existe gran preocupación por el bloqueo del trigo, del que dependen millones de personas, especialmente los países más pobres", dijo Francisco al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de san Pedro.



El pontífice realizó un fuerte llamamiento para que se lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para resolver esta cuestión y "garantizar el derecho universal de poder nutrirse". "Por favor, que el grano, alimento de base, no se use como arma de guerra", pidió. Este martes, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) exigieron a Rusia que levante el bloqueo de los puertos ucranianos en el mar Negro y permita las exportaciones de alimentos desde este país, ante la amenaza de una crisis alimentaria global.