En directo | Ataque en Estrasburgo

El sospechoso estaba fichado por los Servicios de Inteligencia franceses como un activo peligroso.

Francia ha identificado a 26.000 individuos en ese registro, de los cuales, al menos 10.000 se habrían radicalizado en mezquitas salafistas, a través de internet o en el extranjero.

A gunman who shot dead at least two people in the centre of the French city of Strasbourg was known to France's internal security services as a suspected security risk, the local police prefecture said in a statement.

Some 26,000 individuals suspected of posing a security risk to France are on the Fiche S watch list, of whom about 10,000 are believed to have been radicalised, sometimes in Salafist mosques, online or abroad. (Reporting by Benoit Tessier; writing by Michel Rose; editing by Richard Lough)