A día de hoy, no existen muchos datos sobre embarazadas afectadas por el nuevo coronavirus, pero parece que no son más susceptibles de infectarse con este virus que el resto de la población. De hecho, parece ser que este nuevo Sars CoV-2 afecta más a los hombres. Según las estadísticas, el coronavirus ha causado la muerte a más hombres que mujeres (un 2,8% frente a un 1,7%).

En Málaga, se ha dado el caso de una paciente embarazada ingresada que dio positivo por Sars CoV-2. Este domingo fue sometida a una cesárea de urgencia ante el empeoramiento de su situación. En estos momentos la mujer, se encuentra en estado grave. Por su parte, la recién nacida se encuentra en la UVI. Ambos casos están pendientes de evolución.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), ante la falta de datos, ha analizado los que se conocen del SARS y el MERS. La conclusión es que, en las embarazadas, esta infección puede ser desde asintomática hasta causar serios problemas respiratorios e, incluso, la muerte.

Datos sobre el coronavirus en China

En Wuhan (China) se han estudiado nueve casos de coronavirus en embarazadas. Las mujeres se encontraban en el tercer trimestre de gestación y el cuadro clínico fue el siguiente:

7 casos de fiebre.





4 con tos.





3 casos de mialgias.





2 de malestar general.





3 casos con transaminitis.





5 con linfopenia.





2 con dolor de garganta.





Ninguna desarrolló una neumonía severa ni se produjo ninguna muerte .





. Nacieron los 9 niños, todos ellos por cesárea . A pesar de que se detectó una pérdida de bienestar fetal en dos de los casos, ninguno presentó asfixia fetal.





. A pesar de que se detectó una pérdida de bienestar fetal en dos de los casos, ninguno presentó asfixia fetal. Ninguno de los bebés, según las muestras recogidas de seis de los nueve casos, dio positivo en la prueba de coronavirus.

Los principales síntomas en los recién nacidos de otro estudio con otras 10 embarazadas con coronavirus fueron:

2 casos con fiebre.





Distrés respiratorio en 6 de ellos.





2 tuvieron alteración de la función hepática.





1 caso de taquicardia.





Se registró 1 caso con vómitos.





Hubo 1 caso con neumotórax.

Uno de estos bebés falleció y cuatro permanecieron ingresados pero estables. De las muestras orofaríngeas a los nueve bebés, los resultados para coronavirus fueron negativos. Como conclusión, podemos afirmar que el coronavirus en las mujeres embarazadas:

No parece ser más grave que en el resto de los grupos de población, aunque sí conlleva más riesgo .





. Tampoco hay evidencias de transmisión intrauterina en mujeres que han adquirido la infección durante el tercer trimestre de gestación.





en mujeres que han adquirido la infección durante el tercer trimestre de gestación. La infección perinatal por coronavirus, es decir, justo antes o después del nacimiento, puede producir efectos adversos en los recién nacidos, como los que hemos expuesto anteriormente.

Cómo prevenir el contagio por coronavirus (Covid-19)

El nuevo coronavirus fue identificado en China a finales del 2019 y esta cepa no se había presentado antes en humanos. Los síntomas son fiebre, tos y sensación de falta de aire. Frente a la prevención de este virus, se deben tomar las siguientes medidas:

Lavado de manos de forma regular . Y el uso de geles hidroalcohólicos en aquellas situaciones en las que no tengamos acceso a agua y jabón.





. Y el uso de geles hidroalcohólicos en aquellas situaciones en las que no tengamos acceso a agua y jabón. Evitar el contacto de las manos en ojos, boca y nariz.





Evitar el contacto cercano con otras personas (manteniendo una distancia de un metro aproximadamente ).





). Cubrirnos la boca al toser o estornudar con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.

La idea del contagio por coronavirus a una mujer embarazada puede producir cierto temor, pero debes mantener la calma. El Ministerio de Sanidad asegura que el 80% de los afectados presenta síntomas leves. No obstante, hay factores de riesgo como la edad y ciertos problemas de salud o comorbilidades en personas con un cuadro médico más débil que el resto de la población.

Otras recomendaciones

Resulta difícil mantener la calma ante el coronavirus, pues su rápida propagación y las más de 5.000 vidas que se ha cobrado hasta la fecha en todo el mundo puede causar temor. No obstante, científicos y médicos trabajan sin cesar para evitar que esta cifra siga aumentando. Mientras lo hacen, conciencian de manera preventiva a la población civil para evitar contagios.

En cuanto a las futuras madres, no deben preocuparse más de lo que lo harían en caso de contraer la gripe. Si bien las embarazadas tienes tres veces más probabilidades de terminar en el hospital por una gripe, debes tener en cuenta que el riesgo de contraer esta enfermedad es muy bajo.

Como mostró el estudio publicado en 'The Lancet' sobre las nueve mujeres embarazadas infectadas en Wuhan, todos los recién nacidos dieron negativo en coronavirus. Es más, no había rastros de Sars CoV-2 en el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical o la leche materna. En cualquier caso, los centros para el control y la prevención de enfermedades han advertido de que la fiebre muy alta durante el primer trimestre de embarazo puede provocar defectos congénitos en el feto. Del mismo modo, debes evitar el consumo de medicamentos sin consultar con un especialista.

El Ministerio de Sanidad también ha asegurado que el virus no se ha detectado en la leche materna, para la tranquilidad de aquellas mujeres que están en periodo de lactancia. Sin embargo, no se sabe todavía si el coronavirus puede transmitirse a través de la leche materna. Por último, según Sanidad, las mujeres embarazadas deben seguir las mismas recomendaciones que el resto de la población: higiene y lavado de manos, la etiqueta respiratoria (toser en el codo y no en la mano), evitar personas contagiadas y mantener una limpieza generalizada.

