La revolución de la copa menstrual para niñas: más corta para preservar el pudor y el himen

Muchas mujeres hablan de la copa menstrual como una revolución no sólo ecológica sino también en la relación que mantienen con su regla. Hay menos riesgo de mancharse, no molesta, es más higiénica que las compresas, no produce escozor... y, sobre todo, muchos estudios médicos aseguran que evita algunas enfermedades como candidiasis o cistitis.

Por eso, las nuevas generaciones no podían quedarse atrás en esa revolución y Enna ha decidido lanzar un kit para la iniciación de niñas y adolescentes en el uso de la copa menstrual desde sus primeras reglas con varias especificidades y un esmerado diseño que respete su edad y fisionomía.

"El lanzamiento está indicado para las niñas en sus primeras menstruaciones, de 10 a 15 años, por lo que se incluye una copa más corta, para empezar con esa, y luego una copa habitual de la talla S, junto con un aplicador, por si no quieres mancharte, y un gel hidratante para la primera vez, para facilitar la entrada", explica Dolors López, directora de Enna.

La marca vio que, en España, había unas 100.000 niñas y adolescentes en sus primeras reglas que podrían utilizar la copa y ningún producto en el mercado que se hubiera diseñado específicamente para ellas. "Nosotros para hacer la copa menstrual para chica adolescentes pensamos mucho en el tema de la virginidad y en el tema del pudor que tienen a la hora de utilizarla", asegura López.

Las dos copas que incluye el kit para niñas y adolescentes de Enna.

De hecho, se incluyó una copa inicial en el kit mucho más corta, para evitar que se rompa el himen porque hay religiones, culturas o maneras de pensar donde el himen sigue demostrando la virginidad y el tema es importante. "Aunque no se puede asegurar nunca al 100% que no se va a romper porque hay chicas con el himen más sensible y no se rompe ni con la copa ni con un tampax y otras en las que la membrana es más rígida y se rompe sin más".

Según los estudios que ha hecho la marca, las razones por las que estas niñas y sus madres eligen la copa menstrual son diferentes pero complementarias: "A la mayoría de las chicas lo que más les importa es el tema de no manchar y a sus madres, el de la salud que son las dos razones principales por las que una persona compra la copa menstrual", explica la directora de Enna.

Dolors López enumera "los beneficios que puede tener la copa como la menor sequedad respectos a otros métodos, además de evitar alergias a determinados tejidos o sustancias blanqueantes que se usan en otras vías" ya que la copa de Enna no incluye ni un sólo producto químico.

Pero además hay bibliografía médica que, según recoge Enna, establece que la copa permite reducir el riesgo de candidiasis, "que no deja de ser una infección por hongos y hay productos que al mantener la zona vulvar húmeda ayudan a proliferar hongos que con la copa se evitan" pero también el riesgo de la vaginosis bacteriana y cistitis.

"En la cistitis hay un traslado de la E.coli desde vía anal a vía vaginal, ya sea por el soporte de la compresa o por el soporte físico de un producto que sea cómodo para la bacteria y la copa lo evita", aclara López.

Mucha información

Lo que sí tenían claro en la marca es que la primera copa que saliera al mercado para las niñas y adolescentes tenían que facilitar toda la información posible tanto para la madre, que es quien guía a estas chicas, como para las usuarias.

"Obviamente, es más fácil explicar como usar la compresa que cómo introducirte algo en la vagina. Por eso dentro de la caja hay un prospecto con muchas preguntas y muchas dudas que hemos planteado a modo de pequeño consultorio: tengo que dejarme la copa para dormir, cómo tengo que ponerme la copa, la tengo que lavar cada vez, puede romper el himen... muchísimas preguntas para que mamás y adolescentes se sientan más informadas sobre un método que es nuevo y desconocido".

Incluso Enna ha querido que se venda siempre en farmacias porque también la farmacéutica puede ayudar a aconsejar a la madre a la hora de optar o no por este método para la menstruación de su hija.

La idea de incluir otra copa ya normal de la talla S es que, cuando la niña tenga la práctica de usarla sin problemas, pueda ya dar el segundo paso: "Una chica joven con suelo pélvico fuerte, tiene que tener una copa más chiquitita porque una grande no le cabría bien, estaría arrugada y no recogería el flujo. Pero tiene que tener en cuenta que si tiene un flujo menstrual abundante, la copa ha de cambiarla más a menudo", aclara la directora de Enna.

Dolors López advierte de que el tamaño de la copa menstrual tiene que ver más con la fisionomía de la niña o de la mujer que con la cantidad de flujo con el que suelen venir las menstruaciones. "Es muy importante que la copa se ajuste perfectamente".

Otro de los aspectos del kit que se ha tratado de adaptar a la corta edad de sus usuarias es el color de las copas, el rosa. "Se eligió por dos razones. La primera es porque cuando tienes la regla y eres joven o novata con la copa te impresiona mucho el color de la sangre, que al final es algo tuyo. Si era transparente, habíamos hecho pruebas de consumo y resultaba chocante entre las usuarias. Por eso intentamos hacer un color que no fuese el rojo pero que cuando vieras la copa manchada no fuera desagradable".

La segunda razón, más solidaria, es que Enna colabora con la Asociación Española contra el Cáncer y quería hacer un guiño a ese rosa de la lucha contra el cáncer de la mujer, una especie de lazo rosa.

Aunque las principales usuarias de la copa en España son las mujeres de entre 30 y 33 años, Enna cree que los beneficios de este producto van a llegar también a las niñas que entran en el mundo de la menstruación gracias a la comodidad y la seguridad que da la copa. "De hecho, era uno de los aspectos que vimos que buscaban estas adolescentes sobre el tema de la regla".

La marca advierte de que no es nocivo para la usuaria y que es muy duradera, puesto que con la estirilización en el microondas, gracias al vaso que también se incluye en el pack, podría acompañar a la adolescente hasta sus próximos 10 años.