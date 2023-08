Té de kombucha: todas las verdades y mitos sobre la bebida probiótica de moda

Mantenernos hidratadas cuando las temperaturas suben no es solo una necesidad, sino también una obligación si quieres evitar un golpe de calor y mantener tu cuerpo con el agua necesaria para que se realicen correctamente todas las funciones en el organismo. Esto es algo que con una alimentación sana y variada, como la dieta mediterránea española, podemos llegar a cubrir al menos en la mitad de las necesidades de hidratación diarias. ¿El resto? Podemos optar por recurrir al agua o también a bebidas que, además de hidratarnos, nos aporten energía, nutrientes y todo tipo de beneficios para la salud.

¿Has probado el té de kombucha? Esta es una bebida que algunas personas ya denominan como el 'elixir' de moda y que, además de haberse convertido en una de las bebidas probióticas favoritas de muchas famosas, también destaca por su función detox, por ser una aliada para eliminar toxinas del organismo o por su contenido en vitamina B, pero también por los beneficios que puede llegar a aportar al organismo de las mujeres. Pero ¿cuántos de estos beneficios son ciertos y cuántos son solo un mito? Estas son las verdades y mentiras que rodean al té de kombucha.

[El probiótico que puede faltar en tu dieta: ayuda a adelgazar, antioxidante y fortalece los huesos]

Cuál es el origen del té de kombucha y por qué es la bebida de moda

Para hablar del origen de esta conocida bebida probiótica, hay que remontarse más de 2000 años atrás y ubicarse en la región de Asia oriental, específicamente en China. Una bebida fermentada que se obtiene de fermentar té endulzado con la ayuda de una colonia de microorganismos, conocida como SCOBY (simbiótico de bacterias y levaduras). Una fermentación que crea una bebida ligeramente efervescente con un sabor ácido y agridulce.

[Las señales que indican que podrías tener falta de vitamina B9 (esencial para las mujeres)]

Un té de kombucha que a lo largo del paso del tiempo no ha dejado de transmitirse por las diferentes culturas y regiones, incluyendo Europa del Este, otros lugares de Asia o Rusia. En cuanto a su consumo, este se ha popularizado por sus beneficios asociados a la salud, como la mejora de la digestión o el refuerzo del sistema inmunológico, entre otros.

También destaca por su sabor único y por las variedades de este que actualmente se pueden encontrar en los diferentes supermercados. De hecho, son varias las marcas actualmente disponible en el mercado español. Pero aún así, sigue siendo una gran desconocida, además de que hay varios mitos que se han asociado a esta bebida. ¿Es realmente tan sana como dicen? ¿Qué es en realidad la kombucha? Te lo contamos.

Verdades y mitos asociados a los beneficios del té de kombucha

Es una fuente de probióticos (Verdad): El té de kombucha es una fuente potencial de probióticos, que son microorganismos vivos beneficiosos para la salud intestinal. Estos probióticos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el tracto digestivo, lo que también podrá ayudarte a mejorar la digestión y la función inmunológica.

[Este es el motivo por el que no consigues perder peso a pesar de seguir dieta]

Puede aumentar la biodisponibilidad de nutrientes (Verdad): La fermentación del té de kombucha puede aumentar la biodisponibilidad de determinados nutrientes, como las vitaminas B y los antioxidantes. Estos nutrientes pueden ser más fáciles de absorber para el cuerpo.

Puede curar cualquier afección (Mito): Aunque existe la creencia de que el té de kombucha es una especie de elixir milagroso que puede curar una amplia gama de enfermedades, esta no deja de ser una creencia errónea. Y es que, aunque puede tener beneficios para la salud, no es una cura para todas las dolencias y no debe considerarse como un reemplazo a los tratamientos médicos convencionales.

Ayuda a controlar el azúcar (Verdad): Algunos estudios como el realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Georgetown (Washington, Estados Unidos) con un ensayo piloto cuyos resultados fueron publicados en la revista Frontiers in Nutrition. Estos sugieren que el té de kombucha podría tener un impacto positivo en la regulación de los niveles de azúcar, algo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2.

Ayuda a perder peso (Verdad con matices): Aunque el té de kombucha puede ser bajo en calorías y por lo tanto un aliado para perder peso y ayudar a mejorar la digestión, no es una solución mágica para adelgazar. Esa pérdida de peso, solo la conseguiremos ayudándonos de una dieta equilibrada y de un estilo de vida activo con ejercicio físico regular.

[Regla del 5 en la cocina Shojin Ryori: el método para adelgazar con una dieta saludable]

No contiene cafeína (Mito): Algunas personas creen que el té de kombucha no contiene cafeína debido al proceso de fermentación. Sin embargo, aunque el proceso de fermentación puede reducir ligeramente el contenido de cafeína, no elimina completamente esta sustancia. El té utilizado como base para la kombucha inicialmente contiene cafeína, y parte de esta cafeína puede permanecer en la bebida final. Por lo que si estás buscando una bebida completamente libre de cafeína, es importante tener en cuenta que el té de kombucha puede contener cantidades residuales de esta sustancia y considerar alternativas adecuadas para tus necesidades.

Qué beneficios puede aportar el té de kombucha a la salud de las mujeres

Además de los beneficios ya mencionados, el té de kombucha puede aportar otros beneficios añadidos a la salud de las mujeres gracias a su contenido el probióticos, nutrientes y compuestos bioactivos:

Salud digestiva: Los probióticos presentes en el té de kombucha pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, lo que puede mejorar la digestión y aliviar problemas gastrointestinales como la hinchazón y el estreñimiento.

Los probióticos presentes en el té de kombucha pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, lo que puede mejorar la digestión y aliviar problemas gastrointestinales como la hinchazón y el estreñimiento. Salud vaginal: El equilibrio de la microbiota vaginal es importante para la salud íntima de las mujeres. Los probióticos en el té de kombucha pueden contribuir a mantener este equilibrio y prevenir infecciones vaginales.

El equilibrio de la microbiota vaginal es importante para la salud íntima de las mujeres. Los probióticos en el té de kombucha pueden contribuir a mantener este equilibrio y prevenir infecciones vaginales. Sistema inmunológico: Los probióticos y los antioxidantes presentes en la kombucha pueden fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a prevenir algunas infecciones y enfermedades.

Los probióticos y los antioxidantes presentes en la kombucha pueden fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a prevenir algunas infecciones y enfermedades. Salud ósea: Algunas variedades de té de kombucha contienen pequeñas cantidades de minerales como calcio, que son esenciales para la salud ósea en las mujeres y ayudan a prevenir la pérdida de densidad ósea propia de la menopausia.

Algunas variedades de té de kombucha contienen pequeñas cantidades de minerales como calcio, que son esenciales para la salud ósea en las mujeres y ayudan a prevenir la pérdida de densidad ósea propia de la menopausia. Regulación hormonal: Algunos estudios sugieren que los probióticos pueden tener un impacto positivo en la regulación hormonal, lo que puede ser beneficioso para las mujeres en diferentes etapas de la vida, como durante el ciclo menstrual o la menopausia.

Algunos estudios sugieren que los probióticos pueden tener un impacto positivo en la regulación hormonal, lo que puede ser beneficioso para las mujeres en diferentes etapas de la vida, como durante el ciclo menstrual o la menopausia. Salud cardiovascular: Algunos compuestos bioactivos en la kombucha, como los antioxidantes, pueden contribuir a la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL ("malo") y apoyar la función de los vasos sanguíneos.

Sigue los temas que te interesan