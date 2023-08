El delicioso alimento que te hará adelgazar si lo incluyes en tu dieta todos los días

Los superalimentos, tan presentes en la dieta mediterránea española, destacan por sus nutrientes, vitaminas y minerales, así como por los numerosos beneficios que pueden llegar a ofrecer a la salud, uno de ellos precisamente es la pérdida de peso, así como la disminución de los niveles de azúcar o la eliminación de toxinas. Este es el caso de uno de esos alimentos deliciosos y casi 'milagrosos' y beneficioso para la salud de las mujeres, que los expertos recomiendan incluir en la dieta diaria.

Un superalimento que podrás incluir en todo tipo de recetas deliciosas para dar sabor a tus platos y que además es ideal para evitar esa tentación de comer entre horas que a menudo puede dificultar que nuestras dietas de adelgazamiento sean exitosas. ¿Aún no sabes de qué superalimento se trata? Sigue leyendo para descubrirlo.

Cómo pueden favorecer a nuestra salud los superalimentos

Los denominados superalimentos son aquellos alimentos que se considera que tienen un alto contenido en nutrientes y beneficios para la salud. Muchos de estos alimentos son realmente nutritivos y pueden llegar a aportarnos numerosos beneficios saludables. Estos son algunos de los más destacados:

[Este es el motivo por el que no consigues perder peso a pesar de seguir dieta]

Alto contenido en nutrientes: Suelen ser ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales. Incorporarlos en nuestra dieta podrá ayudarnos a obtener una gran variedad de nutrientes esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo.

Suelen ser ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales. Incorporarlos en nuestra dieta podrá ayudarnos a obtener una gran variedad de nutrientes esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Apoyo al sistema inmunológico: La mayoría de superalimentos cuentan con antioxidantes y compuestos que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ayudándonos a defendernos contra enfermedades e infecciones.

La mayoría de superalimentos cuentan con antioxidantes y compuestos que pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ayudándonos a defendernos contra enfermedades e infecciones. Salud cardiovascular: Algunos superalimentos como las bayas, los frutos secos o el pescado graso, están asociados con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Algunos superalimentos como las bayas, los frutos secos o el pescado graso, están asociados con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Energía y vitalidad: También la mayoría son fuentes naturales de energía, gracias a su contenido de nutrientes y carbohidratos saludables. Por lo que ayudarán a mantenernos activos y en alerta durante el día.

También la mayoría son fuentes naturales de energía, gracias a su contenido de nutrientes y carbohidratos saludables. Por lo que ayudarán a mantenernos activos y en alerta durante el día. Salud cerebral: Algunos superalimentos como el pescado graso rico en ácidos grasos como el omega-3, las nueces y las semillas, se asocian con la salud cerebral y la función cognitiva.

Algunos superalimentos como el pescado graso rico en ácidos grasos como el omega-3, las nueces y las semillas, se asocian con la salud cerebral y la función cognitiva. Digestión saludable: Varios de estos superalimentos pueden ayudar a favorecer la salud digestiva, así como a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino y favorecer la función intestinal.

Varios de estos superalimentos pueden ayudar a favorecer la salud digestiva, así como a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino y favorecer la función intestinal. Apoyo en la pérdida de peso: Algunos superalimentos como del que vamos a hablarte a continuación, son bajos en calorías pero ricos en nutrientes, esto es algo que puede ayudarnos a controlar el apetito promoviendo la pérdida de peso saludable. También podrá ayudarnos a aumentar la sensación de saciedad, reduciendo la tendencia a comer en exceso.

El superalimento que te hará perder peso si lo incluyes en tu dieta todos los días

El superalimento del que vamos a hablarte en esta ocasión, no se trata del jengibre, ni tampoco de las espinacas o del probiótico que no puede faltar en tu dieta. Esta vez, se trata de un tipo de alimento consumido habitualmente en España y que destaca por ser una auténtica delicia gastronómica, que además podrá ayudarte a perder peso y regular el apetito. Hablamos por si aún no lo has adivinado, de los frutos secos.

Y es que, un puñado de cualquier variedad de frutos secos podría ayudar a mantener a raya esos kilos de más, según una nueva investigación de la Universidad del Sur de Australia publicada en la revista científica 'European Journal of Nutrition'.

[Regla del 5 en la cocina Shojin Ryori: el método para adelgazar con una dieta saludable]

En dicha investigación, se descubrió que un simple puñado de almendras puede afectar al apetito (aproximadamente unos 30-50 gramos de almendras). Los investigadores descubrieron que las personas que consumían este fruto seco en lugar de un tentempié de hidratos de carbono de valor energético equivalente, reducían su ingesta de energía en 300 kilojulios (la mayoría de los cuales procedían de la comida basura) en la siguiente comida.

Por otro lado, los frutos secos en general, pueden ayudar a la pérdida de peso gracias a su contenido en fibra, proteínas y grasas saludables, ya que además de contribuir a proporcionar esa saciedad y controlar el apetito, también podrán ayudar a mantener estables los niveles de azúcar gracias a su perfil nutricional. Esto es algo que puede llegar a reducir los antojos y el consumo excesivo de alimentos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a su densidad calórica, es importante que los consumamos con moderación y como parte de una dieta equilibrada, con el fin de obtener sus beneficios sin excedernos en la ingesta calórica total. Estos son los frutos secos más beneficiosos y las calorías aproximadas correspondientes a unos 28 gramos diarios.

[La rutina antes de dormir para vivir más (hasta 180 años) explicada por un experto en longevidad]

Almendras: 160 calorías.

160 calorías. Nueces: 190-200 calorías.

190-200 calorías. Anacardos: 155 calorías.

155 calorías. Pistachos: 160 calorías.

160 calorías. Avellanas: 175 calorías.

Frutos secos, así pueden beneficiar a la salud de las mujeres

Además de los beneficios generales que pueden transmitir los frutos secos a la salud en general, también destacan por ser especialmente beneficiosos para la salud de las mujeres, siempre y cuando se tenga en cuenta la importancia de incluirlos en una dieta equilibrada y combinada con ejercicio físico.

Salud cardiovascular: Los frutos secos son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL ("malo") y mejorar la salud del corazón. Consumir frutos secos regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Los frutos secos son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL ("malo") y mejorar la salud del corazón. Consumir frutos secos regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Salud ósea: Algunos frutos secos, como las almendras, son buenas fuentes de calcio y magnesio, que son minerales importantes para la salud ósea. Consumir frutos secos como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a la salud y la fortaleza de los huesos, algo especialmente beneficioso para evitar el riesgo de osteoporosis en la menopausia.

Algunos frutos secos, como las almendras, son buenas fuentes de calcio y magnesio, que son minerales importantes para la salud ósea. Consumir frutos secos como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a la salud y la fortaleza de los huesos, algo especialmente beneficioso para evitar el riesgo de osteoporosis en la menopausia. Función cerebral: Los frutos secos contienen ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, que son beneficiosos para la función cerebral y la salud cognitiva. Estos nutrientes pueden ayudar a mejorar la memoria y la concentración.

Los frutos secos contienen ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, que son beneficiosos para la función cerebral y la salud cognitiva. Estos nutrientes pueden ayudar a mejorar la memoria y la concentración. Salud hormonal: Algunos frutos secos, como las nueces, son ricos en ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de ácido graso omega-3 que puede tener efectos positivos en la regulación hormonal y la salud reproductiva de las mujeres.

Algunos frutos secos, como las nueces, son ricos en ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de ácido graso omega-3 que puede tener efectos positivos en la regulación hormonal y la salud reproductiva de las mujeres. Salud de la piel: Los antioxidantes presentes en los frutos secos, como la vitamina E, pueden contribuir a mantener una piel saludable al combatir el daño causado por los radicales libres.

Los antioxidantes presentes en los frutos secos, como la vitamina E, pueden contribuir a mantener una piel saludable al combatir el daño causado por los radicales libres. Gestión de la diabetes: Los frutos secos tienen un bajo índice glucémico y pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar, lo que es beneficioso para las mujeres que tienen diabetes o están en riesgo de desarrollarla.

Las mejores formas de incluir los frutos secos en tu dieta diaria

A continuación, te detallamos algunas ideas de recetas saludables y deliciosas en las que podrás incluir tu porción diaria de frutos secos y que te ayudarán a facilitar esa pérdida de peso. Toma nota.

[Los alimentos proteicos con los que conseguir un metabolismo rápido que queme más calorías]

Ensalada de espinacas con nueces y vinagreta de limón (361 calorías aprox)

Ingredientes:

2 tazas de espinacas frescas

1/2 taza de quinoa cocida

1/4 taza de nueces picadas

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Lava y escurre las espinacas frescas. Cocina la quinoa según las instrucciones del paquete. En un tazón, mezcla las espinacas y la quinoa cocida. Agrega las nueces picadas. Prepara la vinagreta mezclando jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Rocía la vinagreta sobre la ensalada y revuelve suavemente para combinar.

Yogur griego con bayas y almendras (241 calorías aprox)

Ingredientes:

1 taza de yogur griego bajo en grasa

1/2 taza de bayas mixtas

1 cucharada de almendras picadas

1 cucharada de miel

Preparación:

En un tazón, coloca el yogur griego bajo en grasa. Agrega las bayas mixtas sobre el yogur. Espolvorea las almendras picadas. Si lo deseas, agrega una pequeña cantidad de miel. Mezcla suavemente y disfruta de un desayuno o merienda saludable.

[¿Café para adelgazar? Descubre cómo incluirlo en tu dieta de manera efectiva según la ciencia]

Batido de plátano y espinacas con cacahuetes (236 calorías aprox)

Igredientes:

1 plátano maduro

1 taza de espinacas frescas

1 puñado de cacahuetes

1 taza de leche de almendras sin azúcar

Hielo al gusto

Preparación:

En una licuadora, coloca un plátano maduro pelado, espinacas frescas lavadas, el puñado de cacahuetes y leche de almendras sin azúcar. Agrega hielo al gusto. Licua hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Vierte en un vaso y sirve para disfrutar de un batido refrescante y lleno de nutrientes.

Sigue los temas que te interesan