Boticaria García lo tiene claro: la sauna es "una buena guinda, pero nunca el pastel" de una vida saludable

"¿Crees que meterte en una sauna es sólo un capricho de spa?" Es la pregunta con la que arranca su último vídeo para Magas la creadora de contenido especializado y la respuesta llega sin rodeos: "Pues no, exactamente".

La divulgadora y nutricionista explica qué le sucede a nuestro organismo cuando nos exponemos a más grados y, sobre todo, qué cosas conviene no esperar de estas instalaciones.

El punto de partida es lo que ella define como estrés térmico controlado. Con el calor, la temperatura corporal sube y los vasos sanguíneos se dilatan, lo que provoca un mayor flujo de sangre y hace que el corazón trabaje un poco más.

Pero la experta pone el freno enseguida a las conclusiones precipitadas: "No sustituye el ejercicio, pero sí puede producir algunas respuestas cardiovasculares parecidas a las de una actividad suave o moderada".

La historia continúa dentro de las células, donde ocurre algo que ella misma describe como "muy interesante": se activan las proteínas de choque térmico.

¿Y qué hacen exactamente? Para explicarlo, la divulgadora recurre a una imagen clara: son "una especie de mecánicos moleculares" que "ayudan a proteger y a reparar las proteínas que están dañadas".

Dicho de otra manera, el calor pone a trabajar a un pequeño equipo de reparación en el interior del cuerpo.

Más allá de lo obvio

El calor también deja huella en la parte más subjetiva. Según la experta, la sauna "puede favorecer la relajación y en algunas personas mejora la sensación de bienestar y el descanso".

Pero tenemos que fijarnos en el matiz: no promete un efecto idéntico para todo el mundo, sino que apunta a un beneficio en algunas personas.

El calor favorece la relajación, aunque su efecto varía en cada persona. iStock

Y en este contexto llega la gran advertencia. Boticaria García lo dice con todas las letras: "Sudar no es desintoxicar". Es decir, por mucho que sudes durante la sesión, no es así como el cuerpo se limpia.

La tarea real de eliminar desechos la hacen principalmente el hígado y los riñones, nuestros aliados de siempre.

De ahí su mensaje de fondo: "Menos vender milagros y más entender la herramienta". Y lo resume con una metáfora de repostería: "La sauna puede ser una buena guinda, pero no es el pastel". El pastel, recuerda, seguirán siendo el ejercicio, el sueño y una buena alimentación.

La sauna, por tanto, puede sumar a una rutina healthy, siempre que se use con cabeza y sin perder de vista lo que de verdad importa para la salud.