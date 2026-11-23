Imagen de archivo de una mujer en una consulta médica. iStock

Osteoporosis posmenopáusica: la amenaza silenciosa que afecta a los huesos del 30% de las españolas y cómo frenarla

Perder masa ósea no se siente, no duele y no avisa. Por ese motivo, la llegada de la menopausia supone un punto de inflexión crítico en la vida metabólica de las mujeres, marcado por la retirada de los estrógenos, las principales hormonas sexuales femeninas.

Sin esta hormona, encargada de la regulación de la densidad del hueso, el metabolismo óseo entra en un terreno de vulnerabilidad; la pérdida coge fuerza frente a la regeneración.

La estructura del esqueleto no tarda en manifestar sus consecuencias. “En la menopausia, al desaparecer los estrógenos, el ritmo de destrucción ósea se acelera y supera la capacidad de las células que forman hueso”, detalla la Doctora Nerea Costas, jefa de Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella.

La Dra. Nerea Costas, jefa de Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella. Hospital Quirónsalud

Una década crítica

La especialista calcula que en esa primera década posmenopáusica se llega a perder hasta un 5% de densidad ósea anual, acumulando un desgaste que, a menudo, solo sale a la luz tras la primera caída o impacto leve que genera una fractura.

“En los primeros 10 años se pierde entre un 3% y un 5% de masa ósea al año. Posteriormente, la pérdida se estabiliza, pero ya has acumulado todo el desgaste de esa década”, aclara la reumatóloga, que ha sido una de las ponentes del Programa Multidisciplinar en Salud Integral de la Mujer impartido por Campus Quirónsalud, Organon y la Universidad Francisco de Vitoria.

La fractura: el primer síntoma

Su primer síntoma suele ser la propia complicación (la fractura). Esto provoca su denominación como “enemigo silencioso” y la “gran olvidada” tras la menopausia debido a su carácter asintomático.

“El primer síntoma puede ser una fractura ósea, que es precisamente lo que queremos evitar, ya que en muchas ocasiones deja dolor crónico y limitación funcional”.

“Una fractura por fragilidad es en sí misma un diagnóstico de osteoporosis. Si te tropiezas en la calle y te rompes la muñeca, no es normal”, explica la doctora Nerea Costas.

Los perfiles de riesgo

En una mujer posmenopáusica, existen ciertos factores que aumentan el riesgo de padecer este trastorno óseo. Según la doctora, destacan las mujeres con menopausia precoz, bajo peso o malos hábitos como el tabaquismo, excesivo consumo de alcohol o el senderismo.

También influyen los antecedentes familiares de fractura de cadera o fracturas previas por fragilidad y las enfermedades como la artritis reumatoide, diabetes o patología del tiroides. Por último, las enfermedades malabsortivas como la celiaquía o cirugía bariátrica.

Según datos de SCOPE 21 (informe publicado por la Fundación Internacional de Osteoporosis) y PHOEMO (Fundación Hispana de Osteoporosis y enfermedades metabólicas), existen 1.827.600 mujeres diagnosticadas en España; “Solo 656.000 reciben tratamiento, es decir, un 64% de las mujeres no se está tratando”.

Nerea aclara que un 30% de las mujeres españolas padece la enfermedad y entre un 30-40% sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida.

Estos datos invitan a reflexionar sobre la ausencia de dolor previo y la ruptura del mito de que las fracturas por caídas leves son “cosas de la edad” o accidentes inevitables.

Métodos de diagnóstico

Tras el diagnóstico, la vida del paciente cambia. “Los aplastamientos vertebrales dejan dolor crónico e incapacidad, mientras que la fractura de cadera tiene una mortalidad cercana al 20% en el primer año y deja al 40% de las pacientes con alguna discapacidad”.

Para evitar llegar a este extremo, la medicina dispone de herramientas precisas. La densitometría (con software TBS para medir la calidad), la analítica de metabolismo óseo, las radiografías de columna y herramientas como FRAX son algunos de los métodos de identificación de la osteoporosis.

De esta forma, se estadifica a las pacientes según su riesgo de fractura en riesgo moderado, alto y muy alto.

Claves para la prevención

"Debemos partir de huesos más fuertes para que, cuando aparezca la pérdida de estrógenos, aunque perdamos masa ósea, no caigamos dentro del umbral de riesgo de fractura".

La Dra. Nerea Costas, jefa de Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella, proporciona una serie de recomendaciones prácticas para prevenir este diagnóstico.

Imagen de archivo de una mujer levantando una pesa. iStock

"Lo más beneficioso para proteger el hueso es el ejercicio de fuerza —entrenamiento funcional, pesas o máquinas— combinado con ejercicio de moderado impacto, como el pádel, el baile o el 'rucking' (caminar con mochila lastrada)".

La nutrición y el sol, mediante una dieta equilibrada con proteína suficiente, calcio y exposición solar segura (vitamina D) también beneficia la prevención.

En definitiva, la osteoporosis es considerada una patología silenciosa que no tiene por qué ser una consecuencia inevitable del paso del tiempo.

Cuidar nuestros huesos hoy es la única garantía para mantener la independencia y la calidad de vida de mañana.