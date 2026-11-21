Cristina Barrous, nutricionista: "Para cuidar la microbiota en invierno no necesitas suplementos ni hacer dietas"

Cuando pensamos en prepararnos para el invierno, solemos acordarnos de las defensas, de la vitamina C o de los alimentos que pueden ayudarnos a combatir los resfriados. Sin embargo, hay una parte de nuestro organismo a la que también deberíamos prestar atención: el intestino.

La microbiota intestinal, ese enorme ecosistema formado por billones de microorganismos que conviven en nuestro aparato digestivo, desempeña funciones fundamentales para nuestra salud. Participa en la digestión de determinados nutrientes, produce sustancias beneficiosas, contribuye al mantenimiento de la barrera intestinal y mantiene el 80% de nuestro sistema inmunitario.

Y aunque solemos hablar de ella como si fuera algo estático, lo cierto es que nuestra microbiota es dinámica. Cambia en función de lo que comemos, cómo vivimos, cuánto dormimos e incluso de las variaciones ambientales y estacionales.

Es otoño en nuestro intestino

Existen investigaciones que han observado variaciones en la composición de la microbiota intestinal entre diferentes estaciones del año. Aunque todavía queda mucho por investigar, sabemos que los cambios en la disponibilidad de alimentos, la actividad física y los hábitos cotidianos pueden influir en nuestra microbiota.

Con la llegada del frío solemos consumir más platos calientes, guisos y alimentos reconfortantes. Pero también tendemos a disminuir la variedad de frutas y verduras que incorporamos a en nuestras comidas y a pasar más tiempo en espacios cerrados.

No se trata de que nuestra microbiota necesite una limpieza o una cura especial antes del invierno. Se trata de entender que necesita variedad, regularidad y buenos hábitos para mantener su equilibrio.

¿El secreto? La diversidad

Si tuviera que destacar una recomendación nutricional para cuidar nuestro intestino, sería aumentar la diversidad de alimentos vegetales.

Las bacterias intestinales utilizan determinados componentes de los alimentos, especialmente la fibra y otros compuestos vegetales, como fuente de energía. Algunas fibras llegan prácticamente intactas al colon, donde son fermentadas por las bacterias y dan lugar a sustancias muy interesantes, como los ácidos grasos de cadena corta.

Estos compuestos participan en el mantenimiento de la barrera intestinal y contribuyen a regular determinados procesos inflamatorios.

Las legumbres en ensalada son un 'must' al que hacerse adicta. PGoodie76 iStock

Por eso, no basta con comer verduras todos los días: también importa variar.

Lentejas, garbanzos, alubias, frutos secos, semillas, frutas, verduras, cereales integrales y tubérculos aportan diferentes tipos de fibra y compuestos necesarios.

Una buena estrategia es intentar incorporar alimentos vegetales diferentes a lo largo de la semana. No necesitamos obsesionarnos con contar variedades, sino procurar que nuestra alimentación no sea siempre igual.

Los alimentos de invierno

El invierno nos ofrece una oportunidad estupenda para recuperar alimentos tradicionales que, además de ser nutritivos, son especialmente interesantes para nuestra microbiota.

Las alcachofas, los puerros, los espárragos y las cebollas contienen inulina y otros compuestos fermentables que pueden servir de alimento a determinadas bacterias intestinales.

Las legumbres son otro de los grandes protagonistas. Su combinación de fibra soluble, almidón resistente y proteína vegetal las convierte en un alimento muy interesante. Un plato de lentejas con verduras, unos garbanzos con espinacas o una crema de alubias pueden ser opciones deliciosas y nutritivas.

Tampoco debemos olvidarnos de las frutas. El kiwi, la manzana, la pera, los cítricos y la granada aportan fibra, agua y polifenoles, compuestos vegetales con actividad antioxidante que también pueden interactuar con nuestra microbiota.

El kiwi funciona con un toque dulce y uno salado. Tetiana_Chudovska iStock

Fermentados y aliados

Kéfir, yogur natural, chucrut, kimchi o miso son algunos de los alimentos fermentados que han ganado protagonismo en los últimos años.

Su interés reside en los microorganismos y los compuestos que se generan durante la fermentación. Algunas investigaciones sugieren que determinados alimentos fermentados pueden influir favorablemente en la microbiota y en algunos marcadores relacionados con la salud.

Eso sí, conviene distinguir entre alimentos fermentados y probióticos. No todos los fermentados contienen microorganismos vivos en cantidades suficientes ni todos tienen efectos probióticos demostrados.

Mi consejo es incorporarlos de forma progresiva y elegir productos de calidad, sin necesidad de convertirlos en una obligación diaria.

Más fibra, pero sin prisas

Uno de los errores más frecuentes cuando decidimos mejorar nuestra alimentación es aumentar de golpe el consumo de fibra.

Si nuestra alimentación llevaba tiempo siendo pobre en vegetales, pasar de repente a grandes cantidades de legumbres, semillas y verduras puede provocar gases, hinchazón y molestias abdominales.

La clave está en hacerlo progresivamente, variar las fuentes de fibra y mantener una hidratación adecuada.

También es interesante conocer que no todas las fibras funcionan igual. Algunas ayudan a regular el tránsito intestinal, otras son especialmente fermentables y otras contribuyen a mejorar la consistencia de las heces.

No existe una fibra perfecta para todo el mundo. La tolerancia individual y el estado de nuestra salud digestiva deben orientar las recomendaciones.

Incluir semillas como la chía en la dieta está genial, pero hay que hacerlo de forma escalonada y de acuerdo a tus necesidades. Anastasia Turshina iStock

Necesita dormir

Cuidar el intestino no consiste únicamente en llenar la nevera de alimentos saludables.

El descanso, la actividad física y la gestión del estrés también forman parte de la ecuación. Nuestro organismo funciona siguiendo ritmos biológicos y el intestino no es una excepción.

Dormir poco, mantener horarios muy irregulares o vivir en un estado constante de estrés puede alterar diferentes mecanismos relacionados con la digestión y la regulación intestinal.

Caminar cada día, exponernos a la luz natural durante las primeras horas de la mañana, mantener horarios de comida relativamente estables y reservar tiempo para descansar son hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia.

Cinco hábitos

No necesitas comprar suplementos, hacer dietas restrictivas ni cambiar toda tu alimentación de un día para otro. Empieza por pequeños gestos:

Incluye legumbres varias veces por semana. Son una de las mejores fuentes de fibra y nutrientes para tu microbiota. Aumenta la variedad vegetal. Alterna frutas, verduras, semillas, frutos secos y cereales integrales. Incorpora algún fermentado. Un yogur natural de cabra o un kéfir pueden ser una buena opción si los toleras. Muévete cada día. Caminar, practicar ejercicio o simplemente evitar pasar demasiadas horas sentado favorece la salud general y digestiva. Cuida tu descanso. Dormir bien y mantener cierta regularidad en los horarios también es cuidar tu intestino.

Prepararnos para el invierno no significa anticiparnos a una enfermedad ni buscar soluciones milagrosas. Significa acompañar a nuestro organismo con hábitos que favorezcan su equilibrio.