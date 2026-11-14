Cristina Barrous, nutricionista: "El estreñimiento crónico no siempre significa que el intestino se mueva poco"

Antes de todo, me gustaría aclarar que no es necesario ir al baño cada mañana. De hecho, se considera normal una frecuencia que puede oscilar entre tres deposiciones al día y tres a la semana. Pero hay algo más importante que contar las veces que vamos: cómo evacuamos y cómo nos sentimos con nuestras evacuaciones.

Hablamos de estreñimiento crónico cuando, durante al menos tres meses, y con síntomas que comenzaron como mínimo seis meses antes, aparecen de forma recurrente dos o más de estas situaciones:

Menos de tres deposiciones espontáneas a la semana.

Heces duras o fragmentadas, similares a pequeñas bolitas.

Necesidad de hacer un esfuerzo excesivo para evacuar o dolor.

Sensación de no haber vaciado completamente el intestino.

Sensación de bloqueo o dificultad para expulsar las heces.

Necesidad de ayudarse con los dedos o realizar maniobras para conseguir evacuar.

No es necesario presentar todos estos síntomas. Basta con que se repitan al menos dos de ellos en una proporción significativa de las deposiciones.

Y aquí llega una primera reflexión importante: el estreñimiento no siempre significa que el intestino se mueva poco. A veces el problema está en cómo se coordinan los músculos que permiten evacuar.

¿Y el estreñimiento?

El estreñimiento suele ser el resultado de varios factores que se van acumulando. Una alimentación pobre en fibra, la falta de movimiento, una hidratación insuficiente, el estrés mantenido o ignorar repetidamente las ganas de ir al baño pueden alterar progresivamente nuestro ritmo intestinal.

En muchas personas, el problema no aparece de un día para otro. Se va construyendo durante años, a medida que normalizamos digestiones pesadas, evacuaciones incompletas y visitas al baño cada vez menos frecuentes.

La alimentación tiene un papel fundamental. Y es que una dieta basada habitualmente en productos refinados, ultraprocesados y alimentos con poca fibra vegetal reduce el volumen de las heces y limita los nutrientes que necesita nuestra microbiota intestinal.

A esto se suma, en ocasiones, una ingesta insuficiente de agua, el sedentarismo y una rutina que deja poco espacio para escuchar las señales del cuerpo.

Pero no todo es alimentación. Algunos medicamentos, como ciertos analgésicos, suplementos de hierro y determinados fármacos, también pueden favorecer el estreñimiento. Además, existen causas hormonales, metabólicas y problemas del suelo pélvico que conviene descartar.

Una buena alimentación e hidratación son claves para tener un buen tránsito intestinal. JulPo iStock

La microbiota

No podemos hablar de estreñimiento sin hablar de microbiota. En nuestro intestino viven billones de microorganismos que participan en la digestión, el mantenimiento de la barrera intestinal y la regulación de diferentes funciones digestivas y corporales.

Cuando la alimentación es pobre en fibra y variedad vegetal durante mucho tiempo, podemos reducir la disponibilidad de sustratos que alimentan a nuestras bacterias beneficiosas. Esto favorece cambios en la composición y actividad de la microbiota, lo que conocemos como disbiosis.

¿Y qué tiene que ver esto con el estreñimiento?

Las bacterias intestinales fermentan determinados tipos de fibra y producen ácidos grasos de cadena corta, unas sustancias que contribuyen a mantener la salud del colon y participan en la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso intestinal, que regula parte de nuestros movimientos digestivos.

Además, un tránsito intestinal demasiado lento modifica el entorno en el que viven estas bacterias. Se genera así una posible relación bidireccional: la disbiosis puede contribuir al estreñimiento y el propio estreñimiento puede alterar la microbiota.

Todavía estamos investigando los mecanismos exactos, pero cada vez tenemos más motivos para cuidar la diversidad bacteriana como parte de una buena salud digestiva.

¿Qué pasa con las fibras?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cualquier fibra sirve para solucionar el estreñimiento. Sin embargo, existen diferentes tipos y sus efectos no son iguales.

Fibra soluble y viscosa. Absorbe agua y forma una especie de gel que ayuda a retener humedad, mejorar la consistencia de las heces y facilitar su evacuación. La encontramos en la avena, la chía, el lino, las manzanas, algunas verduras y el psyllium, una de las fibras con mejor respaldo científico para mejorar el estreñimiento crónico.

Fibra insoluble. Aumenta el volumen de las heces y puede favorecer el tránsito intestinal. Está presente en los cereales integrales, el salvado, los frutos secos y la piel de algunas frutas y verduras. Eso sí, aumentar bruscamente su consumo puede provocar gases e hinchazón, especialmente en personas con intestinos sensibles.

Fibra fermentable o prebiótica. Es utilizada por determinadas bacterias intestinales y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta. La encontramos en alimentos como la cebolla, el ajo, los espárragos, el puerro, los plátanos y las legumbres.

La clave está en introducirla progresivamente y observar la tolerancia que tenemos. En algunas personas, una cantidad elevada de fibras muy fermentables puede aumentar la distensión abdominal.

Mi recomendación es apostar por la variedad: verduras, frutas, legumbres, semillas y cereales integrales. No se trata de añadir salvado a todas las comidas, sino de recuperar una alimentación vegetal diversa.

Como referencia, los adultos suelen necesitar entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Si llevamos años comiendo poca fibra, debemos aumentarla poco a poco y acompañarla de una hidratación adecuada.

Magnesio

El magnesio es otro de los nutrientes que merece atención cuando hablamos de estreñimiento.

Algunas de sus formas, especialmente el óxido de magnesio, tienen un efecto osmótico: atraen agua hacia el intestino, ayudan a ablandar las heces y facilitan su expulsión.

El citrato de magnesio también puede favorecer el tránsito por su acción osmótica, mientras que otras formas se utilizan principalmente con otros objetivos nutricionales.

Es importante entender que el magnesio no es una solución universal ni sustituye a una valoración de las causas del estreñimiento. Su suplementación debe individualizarse, especialmente en personas con enfermedad renal, porque una función renal reducida puede dificultar la eliminación del exceso de magnesio.

Al igual que la dieta, la suplementación, si es posible, pautada por un profesional. elifilm iStock

Las guías clínicas contemplan el óxido de magnesio como una opción para el estreñimiento idiopático crónico, aunque no es adecuado para todo el mundo.

Recupera el tránsito

La buena noticia es que podemos mejorar muchos casos de estreñimiento crónico trabajando sobre nuestros hábitos. Eso sí, cuando llevamos años conviviendo con él, debemos pensar en un proceso progresivo y no en una solución inmediata.

Estas son algunas de las pautas que pueden marcar la diferencia:

Recuperar la regularidad de las comidas . Comer activa el reflejo gastrocólico, un mecanismo natural que estimula los movimientos del colon. El desayuno puede ser un buen momento para favorecer las ganas de evacuar.

. Comer activa el reflejo gastrocólico, un mecanismo natural que estimula los movimientos del colon. El desayuno puede ser un buen momento para favorecer las ganas de evacuar. Aumentar la fibra de forma gradual . Incorporar kiwi, ciruelas, verduras, legumbres, avena y semillas puede ayudar a mejorar el volumen y la consistencia de las heces.

. Incorporar kiwi, ciruelas, verduras, legumbres, avena y semillas puede ayudar a mejorar el volumen y la consistencia de las heces. Beber suficiente agua . Especialmente cuando aumentamos la fibra. No se trata de beber cantidades excesivas, sino de evitar la deshidratación.

. Especialmente cuando aumentamos la fibra. No se trata de beber cantidades excesivas, sino de evitar la deshidratación. Mover el cuerpo cada día . Caminar, nadar o practicar ejercicio de fuerza ayuda a mantener una buena salud metabólica y puede favorecer la regularidad intestinal.

. Caminar, nadar o practicar ejercicio de fuerza ayuda a mantener una buena salud metabólica y puede favorecer la regularidad intestinal. No reprimir las ganas de ir al baño . Ignorar repetidamente el reflejo de defecación puede dificultar la recuperación de una rutina intestinal.

. Ignorar repetidamente el reflejo de defecación puede dificultar la recuperación de una rutina intestinal. Cuidar la postura . Colocar los pies sobre un pequeño taburete, de manera que las rodillas queden por encima de las caderas, puede facilitar la evacuación.

. Colocar los pies sobre un pequeño taburete, de manera que las rodillas queden por encima de las caderas, puede facilitar la evacuación. Gestionar el estrés y descansar. El intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante. El estrés puede modificar la motilidad intestinal y empeorar los síntomas digestivos.

También conviene revisar los medicamentos que tomamos y valorar si existe alguna alteración hormonal, metabólica o funcional que esté detrás del problema.

Si el estreñimiento persiste, es importante consultar con un profesional sanitario. En algunos casos existe una alteración de la coordinación del suelo pélvico que requiere fisioterapia especializada y técnicas de biofeedback, no simplemente más fibra o laxantes.

Las legumbres, que se pueden comer además en diferentes recetas, son unas grandes aliadas para vencer el estreñimiento. Foto de Bakd&Raw by Karolin Baitinger en Unsplash

Tres comidas

La teoría está muy bien, pero ¿cómo llevamos todo esto al plato? La idea es combinar diferentes fuentes de fibra, alimentos que favorezcan la microbiota y grasas saludables.

1. Desayuno: porridge de avena, kiwi y semillas.

Copos de avena cocidos, un kiwi troceado, una cucharada de chía previamente hidratada y unas nueces. Aporta fibra soluble, mucílagos y fibra fermentable. El kiwi, además, cuenta con evidencia interesante para mejorar la frecuencia y consistencia de las deposiciones.

2. Comida: lentejas con verduras.

Un plato de lentejas con zanahoria, calabacín, puerro y espinacas, acompañado de aceite de oliva virgen extra. Las legumbres aportan fibra soluble e insoluble y almidón resistente, que contribuyen a alimentar nuestra microbiota y mejorar el volumen de las heces.

3. Cena: salmón con boniato y brócoli.

Salmón al horno acompañado de boniato asado y brócoli, aliñados con aceite de oliva virgen extra. Una combinación de fibra vegetal, grasas saludables y proteínas que ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada.

Un pequeño extra: dos kiwis verdes al día han demostrado mejorar el estreñimiento en algunos adultos. También pueden ser una alternativa interesante las ciruelas pasas, gracias a su contenido en fibra y sorbitol.

Eso sí, si la persona lleva tiempo consumiendo poca fibra, conviene introducir estos alimentos progresivamente para evitar gases e hinchazón.

No normalizar el estreñimiento

Con frecuencia asumimos que el estreñimiento forma parte del envejecimiento, que nuestro intestino se vuelve más perezoso con los años o que necesitamos recurrir constantemente a laxantes para funcionar.

Pero no deberíamos resignarnos: la salud intestinal se construye día a día y debemos aprender a escuchar al intestino antes de que sus señales se conviertan en un problema crónico.