La farmacéutica y nutricionista te enseña a sacarle el máximo partido a este alimento. Sara Fernández

Boticaria García desvela el "botón de encendido" del brócoli: el truco que lo cambia todo antes de cocinarlo

Muchos lo hervimos sin pensarlo demasiado, pero la divulgadora Boticaria García advierte de que el brócoli esconde un mecanismo que casi nadie conoce.

Según explica, esta hortaliza tiene "un botón de encendido" que es, simplemente, el cuchillo. Sí, sí, el utensilio de cocina tiene esa capacidad.

Todo empieza en el momento de cortar o triturar. Al hacerlo, se rompen las células de la hortaliza y se ponen en contacto dos elementos que hasta entonces estaban separados. La comparación que establece la creadora de contenido es muy gráfica: es como tener "una cerilla y la caja", porque "hasta que no las rozas no pasa nada".

Ese encuentro permite que se forme el sulforafano, uno de los compuestos más interesantes del brócoli, cuyo nombre suena a clase de química de instituto. En cualquier caso, como advierte la experta, "aquí esta la clave".

La enzima necesaria para que se produzca esta reacción es sensible al calor. Por eso, si echamos la hortaliza recién cortada directamente al agua hirviendo, el gesto "puede inactivarla antes de que haya tenido tiempo de hacer su trabajo".

Algo tan sencillo como cortar el brócoli y dejarlo reposar unos 40 minutos permite que se forme el sulforafano. iStock

En otras palabras: apagamos la reacción antes siquiera de que haya podido arrancar. Y no, no queremos eso. Sobre todo cuando la solución es sencilla no requiere de nada especial.

El procedimiento para salvar el obstáculo es el siguiente: cortar el brócoli y dejarlo reposar unos 40 minutos antes de cocinarlo.

Durante ese tiempo, la reacción se pone en marcha y el sulforafano se forma antes de que llegue el calor.

Una vez pasado el reposo, Boticaria García recomienda una cocción suave y breve, como al vapor. Así se evita someter a la hortaliza a una temperatura excesiva y se respeta mejor el trabajo que ya ha hecho la enzima.

Pero, ¿qué pasa si has olvidado este detalle? ¡No te preocupes! La divulgadora tiene un recurso de emergencia: añadir un poco de mostaza en polvo al final. Ese ingrediente "también aporta esa enzima" y, según explica, puede ayudar a reactivar el proceso.

Para tener algo tan sencillo presente, Boticaria García lo resume en tres verbos: corta, espera y cocina. Tres gestos cotidianos, casi imperceptibles, que convierten una verdura habitual en un ejemplo perfecto de cómo, a veces, el orden de los pasos importa tanto como los ingredientes.

Porque aquí, el orden de los factores sí que altera el producto y merece la pena tener esta regla tan simple en mente a la hora de encender los fogones.