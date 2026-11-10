Una alumna recibe una inyección de vacuna durante una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en la escuela secundaria Jean Moulin de Le Bouscat, en el suroeste de Francia, el 5 de octubre de 2023. Philippe Lopez Getty Images

El precio de no haberse vacunado contra el VPH por miedo: "O gastas 500 € o te expones al cáncer"

"En casa decidieron no vacunarme del virus del papiloma humano porque era un producto relativamente nuevo y coincidió con casos de niñas que habían fallecido poco después de recibir la dosis, sin saber si había relación directa. A mi madre le entró miedo. Años después, el ginecólogo le recriminó no habérmela puesto en su momento".

El testimonio pertenece a Nuria, barcelonesa nacida en el año 2002. Su familia terminó pagando de su bolsillo unos 400 euros por las tres inyecciones cuando ella alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, miles de españolas de su misma quinta se debaten hoy entre asumir ese desembolso o seguir desprotegidas.

La encrucijada de estas jóvenes coincide con una advertencia de la comunidad científica internacional. Un amplio estudio coordinado por el Institute for Health Metrics and Evaluation, publicado en Nature Medicine, alerta de que la mortalidad por cáncer de cérvix aumentará casi un 40% hacia 2050, superando 522.000 fallecimientos anuales.

El informe pone el foco en que, pese a disponer de sueros eficaces y pruebas de diagnóstico precoz capaces de prevenir la enfermedad, la expansión demográfica y el envejecimiento poblacional avanzan más rápido que las campañas oficiales de inmunización, golpeando con severidad a las regiones menos favorecidas.

En España la tasa de incidencia de este tumor se sitúa en 7,8 casos por 100.000 ciudadanas. No obstante, las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que la prevalencia media del virus del papiloma humano alcanza el 14,3%, elevándose hasta un 29% en el colectivo femenino de 18 a 25 años.

Los análisis epidemiológicos señalan que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerán la infección en algún momento de su vida. Aunque el sistema inmunitario resuelve espontáneamente la mayoría de cuadros clínicos, la persistencia de los serotipos de alto riesgo oncogénico constituye la causa desencadenante del carcinoma de cuello uterino.

Una niña recibe la vacuna en Miami, Florida (Estados Unidos). Getty Images

En este escenario preventivo se encuentra una cohorte de jóvenes nacidas entre 1994 y 2002 que no fueron inmunizadas durante la etapa escolar. Mientras el sistema sanitario financia actualmente la dosis única a los 12 años, las adultas que quedaron fuera deben costear desde su propio bolsillo el tratamiento completo si desean protegerse.

La fórmula más avanzada comercializada en las farmacias españolas es Gardasil 9, que ofrece cobertura frente a nueve variantes del patógeno. Su precio oficial ronda los 172,55 euros por dosis, lo que supone una factura superior a los 500 euros para completar los tres pinchazos requeridos en la edad adulta.

La hemeroteca del pánico

Para comprender por qué miles de jóvenes se quedaron sin inmunizar en sus institutos es necesario remontarse a la pasada década. Entre los años 2009 y 2015 se desató en España una intensa polvareda mediática marcada por constantes informaciones sobre supuestas reacciones adversas que sembraron dudas en los hogares españoles.

El primer episodio de gran impacto social ocurrió en febrero de 2009 en la Comunidad Valenciana. Dos adolescentes de 14 años ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Valencia tras sufrir convulsiones y pérdida de conocimiento minutos después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Aquel suceso llevó a Sanidad a paralizar cautelarmente la distribución del lote afectado para evaluar su seguridad y, paralelamente, se constituyó la Asociación Española de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, que exigía investigaciones y atribuía efectos como fatiga extrema, cefaleas o narcolepsia a las inyecciones. El ministerio defendía que estas eran seguras.

El debate sobre el fármaco venía precedido por discrepancias en el ámbito médico. En 2008, más de 9.300 profesionales y científicos respaldaron un manifiesto donde pedían prudencia antes de incorporar el suero al calendario oficial, argumentando incertidumbres sobre la duración de la inmunidad y el elevado coste para las arcas públicas.

A toda esta inquietud se sumaron noticias fuera de nuestras fronteras. En septiembre de 2009, la muerte de una estudiante de 14 años en Reino Unido tras ser inyectada con Cervarix acaparó las portadas europeas. Años después, en 2013, Japón decidió retirar la recomendación activa de la profilaxis contra el VPH.

La cobertura vacunal en el país nipón se desplomó de forma radical, pasando de más del 70% a menos del 1%. Diversos estudios científicos, incluidos análisis en The Lancet, alertaron de que este parón provocaría miles de casos y muertes evitables por cáncer de cuello uterino. Nueve años más tarde, el Gobierno rectificó y retomó el programa de inmunización.

En España la polémica volvió a encenderse en septiembre de 2012 con el fallecimiento de una menor de 13 años en Gijón. La paciente, que padecía asma bronquial, sufrió una severa crisis respiratoria pocas horas después de haber recibido la segunda dosis correspondiente en su centro de salud habitual de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó una sentencia en febrero de 2017 condenando a la administración autonómica a indemnizar a la familia con 122.170 euros. La resolución judicial aclaró que no cuestionaba la seguridad del producto, pero apreció mala praxis médica al no suspender la segunda inyección tras la reacción previa.

Ante la alarma generada por aquel desenlace, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría pidió tranquilidad a la población. Los pediatras recordaron que los estudios internacionales avalaban la seguridad del fármaco y subrayaron que no existía evidencia científica que vinculara la inmunización con crisis asmáticas fatales.

La sucesión de titulares, debates televisivos y procesos judiciales provocó un desplome inmediato en las métricas de salud pública. Las tablas oficiales del Ministerio de Sanidad reflejan que la cobertura de la tercera dosis en adolescentes cayó del 77,2% en 2009 al 64,3% en 2010, dejando una acusada brecha generacional.

El precio del olvido

El temor a las vacunas que se despertó en aquellos años se refleja hoy en vivencias personales de adultas que descubren su falta de protección ginecológica. Algunas incluso ignoraban que no habían sido inmunizadas durante la etapa escolar hasta que acudieron a sus revisiones habituales o abordaron el asunto en conversaciones con sus amigas.

Es el caso de Valme, nacida en 1997, que hace tres años se enteró de que no la vacunaron de adolescente: "Llamé corriendo a mi madre, ella miró la cartilla y me dijo que se le debió de pasar o fue una cuestión de desconocimiento. En mi casa no somos de no ponernos vacunas. Pagué casi 600 euros por las tres dosis, lo que me pareció desorbitado”.

La joven resalta el papel clave de su entorno para tomar la iniciativa de inmunizarse: "Fueron mis amigas las que me explicaron lo importantísimo que era contar con esta protección y me animaron a ir al médico. Tuve la suerte de tener un grupo que me enseñó mucho sobre salud sexual".

Helena, granadina de 1998, coincide en la dificultad que supone asumir el gasto: "En casa aplazamos el momento de vacunarme para ver los efectos que podía tener en otras personas. Yo asumo parte de la responsabilidad de haber dejado pasar la primera oportunidad pública, pero cuando quise ponérmela de mayor, el precio me pareció una barrera enorme e injusta”.

Lo que Nuria no esperaba era que a la cuestión económica se pudiera sumar una estigmatización nacida precisamente en la consulta. “En una revisión anual, el doctor vio que no estaba vacunada y le echó la bronca a mi madre, haciéndola sentir fatal. No tuvo tacto con ella a pesar de que en su día actuó con buena intención por miedo”, lamenta.

La respuesta de la ciencia

Para aportar rigor clínico, el doctor Agustín López Santos, inmunólogo y director de Betaesperanza SL (@fertisantos en Instagram), explica: "Para empezar, tenemos que entender que no hay un único virus del papiloma sino más de 200, y todos ellos son capaces de provocar el cáncer de cuello de útero, pero algunos más que otros".

El especialista detalla la vacuna utilizada en España: "Se han identificado los siete serotipos de mayor riesgo y se ha diseñado un tratamiento que protege frente a estos y frente a dos de verrugas". Cervarix sigue autorizada y el sistema sanitario público administra habitualmente Gardasil 9 por ofrecer la cobertura preventiva más amplia.

Sobre la infección celular, el director de Betaesperanza SL describe su desarrollo silencioso: "Te infectas; el virus entra en tus células y se queda ahí en fase latente. A veces se despierta y empieza a alterar la célula; si nadie lo frena mediante un estudio adecuado, crea lesión y finalmente cáncer".

Por este motivo, advierte de los límites de la inyección: "Tenemos dos problemas: una infección de cualquiera de los otros 193 virus del papiloma aún puede provocarte el cáncer. Es por ese motivo que la vacunación es complementaria al cribado. Puedes vacunarte o no, pero este tiene que ocurrir siempre".

Una mujer hablando con su ginecóloga. iStock

Sobre vacunarse en la edad adulta, el Dr. Agustín López Santos aclara: "A lo mejor te has infectado solo de uno o dos de los siete peligrosos, así que sí tiene sentido. Incluso si ya estás infectada de todos los peligrosos, vacunarte sigue siendo positivo porque hace que tu sistema inmune responda más rápido".

El impacto en la población masculina desmonta que sea una patología exclusivamente femenina. Según datos de Quirónsalud, uno de cada tres hombres globales está infectado por VPH genital y uno de cada cinco porta cepas de alto riesgo. Además, la AEP alerta de que los cánceres orofaríngeos son ya más frecuentes en varones.

El doctor López Santos lamenta que la gente no conozca hasta qué punto son fundamentales las revisiones y vacunas: "La información que se da es legalmente la correcta pero absolutamente insuficiente porque viene en forma de consentimientos y documentos informativos que nadie lee ni entiende".

Al preguntarle sobre los casos que causaron alarma hace una década, valora: "Sanidad investigó y concluyó que no había evidencia de relación biológica causal con la vacuna. Lo cual no significa que no haya relación entre la vacuna y esos episodios clínicos, sino que la evidencia de la que disponemos no apunta ni a que los haya ni a que no".

También coincide con las jóvenes entrevistadas en que para aquellas que no se vacunaran en su momento "sin duda existe una barrera, porque estamos hablando de que si ahora una chica de 35 quiere protegerse, tiene que apoquinar más de 500 euros que algunas, en esta economía, no tienen".

Con ese telón de fondo, el doctor insiste en la prevención activa: "Tengo que empujar encarecidamente a todas las mujeres que me leen que se hagan estos cribados al menos una vez cada año. La prevención del cáncer debería ser una prioridad vertebral de la sanidad pública y no basarse en criterios económicos".

Para combatir la enfermedad a escala mundial, la OMS estableció la estrategia 90-70-90 hacia 2030: lograr un 90% de niñas vacunadas antes de los 15 años, un 70% de mujeres cribadas a los 35 y 45 años, y garantizar tratamiento adecuado al 90% de pacientes diagnosticadas con lesiones o tumor.

Los profesionales recuerdan que la estrategia idónea combina la inmunización con el uso constante del preservativo. Aunque la inyección proteja frente a las cepas más peligrosas del papiloma, los métodos de barrera reducen el riesgo de contagio de otras patologías de transmisión, siendo dos pilares preventivos complementarios e irrenunciables.