Una buena pauta alimentaria cuida más allá de lo que imaginas. AleksandarGeorgiev iStock

Cristina Barrous, nutricionista: "Cinco hábitos diarios para alimentar tu microbiota y cuidar tu piel desde dentro"

Cuando pensamos en envejecer bien, solemos mirar al espejo.

Nos preocupan las arrugas, la pérdida de firmeza, la luminosidad de la piel o las manchas que aparecen con el paso del tiempo.

Pero hay una parte de nuestro cuerpo que pocas veces relacionamos con el envejecimiento y que tiene mucho que decir sobre cómo nos sentimos y cómo nos vemos: el intestino.

La salud digestiva y la microbiota intestinal participan en numerosos procesos relacionados con el bienestar y el envejecimiento saludable. Desde la regulación de la inflamación hasta el aprovechamiento de nutrientes, pasando por la comunicación entre el intestino y la piel.

El intestino

Durante años hemos entendido el intestino como el lugar donde digerimos los alimentos y absorbemos nutrientes.

Pero su función va mucho más allá.

En él conviven billones de microorganismos que forman la microbiota intestinal, un ecosistema que participa en la regulación del sistema inmunitario, la producción de determinadas sustancias y el mantenimiento de la barrera intestinal.

Con el paso de los años, la composición y diversidad de esta comunidad microbiana pueden cambiar. También influyen nuestros hábitos, el estrés, el descanso, la alimentación y el uso de determinados medicamentos.

Cuando el equilibrio intestinal se altera, pueden aparecer molestias digestivas, pero también cambios en otros procesos del organismo.

Por eso, cuidar el intestino no consiste únicamente en evitar los gases o conseguir un tránsito regular. Significa cuidar una pieza fundamental de nuestra salud a largo plazo.

Una piel bonita también está conectada con lo que comemos. AleksandarNakic iStock

La conexión intestino-piel

¿Alguna vez has notado que tu piel está más apagada después de unos días de malas digestiones, poco descanso o una alimentación desordenada?

No es casualidad que cada vez se investigue más la relación entre el intestino y la piel, conocida como eje intestino-piel.

Ambos están conectados a través de mecanismos inmunitarios, metabólicos e inflamatorios. Una microbiota intestinal equilibrada contribuye a mantener una buena regulación inmunitaria y una barrera intestinal funcional.

Cuando existe una alteración importante de este ecosistema, pueden modificarse determinadas señales inflamatorias que también afectan a la salud cutánea.

Esto no significa que todos los problemas de piel tengan su origen en el intestino, pero sí que merece la pena contemplarlo como parte de un abordaje integral.

La luminosidad, la hidratación y la capacidad de reparación de nuestra piel dependen de muchos factores, entre ellos una adecuada nutrición, el descanso y el equilibrio interno.

Las digestiones envejecen

Hinchazón después de comer, sensación de pesadez, estreñimiento o digestiones cada vez más lentas son molestias que muchas personas empiezan a normalizar con la edad.

Sin embargo, no deberíamos asumir que vivir con molestias digestivas es una consecuencia inevitable de cumplir años.

El envejecimiento puede modificar la motilidad intestinal, la composición de la microbiota y determinados mecanismos digestivos. A esto se suman factores cotidianos como comer demasiado rápido, llevar una vida sedentaria, beber poca agua o mantener niveles elevados de estrés.

Una buena digestión es también una forma de cuidar nuestra calidad de vida. Nos permite aprovechar mejor los nutrientes, mantener un tránsito intestinal saludable y sentirnos más cómodos en nuestro día a día.

Y aquí hay algo importante: no necesitamos una dieta perfecta, sino una alimentación variada, suficiente y adaptada a nuestras necesidades.

Cinco hábitos

1. Alimenta tu microbiota con variedad.

Las bacterias intestinales necesitan diversidad. Introduce diferentes frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales. La variedad de fibras alimenta a distintas comunidades bacterianas y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, importantes para la salud intestinal.

2. No te olvides de las proteínas.

La piel necesita aminoácidos para mantener sus estructuras y participar en la síntesis de colágeno. Incorpora fuentes de proteína de calidad como huevos, pescado, legumbres, carnes magras o lácteos, según tu tolerancia y preferencias.

La tortilla francesa, sencilla de hacer y rica en proteínas. dirkr iStock

3. Incorpora grasas saludables.

El aceite de oliva virgen extra, el aguacate, las nueces y el pescado azul aportan grasas que contribuyen al funcionamiento normal del organismo y ayudan a mantener la salud de la piel.

4. Cuida tu tránsito intestinal.

La fibra, el agua y el movimiento son tres grandes aliados. Caminar a diario, mantener horarios regulares y evitar el sedentarismo puede ayudar a mejorar la motilidad intestinal.

5. Dale importancia al descanso.

Dormir no es un lujo ni un tiempo perdido. Durante la noche se desarrollan procesos de reparación y regulación fundamentales para nuestra salud. Además, dormir poco puede alterar el apetito, el metabolismo y los mecanismos de respuesta al estrés.

Envejecer bien

Nos hemos acostumbrado a buscar soluciones rápidas para combatir los signos de la edad: cremas, tratamientos, suplementos y dietas milagro.

Pero quizá deberíamos empezar por hacernos otras preguntas: ¿cómo son mis digestiones?, ¿duermo bien?, ¿mi alimentación es suficientemente variada?, ¿me muevo cada día?, ¿estoy cuidando mi salud intestinal?

No podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos influir en cómo envejecemos.

La piel es nuestra carta de presentación, pero también es el reflejo de una compleja interacción entre genética, ambiente, hábitos y salud interna.

Cuidar nuestra microbiota no nos garantiza una piel sin arrugas, pero sí forma parte de una estrategia mucho más interesante: construir salud desde dentro para disfrutar de más años con vitalidad, bienestar y calidad de vida.