Boticaria García explica cómo convertir tu suelo pélvico en una faja inteligente con la maniobra Knack

¿Te ha pasado últimamente que al toser, reírte, saltar o levantar peso, notas que tu suelo pélvico flaquea y temes un escape?

Si es así, la farmacéutica y nutricionista Boticaria García tiene un consejo para ti: "Hay una maniobra sencilla que puede ayudarte". Su nombre es Knack y, según explica, no requiere más que un gesto muy concreto en el momento justo.

"Consiste en contraer la zona de forma rápida y firme, justo antes de que llegue el esfuerzo", detalla la divulgadora y creadora de contenido.

Dos ideas resumen el truco: rapidez y firmeza. Y una condición: que la contracción llegue antes, nunca después de llegar a ese punto límite.

¿Y para qué sirve? Cuando aumenta la presión dentro del abdomen, explica, "esa contracción anticipada ayuda a sostener la uretra y a cerrar las compuertas antes de que llegue el golpe".

Un segundito antes: ese es el momento de contraer el suelo pélvico. Cedida

Es decir, el cuerpo se prepara antes de recibir el impacto. Para entenderlo, Boticaria García recurre a un ejemplo visual y sencillo: "Es como activar el cierre de seguridad un segundito antes". Una protección previa, en definitiva, para que esa serie de movimientos no te pille por sorpresa.

Los momentos para aplicarla son aquellos en los que notas que el suelo pélvico flaquea: "Antes de estornudar, antes de toser, antes de saltar o antes de levantar la bolsa de la compra", enumera Boticaria García. Un gesto pequeño, pero colocado en el instante preciso: el segundo previo al esfuerzo.

Ahora bien, la experta lanza una advertencia: "Atención, no se trata de llevar la zona ahí apretada y contraída todo el día". La maniobra es una respuesta puntual.

"Se trata de enseñarle a tu cuerpo a reaccionar en el momento adecuado, a ponerse un cinturón de seguridad", subraya Boticaria García. Es decir, nada de vivir en tensión: lo que cuenta es que el área sepa cuándo actuar.

Boticaria García compara la maniobra con ponerse el cinturón, algo que tenemos totalmente interiorizado. Cedida

Faja inteligente

El objetivo final de la maniobra es doble, según la farmacéutica y nutricionista: "Menos miedo al estornudo sorpresa y más convertir tu suelo pélvico en una faja inteligente". Uno que, lejos de estar apretado a todas horas, aprende a ponerse a punto cuando debe: un segundito antes de que llegue el esfuerzo.

Así, una semana más, la creadora de contenido —que ya atesora 962.000 seguidores en Instagram tras haber publicado el libro Mujeres de hierro (Planeta, 2026) junto a Javier Butragueño— ofrece un consejo tan sencillo como útil en el día a día, que ayuda, de forma accesible, a mejorar la calidad de vida de las mujeres.