Este reto es más una cuestión orientativa que de obligado cumplimiento. mihailomilovanovic iStock

Cristina Barrous, nutricionista: "No necesitas llegar a 30 piezas de verduras para cuidar tu salud intestinal"

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional de 2026, protege miles de variedades de semillas para preservar la diversidad agrícola y garantizar la alimentación del futuro.

¿Y qué tiene que ver esto con tu salud intestinal?

Más de lo que imaginas.

Porque, igual que la diversidad de los cultivos es importante para nuestro sistema alimentario, la variedad de lo que ponemos en el plato puede ayudarnos a cuidar nuestra microbiota.

Y aquí empieza lo interesante: ¿y si, en lugar de obsesionarnos con lo que debemos eliminar de nuestra dieta, empezáramos a pensar en todo lo que podemos incorporar?

¿Es necesario?

Seguro que has oído hablar del reto de los 30 vegetales semanales. Esta idea se popularizó a raíz de investigaciones como el American Gut Project, que encontró una asociación entre consumir una mayor variedad de plantas y presentar una microbiota más diversa.

Pero no es una cifra mágica ni una obligación: no necesitas llegar a 30 para cuidar tu salud intestinal. Pero podemos utilizarla como una referencia orientativa para salir de la monotonía y probar nuevos alimentos.

Además, cuando hablamos de diversidad vegetal no nos referimos únicamente a frutas y verduras. También cuentan las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales y las hierbas aromáticas.

La clave está en cambiar la perspectiva: no se trata de cumplir un número, sino de descubrir nuevas posibilidades y construir hábitos que puedas mantener en el tiempo.

Una dieta saludable no puede ser sinónimo de una imposición ni generar más estrés. mihailomilovanovic iStock

Un pequeño reto

Desde el coaching nutricional trabajamos precisamente con esta idea: los cambios sostenibles no suelen surgir de imponer grandes restricciones, sino de identificar pequeños pasos que encajen en nuestra vida cotidiana.

Te propongo un ejercicio sencillo. La próxima vez que hagas la compra, observa tu cesta y pregúntate: ¿qué alimentos vegetales repito siempre?, ¿cuáles hace tiempo que no compro?, ¿qué podría probar esta semana?

Después, elige tres alimentos diferentes de los habituales e incorpóralos a tus comidas. No necesitas cambiar todo tu menú ni pasar más tiempo en la cocina.

Puedes empezar por aquí:

Alterna las legumbres . Si siempre cocinas lentejas, prueba garbanzos, alubias o judías pintas. En ensaladas, guisos o hummus son opciones fáciles y versátiles.

. Si siempre cocinas lentejas, prueba garbanzos, alubias o judías pintas. En ensaladas, guisos o hummus son opciones fáciles y versátiles. Ponle color a tus platos . Incorpora una verdura diferente cada semana: lombarda, brócoli, alcachofas, berenjena o espárragos.

. Incorpora una verdura diferente cada semana: lombarda, brócoli, alcachofas, berenjena o espárragos. Amplía tu selección de frutas . No tienes que renunciar a tu plátano favorito. Simplemente, alterna con kiwi, pera, naranja o frutos rojos.

. No tienes que renunciar a tu plátano favorito. Simplemente, alterna con kiwi, pera, naranja o frutos rojos. Recupera los frutos secos y las semillas . Un puñado de nueces o unas semillas de chía y lino pueden enriquecer tus desayunos y ensaladas.

. Un puñado de nueces o unas semillas de chía y lino pueden enriquecer tus desayunos y ensaladas. Explora otros cereales . La avena, el centeno o el trigo sarraceno te permiten variar tus fuentes de fibra.

. La avena, el centeno o el trigo sarraceno te permiten variar tus fuentes de fibra. Cocina con hierbas y especias. El perejil, el orégano, el comino o la albahaca aportan sabor y compuestos vegetales.

Las legumbres son las grandes olvidadas en la dieta en muchas ocasiones, a pesar de que su inclusión es esencial. etorres69 iStock

No hace falta hacerlo todo a la vez. Elige aquello que te resulte más fácil y disfruta experimentando.

Más posibilidades

A veces, cuando queremos mejorar nuestra alimentación, empezamos elaborando una lista de alimentos que debemos dejar de comer. Nos centramos en las restricciones, en hacerlo todo bien y en no salirnos del plan.

Y, sin darnos cuenta, comer puede convertirse en otra fuente de estrés.

Una estrategia diferente consiste en empezar por lo que sí podemos añadir. Más variedad, más alimentos frescos, más legumbres o una verdura nueva en nuestras recetas habituales.

Por supuesto, cada persona tiene sus circunstancias. Si determinados alimentos te producen molestias digestivas, tienes alguna intolerancia o necesitas adaptar tu consumo de fibra, conviene ajustar estas recomendaciones a tus necesidades. La salud intestinal también está influida por el descanso, el estrés, la actividad física y otros factores.

No existe una dieta perfecta ni un alimento capaz de solucionar todos nuestros problemas. Lo importante es construir una forma de alimentarnos que sea saludable, flexible y compatible con nuestra vida real.

El cambio

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard nos recuerda que preservar la diversidad es una inversión en el futuro. En nuestra alimentación, esa idea puede traducirse en recuperar variedades, consumir productos de temporada, descubrir nuevos ingredientes y dejar espacio para la curiosidad.

Quizá esta semana no necesites una dieta nueva, un suplemento más ni una lista interminable de prohibiciones. Quizá solo necesites mirar tu cesta de la compra con otros ojos.

Porque cuidar tu microbiota no consiste en perseguir la perfección, sino en construir, poco a poco, hábitos que te sienten bien.